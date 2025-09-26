Bitcoin koers daalt 7% in week ondanks ETF instroom

De Bitcoin koers veert op door $241 miljoen ETF instroom maar zakt alsnog rond $110.000, terwijl ETH ETF’s $79,4 miljoen uitstroom noteren.

Auteur Dirk van Haaster Auteur Dirk van Haaster Over de schrijver Met vier jaar crypto-ervaring en een cum laude master in Strategic Management (Erasmus Universiteit) combineert Dirk strategisch inzicht met analytische scherpte om diepgaande Web3-content te... Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: September 26, 2025

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

Na twee dagen met zware uitstroom lieten de Bitcoin ETF’s op 24 september een duidelijke ommekeer zien. Er stroomde in totaal $241 miljoen binnen in de spotproducten, volgens cijfers van SoSoValue. Daarmee werd een verlies van $244 miljoen op 23 september en een uitstroom van $439 miljoen een dag eerder deels goedgemaakt. De vraag is of deze opleving voldoende is om de Bitcoin koers de komende weken te ondersteunen.

Bitcoin koers en de belangrijkste BTC ETF’s

Het grootste deel van de instroom kwam van de iShares Bitcoin Trust van BlackRock. Dit fonds haalde $128,9 miljoen op, waarmee het totaal aan netto-instroom uitkomt op $60,78 miljard en de beheerde waarde rond $87,2 miljard ligt.

ARK Invest en 21Shares trokken via ARKB $37,7 miljoen aan, terwijl Fidelity’s FBTC $29,7 miljoen toevoegde. Bitwise BITB kreeg $24,7 miljoen binnen. Kleinere bedragen kwamen terecht bij VanEck’s HODL met $6,4 miljoen en Grayscale’s BTC fonds met $13,5 miljoen.

Samen beheren de Bitcoin spot ETF’s nu $149,7 miljard, ongeveer 6,62% van de totale marktwaarde van Bitcoin. Sinds de start is er in totaal $57,49 miljard ingestroomd. Het handelsvolume op 24 september bedroeg $2,58 miljard.

Ethereum koers blijft onder druk staan

Waar Bitcoin profiteerde van een instroom, zagen de Ethereum ETF’s juist opnieuw een flinke uitstroom. Op 24 september werd er $79,4 miljoen uit teruggetrokken. Fidelity’s FETH noteerde de grootste daling met $33,2 miljoen, gevolgd door BlackRock’s ETHA met $26,5 miljoen en Grayscale’s ETHE met $8,9 miljoen.

Ook Bitwise ETHW verloor $4,5 miljoen. VanEck ETHV en een tweede Grayscale fonds lieten geen noemenswaardige stromen zien.

Eerder in de week liep de uitstroom nog hoger op, met $140,7 miljoen op 23 september en $76 miljoen op 22 september. Ondanks die druk hebben de ETH ETF’s samen nog altijd $27,4 miljard in beheer, goed voor 5,45% van de totale Ethereum marktwaarde. De cumulatieve instroom staat op $13,6 miljard.

Er is een institutionele pauze zichtbaar in de cijfers

Volgens data van Glassnode zakte de instroom in Bitcoin ETF’s vorige week naar $931,4 miljoen. Dat is een daling van 54% vergeleken met de $2,03 miljard van de week ervoor. Dit wijst op een afwachtende houding van grote beleggers.

Tegelijkertijd blijft de verkoopdruk vanuit retail investeerders hoog. CryptoQuant liet zien dat de spot taker CVD indicator sinds half augustus in een negatieve stand staat. Dat geeft aan dat verkooporders overheersen.

Innovatieve Layer 2 voor Bitcoin: Maak kennis met Bitcoin Hyper

Bitcoin Hyper ($HYPER) is een gloednieuwe Layer 2 oplossing die de beperkingen van de oorspronkelijke Bitcoin blockchain weet te omzeilen. Door een directe koppeling met het Bitcoin netwerk kun je je BTC gebruiken binnen het Hyper ecosysteem en ermee investeren in meme coins, DeFi projecten, real-world assets (RWA), NFT’s en meer.

Transacties verlopen razendsnel en tegen minimale kosten, in vergelijking met de trage en dure Bitcoin blockchain. De $HYPER token fungeert als middel voor het netwerk én geeft gebruikers stemrecht bij belangrijke beslissingen binnen het ecosysteem. Tijdens de huidige crypto presale is $HYPER beschikbaar tegen een vaste, lage instapprijs en levert het aantrekkelijke stakingbeloningen op.

Wie nu instapt, profiteert van extra korting, want zodra de funding boven de $6,2 miljoen komt, zal de tokenprijs binnen 10 uur stijgen.

Doe mee aan de crypto presale en claim je $HYPER vandaag!