Beste Ethereum AI crypto – 100x potentieel na crypto crash

Auteur Rutger Kant Auteur Rutger Kant Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: Oktober 14, 2025

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De combinatie van AI en blockchain is een van de meest veelbelovende trends binnen de cryptomarkt. Ondanks de recente crash blijven beleggers enthousiast over de mogelijkheden van AI-tokens, zeker die op Ethereum ($ETH) zijn gebouwd. De crash van afgelopen vrijdag heeft veel sterke projecten tijdelijk fors in waarde doen verliezen, maar juist daardoor zien analisten nu een unieke kans om in te stappen.

In dit artikel bespreken we drie AI-crypto’s met de grootste groeipotentie na de recente crash.

Beste Ethereum AI Crypto

Om te beginnen is Render ($RNDR) een van de meest toonaangevende AI-coins binnen het Ethereum-ecosysteem. Het netwerk verbindt kunstenaars die rekenkracht nodig hebben met GPU-eigenaren die deze capaciteit willen delen. Door dit model ontstaat een gedecentraliseerde marktplaats die gebruikt wordt in sectoren zoals gaming, filmproductie en gezondheidszorg. De recente prijsdaling heeft $RNDR aantrekkelijk gewaardeerd, terwijl de vraag naar renderkracht en AI-toepassingen blijft toenemen. Zodra de markt zich herstelt, kan dit project snel terugkeren naar zijn eerdere piekniveaus.

Daarnaast is The Graph ($GRT) een belangrijke speler. Dit project biedt een indexeringsprotocol dat fungeert als een zoekmachine voor blockchain-data. Ontwikkelaars gebruiken The Graph om AI-gestuurde dApps te bouwen die razendsnel informatie kunnen ophalen. Nu de prijs na de crash relatief laag staat, zien veel beleggers $GRT als een koopkans. De groei van data-analyse en interoperabiliteit binnen Web3 kan het project richting een sterke herwaardering stuwen.

Tot slot verdient SingularityNET ($AGIX) bijzondere aandacht. Het richt zich op de ontwikkeling van Artificial General Intelligence (AGI), oftewel gedecentraliseerde menselijke intelligentie. De token $AGIX heeft eerder sterke winsten geboekt en wordt door experts beschouwd als een van de veiligere en visionaire AI-investeringen. Door de recente dip is het instapmoment gunstig, met een potentieel om in de komende crypto bullrun tot wel 100x te groeien.

Toch bewegen deze crypto’s vaak in lijn met Ethereum. Daarom is het verstandig om eerst de koersverwachting van Ethereum te bekijken, zodat we een beter beeld krijgen van wat we van deze tokens kunnen verwachten.

Wat gaat Ethereum doen?

Op de daily blijft Ethereum binnen zijn brede opwaartse trendstructuur, maar de recente daling heeft de koers dicht bij een belangrijk beslissingspunt gebracht. De prijs schommelt rond de 50-daagse Exponential Moving Average (EMA) op $4246 en de 100-daagse EMA op $3978, die beide samenkomen met de meermaandelijkse support. De eerste weerstand ligt op $4254, met een sterkere verkoopzone tussen $4540 en $4550, waar de Supertrend-indicator bearish wordt.

Ethereum koers. Bron: TradingView

Een blijvende slotkoers onder $4080 zou de weg kunnen vrijmaken voor verdere dalingen richting $3900 en $3540, terwijl een stand boven de huidige vraagzone het momentum kan stabiliseren. De RSI bevindt zich rond neutrale niveaus, wat duidt op een afkoelingsfase. Toch blijft de bredere technische structuur positief, zolang de support op $3540 standhoudt.

Kortom, met een redelijk stabiele Ethereum verwachting lijkt dit een goed moment voor altcoins om een nieuwe beweging te maken. Een opkomende crypto dat, naast de beste AI-crypto’s, sterk presteert is PepeNode ($PEPENODE). Deze mine-to-earn meme coin introduceert als eerste in zijn soort een interessante utility, waarbij gebruikers kunnen minen en tegelijkertijd verdienen. De hype rond het project is duidelijk zichtbaar: tijdens de presale werd al meer dan $1,8 miljoen opgehaald in korte tijd.