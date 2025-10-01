Bitcoin houdt koers boven $114K ondanks politieke onrust in VS

Laatst bijgewerkt: Oktober 1, 2025

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De Bitcoin koers is vandaag niet alleen boven $114k gebleven, maar zelfs naar $116.500 geklommen. De cryptomarkt maakte zich zorgen om een shutdown van de Amerikaanse regering, die vandaag is ingegaan. Ondanks de bearish implicaties voor crypto, is de markt vandaag gestegen. Wat gaat Bitcoin doen in oktober te midden van politieke onrust in de VS?

In het Bitcoin nieuws van vandaag kijken we wat er gaande is in de VS en hoe de cryptomarkt hierop reageert. Ook kijken we waarom Bitcoin vandaag stijgt, ondanks de problemen binnen de Amerikaanse regering.

Shutdown voor Amerikaanse regering

De Amerikaanse regering heeft een shutdown ingevoerd. President Trump geeft de Democraten de schuld, die $1,5 biljoen eisen. Dit geld zou gebruikt worden voor gezondheidszorg voor illegale immigranten en voor geslachtsoperaties.

🚨BREAKING: The White House has started preparing for the government shutdown pic.twitter.com/xxPxmjl0AY — greg (@greg16676935420) September 30, 2025

Hoewel een shutdown een goede kans is voor Trump om het Witte Huis op te schonen, heeft het negatieve implicaties voor crypto. Een voorbeeld is de meerdere altcoin ETF’s die deze maand goedkeuring zouden krijgen van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission(SEC). Deze ETF-goedkeuringen worden mogelijk vertraagd door de shutdown.

Volgens Trump zijn het vooral democraten die hun functie gaan verliezen binnen de regering. Hij zegt dan ook “Er kan veel goeds komen uit een shutdown. We kunnen afrekenen met veel zaken die we niet wilden.”

🚨 BREAKING – PRESIDENT TRUMP ON GOVERNMENT SHUTDOWN: "When you shut it down, we'd be laying off a lot of people! And they're gonna be DEMOCRATS." 🔥



"A lot of good can come from shutdowns. We can get rid of a lot of things that we didn't want." 🤣pic.twitter.com/2ZoKgorwm2 — Eric Daugherty (@EricLDaugh) September 30, 2025

De dreigende shutdown was een mogelijke reden achter de crypto crash die we eind september zagen. Maar nu de shutdown een feit is, gaat crypto juist de andere kant op. Dit komt mogelijk vanwege het sterkere marktsentiment aan het begin van oktober.

Toevallig zien we de Bitcoin koers op de eerste dag van oktober met ruim 3% omhoog schieten. Experts denken dan ook dat het te maken heeft met ‘Uptober’, een fenomeen in crypto dat verwijst naar de maand oktober, waarin crypto bijna altijd stijgt.

Wat gaat de Bitcoin koers doen?

De Bitcoin koers is deze week opnieuw boven zijn 30-daagse gemiddelde (geel) geklommen bij $113.400. Maar wat deze ochtend leek op een consolidatie boven $114k, volgde al snel met een pump naar $116k. Nu probeert Bitcoin te stijgen naar zijn piek van september op $118k. En als het bullish momentum in oktober aanhoudt, kan BTC binnenkort weer naar $120k of zelfs een all-time high boven $124.450.

In de weg naar boven, dient het psychologische niveau van $115.000 als mogelijke ondersteuning, gevolgd door de 30-daagse moving average bij $113.400. Weerstand is te vinden bij $117.000, $118.000 en de psychologische $120.000.

Bitcoin koers grafiek – Bron: TradingView

De Relative Strength Index (RSI) van Bitcoin is aanzienlijk gestegen en geeft aan dat het bullish momentum groeit. Dit versterkt de kans dat BTC door zijn weerstanden breekt en dat we binnenkort een nieuwe Bitcoin all-time high gaan zien. En net zoals we enkele maanden geleden zagen, kan dit succes overwaaien op altcoins, die sterk zijn gedaald in september.

Volgens crypto experts liggen bij altcoins de grootste kansen nu ze ‘oversold’ zijn. Bovendien is er een nieuwe altcoin op komst die potentie heeft om direct mee te liften op het succes van Bitcoin. Dit project krijgt al massaal de aandacht van vroege investeerders en kan hierdoor veel waard worden.

Beste alternatief voor Bitcoin?

Bitcoin is de voorloper van crypto, maar staat vooral bekend om zijn potentie om op lange termijn te stijgen. Altcoins zijn veel volatieler en kunnen periodiek erg hard omhoog gaan. Bitcoin Hyper ($HYPER) is een nieuw project dat bezig is met het bouwen van zijn eigen Bitcoin Layer-2 blockchain. $HYPER is de native token van deze nieuwe blockchain en biedt lage kosten, hoge snelheden en smart contracts.

