Bitcoin koers in de buurt van all-time high $124.457 na sterke BTC ETF instroom

De Bitcoin koers blijft boven $120.000. Mid-size holders kopen meer, whales verkopen minder en ETF instroom legt basis nieuwe all-time high.

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De Bitcoin koers bevindt zich boven $120.000, nadat opnieuw een grote instroom in spot BTC ETF’s werd gemeten. Deze instroom viel samen met opvallende bewegingen bij mid-size wallets, die meer tokens kochten terwijl de verkoopdruk van de whales afnam. Kan de Bitcoin koers hierdoor binnenkort een nieuwe all-time high bereiken?

Bitcoin koers gesteund door mid-size BTC holders

On-chain data laat zien dat wallets met een middelgrote balans de laatste weken flink aan het kopen waren. Deze activiteit compenseert de verkopen vanuit grotere wallets, waardoor het marktevenwicht verbetert.

Retail investeerders blijven grotendeels neutraal, maar de middenlaag van de BTC markt neemt zichtbaar een actievere rol in. Dit vergroot de structurele steun voor de Bitcoin koers.

De Trend Accumulation Score, die laat zien welke groepen hun handelsposities uitbreiden of juist verkleinen, bevestigt dit patroon. Mid-size holders brachten extra vraag in de markt, terwijl whales minder tokens verkochten dan in eerdere maanden. Daardoor ontstaat een stabielere basis voor de koers.

De verkoopdruk van long-term BTC holders neemt af

Een ander belangrijk signaal komt van de Long Term Holders Net Position Change. Deze indicator draaide na maanden van verkopen richting neutraal. Dat betekent dat langetermijn holders minder vaak winst nemen en hun posities vaker aanhouden.

Minder verkoop door deze groep verkleint de kans op plotselinge neerwaartse koersbewegingen. Dit geeft ruimte voor instroom uit externe bronnen, zoals BTC ETF’s en institutionele partijen, om een grotere impact op de Bitcoin koers te hebben.

All-time high van Bitcoin komt dichterbij

De Bitcoin koers stabiliseert rond $121.000, slechts enkele procenten onder het ATH van $124.457. Een overtuigende doorbraak betekent dan niet alleen een nieuw all-time high, maar kan ook het startschot zijn voor een versnelling richting onbekend terrein.

De vraag is dus niet langer of, maar wanneer de volgende BTC koerssprong komt!

