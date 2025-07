Binance Coin koers bereikt nieuw all-time high na breken door $800 barrière

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De Binance Coin ligt deze ochtend op $795 na een stijging van 5,8% in de afgelopen 24 uur. Dit volgde na het bereiken van een nieuwe all-time high op $800,50 aan het begin van de nacht. Door de recente stijging is BNB boven Solana uit gestegen in marktkapitalisatie en opnieuw de #5 grootste crypto geworden. Is dit nieuwe record een startschot voor een volgende bull run?

In dit artikel kijken we naar het recente succes van BNB en de verandering van zijn marktpositie tegenover SOL. Ook kijken we wat deze altcoin kan gaan doen in de komende periode en wat dit betekent voor de rest van crypto. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.

Binance Coin all-time high mogelijk signaal voor bull run

BNB liet, ondanks bearish omstandigheden in de eerste helft van het jaar, veel weerstand zien. Na beperkte dalingen richting $530 (-34% vanuit hier), stijgt BNB naar een nieuwe all-time high vlak boven $800. De Binance Smart Chain (BSC) bleef dit jaar profiteren van hoge activiteit en interesse vanuit grote investeerders.

En nu BNB opnieuw een record heeft neergezet tegenover de dollar, groeien verwachtingen dat een volgende bull run / altcoin season nadert. De Altcoin Season Index leunt vandaag nog steeds richting altcoins in plaats van Bitcoin. Dat suggereert dat we niet meer ver verwijderd zijn van altcoin season 2025.

Altseason incoming?



CZ @cz_binance noticed the Altseason Index on CMC holding above 50 for several days. This level often triggers major FOMO$BNB just hit a new ATH of $800, showing strong momentum across alts



Is this the start of full-blown altseason?



Stay sharp pic.twitter.com/7dLehXzXNE — 🔸BΞRIT🔸 (@Berit1p) July 23, 2025

In het verleden ging een nieuwe all-time high voor BNB ook hand in hand met een rally voor altcoins. De eerste scherpe piek rond $680 was in de bull run van 2021. In deze periode explodeerden veel altcoins in waarde en zorgden ze voor gigantische winsten (mits je op tijd investeerde).

Maar ook tijdens zijn nieuwe all-time highs in juni en december 2024, presteerde crypto sterk op deze momenten.

En hoewel deze nieuwe all-time high geen nieuwe bull run garandeert, geeft het duidelijk aan dat er wel veel bullish druk is, afkomstig van grote investeerders. In combinatie met de hoge Fear & Greed Index, is dit een positief signaal dat de mogelijkheid voor het begin van een bull run ondersteunt.

BNB haalt SOL in

Ondanks het succes van Solana in de afgelopen dagen, met name door de introductie van een nieuwe feature op haar blockchain, presteert BNB beter dan SOL. Binance Coin heeft nu een market cap van $110 miljard en is daarmee de #5 grootste cryptomunt, achter Tether met $162 miljard en voor Solana met $107 miljard.

Binance Coin koers verwachting

De Binance Coin koers is sinds week 2 van juli met weinig onderbrekingen consistent gestegen. In deze periode is BNB met 23% omhoog geklommen naar zijn nieuwe all-time high bij $800. Dit niveau dient echter als sterke barrière, wat verklaart dat BNB er slechts een paar dollar bovenop wist te gooien voordat de verkoopdruk zorgde voor een pullback.

Als dit daadwerkelijk het begin is van een nieuwe bull run, dan gaat BNB door deze weerstand breken en klimt hij richting $1000 in de komende maanden. Als de Binance Coin koers echter zijn momentum verliest, dreigt de altcoin weer terug te zakken naar ondersteuning bij $750 en $720 in de komende periode.

Zolang BNB het niveau van $750 kan behouden, blijft het scenario bullish. Wat dan volgt, is mogelijk een consolidatie tussen $750 en $800, of een break-out boven deze zone, gevolgd door een nieuwe all-time high tussen $800 en $1000.

BNB is vanwege zijn grootte wellicht niet zo geschikt als crypto om op korte termijn veel winst mee te maken. Maar de prestatie van Binance Coin is alsnog een goede indicator van wat andere altcoins kunnen gaan doen.