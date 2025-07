Bitcoin koers richting $136K? Indicatoren duiden op verdere stijging

Na een piek op $125.000 is Bitcoin ($BTC) scherp gedaald naar $118.500, wat vragen oproept over het verdere koersverloop. Toch lijken verkopers de controle niet volledig te hebben overgenomen. Ondanks de terugval houden belangrijke supportzones voorlopig stand, wat een verdere stijging kan betekenen.

In dit artikel gaan we dieper in op deze ontwikkelingen en wat dit betekent voor de koersverwachting van Bitcoin.

Bitcoin dipt naar $118.000 na all-time high

Na een spectaculaire uitbraak boven de $120.000, steeg Bitcoin tot wel $125.000 voordat een enorme piek in handelsvolume vrijwel direct het tij keerde. Het resultaat was een scherpe daling terug onder de $120.000; op dit moment handelt de munt rond de $118.500.

Op de daily is dit dynamische verloop duidelijk te zien. Hoewel de uitbraak sterk en overtuigend leek, wijst de verticale volumebalk erop dat grootschalige verkoop in de rally verantwoordelijk was voor een aanzienlijk deel van de activiteit. In plaats van nieuwe institutionele aankopen, duidt dit er vaak op dat grotere spelers de koersstijging aangrijpen om winst te nemen of posities te verkopen.

Als Bitcoin onder de $120.000 blijft hangen, dreigt het een lagere top te vormen. Dat zou het huidige opwaartse momentum onder druk zetten en de deur openen voor verdere correcties. De RSI staat nog steeds hoog op 69, maar bevindt zich nog net buiten het extreme ‘overbought’ gebied. Zolang $BTC zich weet te stabiliseren boven de $115.000–$118.000, krijgen de bulls de kans om zich te hergroeperen. Toch zijn er andere signalen dat bulls weleens de overhand kunnen gaan krijgen.

Bitcoin heeft de top nog niet bereikt

Een belangrijke aanwijzing voor verdere opwaartse beweging is de ‘STH Relative Unrealized Profit’-indicator van $BTC. Deze indicator verdeelt het marktsentiment onder short-term holders (STH) in drie zones: neutraal (blauw), heet (geel) en oververhit (rood).

Bitcoin STH unrealized profit-grafiek. Bron: Glassnode

Historisch gezien vormden lokale toppen zich telkens wanneer deze indicator de ‘heated’-zone bereikte, zoals in januari en april 2024. Volgens Glassnode bevindt Bitcoin zich echter, ondanks de recente stijging, nog altijd onder deze ‘heated’-zone. Dit duidt erop dat er nog ruimte is voor verdere koersstijgingen.

Ook de VWAP-liquiditeitsgrafiek (Volume-Weighted Average Price) ondersteunt deze positieve verwachting: de huidige prijs beweegt boven de VWAP-lijn, wat doorgaans een bullish signaal is.

Bitcoin koers richting $136.000?

Volgens de Optimal Signal-indicator van Bitcoin Vector zit $BTC momenteel op dag 12 van zijn huidige expansiecyclus.

Bitcoin optimal signal-grafiek. Bron: Bitcoin Vector

Eerdere rally’s duurden elk dertig dagen, en dit model toont aan dat expansiefases doorgaans tussen de 15 en 30 dagen duren. Dat zou betekenen dat er nog tot 18 dagen over zijn voor een mogelijke voortzetting van de stijging, mits $BTC eerdere patronen volgt.

Volgens het Short-Term Holder Cost Basis Model van Glassnode zou Bitcoin kunnen stijgen richting $136.000. Dit niveau van $136.000 valt samen met de +2 standaarddeviatieband, ook wel bekend als de ‘heated zone’ die in het verleden vaak voorafging aan marktcorrecties.

Bitcoin STH cost basis-model. Bron: Glassnode

Mocht Bitcoin er echter niet in slagen om het opwaartse momentum vast te houden en verder blijven dalen, dan komen twee belangrijke supportzones in beeld.

De eerste ligt tussen de $101.000 en $109.000, een regio die eerder als accumulatiezone fungeerde. De tweede, nog lagere supportzone, ligt tussen de $93.000 en $97.000.

Als $BTC in het eerste cluster zakt en daar geen overtuigend herstel laat zien, neemt de kans op een verdere daling richting de tweede supportzone toe. In dat scenario zou Bitcoin mogelijk zelfs het psychologische niveau van $100.000 verliezen.