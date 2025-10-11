Bitcoin koers $102K crash na Trump 100% tarieven – perfecte moment om bij te kopen?

Auteur Bart Klammer Auteur Bart Klammer Over de schrijver Bart Klammer is in 2021 betrokken geraakt met de crypto markt en let vooral op de huidige marktcyclus om te bepalen hoeveel interesse de wereld op dat moment heeft in cryptocurrency. ... Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: Oktober 11, 2025

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De Bitcoin koers crashte gisteren tot wel 16% vanuit $122k tot $102k. Dit gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump een 100% extra handelstarief aankondigde voor China. Wat volgde was een van de grootste crypto crashes in een lange tijd met bijna $20 miljard aan liquidaties. Inmiddels is de Bitcoin koers hersteld naar $112k, met nog steeds een 7,75% daling in de afgelopen 24 uur.

Wat nu? In het Bitcoin nieuws van vandaag kijken we naar de crash van afgelopen nacht en of dit een ideaal moment is om crypto te kopen. Volgens crypto experts zijn grote crypto crashes zoals deze namelijk het perfecte instapmoment.

Trump veroorzaakt crypto crash met nieuwe tarieven China

Donald Trump verraste gisteren de wereld met een nieuwe aankondiging, beschreven in ons recente crypto nieuws artikel. Hij is van plan om op 1 november een extra 100% handelstarief in te voeren voor China. Wat volgde was een lichte daling van de markt, maar het duurde niet lang voordat de markt instortte. Trumps handelstarieven zorgden eerder dit jaar voor hoge bearish druk op onder andere aandelen en crypto.

Bitcoin daalde vanuit $120k richting $102k, terwijl veel altcoins meer dan 50% van hun waarde verloren in een uur tijd. Sommige altcoins verloren zelfs 80% of 90% van hun waarde voordat koopdruk de koersen omhoog duwde.

Altcoins vlak na crypto crash – Bron: CoinMarketCap

Volgens crypto influencer Alex Becker is er in totaal zo’n $20 miljard geliquideerd, ruim 10 keer zo hoog als de crashes die we zagen na COVID en de instorting van FTX. Volgens hem en andere experts waren deze momenten het perfecte instapmoment. Door hoge angst onder investeerders en massale liquidaties, kun je op dat moment crypto kopen met korting.

Covid crash: $1.2B in liquidations

FTX crash: $1.6B in liquidations

Yesterday 10/11: $19.14B in liquidations



The first 2 were literally the best days of the last decade to buy.



Yesterday will probably be the third. — Alex Becker 🍊🏆🥇 (@ZssBecker) October 11, 2025

Historisch gezien zijn momenten van grote angst perfect om in te slaan, omdat de cryptomarkt keer op keer bewijst terug te veren. Uiteraard blijft het belangrijk om niets te riskeren dat je niet bereid bent om te verliezen. Het is namelijk nooit gegarandeerd dat de markt niet verder gaat dalen, vooral op korte termijn.

De Crypto Fear & Greed Index ligt deze zaterdagochtend op ‘Fear’ bij 27, het laagste niveau dat we in een lange tijd hebben gezien. Hoewel verdere dalingen in de markt zeker mogelijk zijn, is vandaag een uitstekend moment om Bitcoin te kopen voor de langere termijn.

Bitcoin koersverwachting na crash

De Bitcoin koers beweegt op het moment van schrijven rond $112k en laat nog steeds veel volatiliteit zien in de ochtend. Vandaag is het belangrijk om te kijken of de ondersteuning bij $110k stand weet te houden. Daalt Bitcoin hieronder, dan kan hij verder zakken richting $105k of zelfs $100k op korte termijn. Na de plotselinge crash en liquidaties is het echter lastig in te schatten op welk niveau de koopdruk kan stijgen.

De kans zit erin dat de markt erg emotioneel is op het moment. Als Bitcoin blijft dalen als gevolg, kan het handig zijn om een ‘dollar-cost-average’ (DCA) strategie toe te passen. Hoewel het handelsvolume doorgaans lager is in het weekend, is het verstandig om op de hoede te blijven voor een kans op hoge volatiliteit.

Bitcoin koers grafiek – Bron: TradingView

De Relative Strength Index (RSI) van Bitcoin is gecrasht van 70 naar 40 in enkele dagen tijd. Dit weerspiegelt de bearish druk op de markt en vergroot de verwachting voor verdere koersdalingen op korte termijn.

Om weer te herstellen, moet de Bitcoin koers ten eerste boven zijn psychologische ondersteuning bij $110.000. Als BTC hier kan consolideren, is een herstel mogelijk richting $115.000, $116.300 en $120.000. In het positieve geval is dat een kwestie van weken, of, als de markt snel herstelt, een kwestie van dagen.

Met sommige altcoins die nu sterk gedaald zijn, is het kopen van de dip niet het eerste waar elke investeerder aan denkt. Maar historisch gezien levert dit veel op. Traders blijven nog steeds hoopvol voor een positieve afsluiting van dit jaar, waarin crypto kan exploderen, al helemaal vanuit hier. Daarmee is er een project dat investeringen blijft aantrekken, dankzij zijn potentie om x10-20 te gaan in de bull run.

Welke crypto kopen na Bitcoin crash?

Terwijl de markt in paniek raakt, blijven crypto projecten doorgaan met bouwen. Hierbij is ook Bitcoin Hyper ($HYPER) geen uitzondering. Het team hiervan is bezig met het ontwikkelen van een Bitcoin Layer-2 blockchain. Met het gebruik van smart contracts en de Solana Virtual Machine, is deze chain veel sneller, goedkoper en schaalbaarder dan de Bitcoin blockchain zelf.

De Hyper Layer-2 biedt ook nieuwe mogelijkheden. Zo kunnen ontwikkelaars hier hun eigen projecten op lanceren, zoals memecoins, RWA, NFT’s en meer. Dit opent de mogelijkheid voor groei op lange termijn en dat is positief voor $HYPER holders. Deze token is nodig voor het uitvoeren van transacties en kan stijgen in prijs wanneer het gebruik van de blockchain groeit.

HYPER News⚡️



Observability & Indexing on Bitcoin Hyper: SVM can run thousands of txns in parallel, but it’s only useful if devs can see it. Explorers, indexers, runtime logs, APIs—all designed for clarity, efficiency & verifiability against Bitcoin L1. The Hyper standard:… pic.twitter.com/8ZxSYuob1T — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) October 10, 2025

$HYPER is tijdelijk verkrijgbaar in een presale, waar je een vaste lage prijs betaalt voor tokens. De presale heeft al meer dan $23 miljoen opgehaald, terwijl $HYPER nog $0,013095 per token kost. In de volgende fase stijgt de prijs, waardoor vroege investeerders meer kunnen profiteren. Na de presale wordt de token gelanceerd op exchanges, waarschijnlijk op het moment dat de marktomstandigheden beter zijn.