Steak 'n Shake boekt 10,7% omzetgroei dankzij Bitcoin betalingen – volgen andereketens?

Steak ‘n Shake boekt 10,7% omzetgroei dankzij Bitcoin ($BTC) betalingen en zet daarmee de toon voor de Amerikaanse fastfoodsector. De succesvolle introductie van cryptobetalingen verlaagt kosten, trekt nieuwe klanten en wekt de vraag op: zullen andere ketens dit voorbeeld volgen en Bitcoin omarmen als betaalmiddel? In dit artikel gaan we hier dieper op in.

Steak ‘n Shake boekt 10,7% omzetgroei dankzij Bitcoin betalingen

De Amerikaanse fastfoodketen Steak ‘n Shake schrijft een stijging van 10,7% in de vergelijkbare winkelverkopen in het tweede kwartaal toe aan de omarming van Bitcoin. Daarmee presteerde het bedrijf beter dan grote concurrenten en ging het in tegen de bredere trends in de sector.

De groei, die vrijdag werd gerapporteerd, was de sterkste onder de grootste fastfoodnamen in de VS. McDonald’s noteerde in dezelfde periode een daling van 7,1% in de verkoop, terwijl Domino’s een stijging van 6,1% liet zien.

Steak ‘n Shake begon op 16 mei met het accepteren van Bitcoin als betaalmiddel in alle Amerikaanse vestigingen waar dit wettelijk is toegestaan, evenals in Frankrijk, Monaco en Spanje.

De stap, bedoeld om het merk nieuw leven in te blazen en aantrekkelijker te maken voor jongere, technisch onderlegde consumenten, wordt gezien als een belangrijke reden voor de toestroom van cryptoliefhebbers naar de restaurants en voor verbeteringen in de operationele efficiëntie.

Bitcoin zorgt voor kostenbesparing en klantenthousiasme

Dan Edwards, Chief Operating Officer van Steak ‘n Shake, vertelde in mei tijdens de Bitcoin 2025-conferentie dat de beslissing om Bitcoin te accepteren de kosten voor betalingsverwerking met 50% heeft verlaagd.

Volgens Edwards levert deze besparing voordelen op voor zowel het bedrijf als de klanten, waardoor Bitcoin een ‘win-win’ is. Op de eerste dag dat Bitcoin-betalingen mogelijk waren, was de keten goed voor 0,2% van alle wereldwijde Bitcoin-transacties, wat de sterke initiële interesse van gebruikers benadrukt.

Sindsdien heeft het bedrijf publiekelijk zijn dank uitgesproken aan Bitcoin-supporters, waarbij het benadrukte dat hun betrokkenheid een belangrijke rol heeft gespeeld bij het aanjagen van de recente verkoopgroei.

Met de uitrol is cryptobetalingen beschikbaar gemaakt voor meer dan 100 miljoen klanten in zowel binnen- als buitenland. Edwards benadrukte dat deze stap niet alleen de marges verbetert, maar ook de positie van Steak ‘n Shake versterkt als een innovatief merk dat inspeelt op veranderende consumentenvoorkeuren.

Volgen andere ketens?

De sterke prestaties van het bedrijf in het tweede kwartaal ten opzichte van andere grote ketens hebben de vraag opgeroepen of Bitcoin zich in de Amerikaanse fastfoodsector zou kunnen ontwikkelen tot een meer gangbare betaaloptie.

Hoewel Bitcoin in de VS nog vooral wordt gebruikt als investeringsmiddel, suggereren de resultaten van Steak ‘n Shake dat er onbenut potentieel is voor gebruik als betaalmethode in de detailhandel, wat het ook interessant kan maken om eventueel $BTC te kopen.

Een X-bericht van Jonathan Maze, hoofdredacteur van Restaurant Business Magazine, liet vrijdag zien dat de omzetgroei van de keten hoger lag dan die van McDonald’s, Domino’s en Taco Bell in het afgelopen kwartaal.

Als andere fastfoodketens dit voorbeeld volgen, zou de impact op het betaalgedrag van consumenten volgens analisten aanzienlijk kunnen zijn, mogelijk zelfs leidend tot een normalisering van het gebruik van digitale activa in alledaagse transacties.

Voorlopig geldt de Bitcoin-proef van Steak ‘n Shake als een van de meest opvallende voorbeelden van cryptointegratie in de Amerikaanse fastfoodsector.