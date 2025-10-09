Bitcoin 4 jaar cyclus is voorbij: Arthur Hayes onthult de nieuwe crypto regels 2025

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

Volgens BitMEX-oprichter Arthur Hayes is de vertrouwde vierjarige Bitcoin ($BTC) cyclus verleden tijd. Hij verwacht dat de bullmarkt van 2025 langer zal aanhouden dan eerdere cycli, gedreven door overvloedige liquiditeit, lage rentes en veranderende macro-economische krachten die de cryptomarkt opnieuw vormgeven. In dit artikel gaan we hier dieper op in en bekijken we wat dit betekent voor de koersverwachting van Bitcoin.

Bitcoin 4 jaar cyclus is voorbij

Arthur Hayes, een van de oprichters van BitMEX, stelt dat de gebruikelijke vierjarige prijscyclus van Bitcoin niet langer relevant is. Volgens hem kan de huidige bullmarkt veel langer aanhouden door het ruime monetaire beleid.

Zijn visie gaat in tegen een van de meest hardnekkige overtuigingen in de cryptomarkt en verschuift de focus van een mechanisch tijdspatroon naar macro-economische dynamiek.

In zijn nieuwe essay ‘Long Live the King!’, gepubliceerd op zijn Substack, betoogt Hayes dat veel handelaren een te star vierjarenpatroon hanteren, terwijl de mondiale monetaire omstandigheden drastisch veranderd zijn.

Hij wijst erop dat eerdere pieken in de Bitcoin prijs samenvielen met periodes van verkrapping van de kredietgroei in de Amerikaanse dollar en Chinese yuan, niet alleen met de halveringsmomenten. De huidige omstandigheden zijn volgens hem zó anders dat de historische cyclus niet meer opgaat.

Hayes noemt specifiek de beslissing van het Amerikaanse ministerie van Financiën om meer staatsobligaties (T-bills) uit te geven en zo ongeveer $2,5 biljoen uit het ‘Reverse Repo’-programma van de Federal Reserve te trekken, een vorm van verborgen liquiditeitsinjectie. Daarnaast wijst hij erop dat de Fed de rente alweer aan het verlagen is, ondanks een inflatie boven de doelstelling en dat futuresmarkten nog twee extra renteverlagingen dit jaar inprijzen.

In zijn kritiek op ‘cyclusgelovigen’ zegt Hayes dat velen ‘het patroon willen toepassen zonder te begrijpen waarom het in het verleden werkte.’ Volgens hem blijft de hoeveelheid en prijs van geld, met name in dollars en yuan, de echte drijvende kracht achter de markt.

Arthur Hayes onthult de nieuwe crypto regels 2025

Om Hayes’ these te begrijpen, moet men terugkijken op de drie volledige Bitcoin-cycli tot nu toe. In de periode 2009–2013 keerde de overmatige kredietgroei in de VS en China om, waardoor de opwaartse kracht tijdelijk wegviel.

Tijdens de cyclus van 2013–2017 schrijft Hayes een groot deel van de hausse toe aan de kredietexpansie in China, meer dan aan de Amerikaanse dollarstromen. Toen de Chinese kredietgroei afnam, volgde een scherpe daling van de cryptomarkt. In de COVID-periode overspoelde een golf van Amerikaanse liquiditeit de wereld, wat de Chinese terughoudendheid tijdelijk compenseerde. Die liquiditeit droogde echter op toen de Federal Reserve eind 2021 begon met renteverhogingen, precies rond het moment dat Bitcoin in april van dat jaar zijn piek bereikte.

Bitcoins 4-jarige cycle. Bron: TradingView

De voormalige BitMEX-topman stelt nu dat de volgende fase wezenlijk anders is. Hoewel China niet langer de primaire motor is, kan de verschuiving weg van deflatie juist fungeren als een bodem voor de wereldwijde kredietdynamiek. Daarmee verdwijnt een belangrijke tegenkracht tegen de Amerikaanse liquiditeit. Volgens Hayes stapt de wereld een tijdperk binnen waarin goedkoop geld en ruimere geldvoorziening de Bitcoin prijs verder kunnen opstuwen.

De reacties in de markt zijn verdeeld. Analisten zoals Raoul Pal zien nog steeds sporen van de traditionele cyclusstructuur, al verwachten zij dat die mogelijk langer zal duren. Andere veteranen, zoals Peter Brandt, waarschuwen juist dat als Bitcoin echt breekt met de vierjarige cyclus, dit tot ‘dramatische’ koersbewegingen kan leiden.

