AVAX krijgt enorme RWA treasury instroom – $50 target in zicht

De AVAX koers laat vandaag beperkte dalingen zien, ondanks de crypto dip van maandag en de verdere marktdaling van gisteren. Vandaag is AVAX met 2,6% gedaald, met een stijging van ruim 13% in de afgelopen week. Deze stijging heeft te maken met de opkomende crypto ETF’s voor Avalanche en groeiende interesse in de altcoin als treasury asset.

Waarom stijgt Avalanche ondanks de crypto dip van deze week? In het nieuws van vandaag kijken we naar recente ontwikkelingen rondom AVAX en waarom deze crypto zo populair is geworden in een korte tijd.

AVAX profiteert van interesse instituties en whales

Voor de cryptomarkt is dit een minder goede week, met afgelopen maandag een crash en gisteren verdere dalingen na een aankondiging van de Fed. Ook vestigden crypto investeerders hun hoop op een toespraak van Trump, waarin volgens geruchten Bitcoin/crypto benoemd zou worden. Dit is uiteraard niet uitgekomen. De Bitcoin koers daalde richting $111.000 op dinsdagavond.

Desondanks herstelt de markt deze ochtend weer, met Bitcoin terug op $112.500 en Avalanche boven de $34.

De interesse in Avalanche is sterk omhoog gegaan aan het eind van september. Het begon met een $300 miljoen investering in tokenized hedgefondsen. Anthony Scaramucchi wordt nu de adviseur van AgriFORCE, een $550 miljoen Avalanche treasury bedrijf dat zich binnenkort zal hernoemen naar AVAX One.

Scaramucci is doubling down on Avalanche. After announcing $300M in tokenized hedge funds, @Scaramucci is now the strategic advisor for AVAX One — a $550M AVAX-focused digital asset treasury alongside @HivemindCap. pic.twitter.com/XF05sucSIJ — Avalanche🔺 (@avax) September 22, 2025

Maar dat is niet de limiet voor de interesse in Avalanche. Ook retail investeerders tonen massaal interesse in de blockchain en wedden erop dat AVAX meer waard kan worden op korte termijn. Zo was er een whale die een $17 miljoen long-positie heeft geopend voor de altcoin.

Een andere whale is Ogle, een adviseur van Trump’s crypto bedrijf, World Liberty Financial. Deze whale opende een $2,2 miljoen long-positie op AVAX met een hefboom van x10.

🚨 Whales are circling $AVAX again



One major player went 5x long on over $17M AVAX already sitting on nearly $1M in unrealized profit



Another well known crypto advisor jumped in with a 10x long worth $2.2M



Confidence in AVAX is heating up fast. pic.twitter.com/WW00Mb77gP — Cipher X (@Cipher2X) September 24, 2025

Avalanche heeft in deze zware week voor crypto zijn hoogste punt bereikt sinds januari 2025. Na het aantikken van de $36, groeit het optimisme onder bulls dat de altcoin binnenkort $50 waard kan worden.

Op het moment van schrijven ligt de Avalanche koers nog 76% onder zijn all-time high van $146, gevestigd in de bull run van 2021. Dit laat zien dat AVAX nog veel potentiële ruimte heeft om te groeien. En met de groeiende interesse onder instituties en retail, is het schijnbaar nog niet te laat om te profiteren.

Avalanche koers verwachting

De Avalanche koers is begonnen aan zijn klim, maar heeft nog veel in te halen. Vorig jaar december bereikte de altcoin een piek rond $56. Vanuit hier zou dit nog een stijging van ruim 60% zijn. Analisten kijken eerst naar het niveau van $50, wat een sterke psychologische barrière kan vormen voor verdere stijgingen.

AVAX heeft in de afgelopen laten zien dat de interesse sterk is toegenomen. Als deze trend aanhoudt, is het een kwestie van nog een aantal weken voordat AVAX de $50 aantikt. Afhankelijk hoe het sentiment van de markt zich ontwikkelt, kan AVAX dit jaar nog meer dan $100 waard worden, een stijging van 200%+.

Avalanche koers grafiek – Bron: TradingView

Op korte termijn neemt het risico voor een correctie echter toe. Dat is te zien aan de Relative Strength index (RSI), die het ‘overbought’ niveau van 70 aantikt. Hoewel een technische correctie hier niet gegarandeerd is, neemt het risico hierop wel toe vanaf de 70. Een lichte daling of consolidatie is genoeg om de RSI te laten afkoelen richting 60.

Dus ondanks het hogere risico voor een correctie op korte termijn, valt er mogelijk veel winst te halen uit AVAX tijdens de crypto bull run. Nu we Q4 naderen – het beste kwartaal voor crypto – Groeit het optimisme tegenover Avalanche. Dat suggereert dat vandaag nog niet te laat is om de crypto te kopen.

Toch houden traders hun ogen ook open voor andere crypto’s met potentie om veel te stijgen in de komende maanden. Zo is er een nieuwe crypto die het mogelijk maakt om virtueel meme coins te minen.

Welke crypto kopen in Q4?

