Mike Novogratz voorspelt Bitcoin koers van $150.000 – "we zijn bestemd om verder te stijgen"

Bitcoin ($BTC) kreeg vandaag een flinke klap te verwerken na een verkoop van $1,5 miljard aan $BTC door Galaxy Digital. Opvallend genoeg voorspelt CEO Mike Novogratz tegelijkertijd een koersstijging naar $150.000 en stelt hij dat ‘we bestemd zijn om verder te stijgen’. In dit artikel gaan we hier dieper op in.

Galaxy Digital verkoopt voor $1,5 miljard aan Bitcoin

De prijs van Bitcoin is in de afgelopen 12 uur met meer dan $4000 gedaald, na berichten dat Galaxy Digital, het investeringsbedrijf van Mike Novogratz, een grootschalige verkoop heeft ingezet van ongeveer $1,5 miljard aan $BTC.

Deze scherpe daling heeft vooral ‘over-leveraged’ handelaren geraakt: op de daily zijn bijna 150.000 van dit soort marktdeelnemers geliquideerd.

De grootste cryptomunt bewoog de afgelopen week in een relatief smalle bandbreedte tussen $117.000 en $120.000, nadat deze eerder terugzakte vanaf zijn laatste all-time high van meer dan $123.000.

Woensdag en donderdag testte Bitcoin nog kortstondig de bovengrens van die range, maar zonder succes. De meest recente afwijzing, enkele uren geleden, was bijzonder pijnlijk en duwde $BTC naar het laagste prijsniveau sinds 11 juli: $115.000.

Bitcoin koers. Bron: TradingView

Deze plotselinge correctie lijkt in ieder geval gedeeltelijk te maken te hebben met de beslissing van Galaxy Digital om een aanzienlijk deel van zijn $BTC voorraad te dumpen. Toch blijft de CEO optimistisch over Bitcoin, met als meest recente voorspelling een stijging naar $150.000.

Novogratz: Bitcoin gaat stijgen naar $150.000

Novogratz zei deze week tegen CNBC dat hij verwacht dat Bitcoin op korte termijn kan stijgen tot $150.000, gedreven door sterk marktmomentum en gunstige macro-economische omstandigheden.

Zo vertelt hij in het interview dat we in een ‘discovery fase’ zitten en dat dit kan zorgen voor een snelle stijging richting dit prijsdoel. Hij denkt dan ook dat de trend nog steeds opwaarts ligt, ook al is er onderweg wat weerstand geweest.

Wel gaf hij een voorbehoud: als de verwachtingen rondom renteverlagingen veranderen, zou dat zijn visie kunnen beïnvloeden. “Als Trump van koers verandert en zegt: ‘we hebben het zo goed gedaan, de economie heeft geen lagere rente nodig,’ dan verandert dat mijn stelling. Maar tot die tijd denk ik dat we op weg zijn naar $150.000.”

Het is niet de eerste keer dat Novogratz een bullish voorspelling doet over Bitcoin. In een interview met CNBC op 12 juni zei hij dat Bitcoin op een dag goud zou kunnen vervangen en zelfs $1.000.000 waard zou kunnen worden. Laten we het technische plaatje bekijken om zo een beter beeld te vormen over de koersverwachting van Bitcoin.

Wat gaat Bitcoin doen?

Hoewel de CEO van Galaxy Digital optimistisch is, laat het technische plaatje van Bitcoin een complexer beeld zien. De cryptomunt bevindt zich momenteel tussen de 20-daagse Simple Moving Average (SMA) op $115.961 en weerstand boven de $120.000. Dit vormt een steeds nauwer wordend consolidatiepatroon, wat volgens technische analisten kan uitmonden in een sterke beweging in één van beide richtingen.

Zowel de 20-daagse SMA als de Relative Strength Index (RSI) bewegen opwaarts, wat wijst op aanhoudend bullish momentum. Toch zijn er meerdere technische waarschuwingssignalen die duiden op een mogelijke korte termijndaling vóór de volgende opwaartse fase.

Een verborgen negatieve divergentie tussen de Bitcoin-prijs en de RSI is een zorgwekkend signaal. Hierbij stijgt de prijs naar hogere toppen, terwijl de RSI gelijke of lagere toppen vormt. Ditzelfde patroon deed zich ook voor in maart 2024 en ging destijds vooraf aan een koersdaling van 20%.

Kortom, hoewel Mike Novogratz optimistisch is over de prijsverwachting van Bitcoin, heeft zijn bedrijf vandaag wel voor $1,5 miljard aan $BTC verkocht, een opvallende zet. Daarnaast oogt het technische plaatje van Bitcoin op korte termijn lichtelijk bearish. Het kan daarom verstandig zijn om eerst een mogelijke dip af te wachten om eventueel bij te kopen.