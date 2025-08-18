Avalanche interesse keert terug – beste altcoin voor de crypto bull run?

Avalanche ($AVAX) interesse keert terug en zet zichzelf neer als een kanshebber voor de beste altcoin van de komende crypto bull run. Met een sterke toename in zoekinteresse, explosieve groei in transacties en een technisch plaatje dat op een uitbraak wijst, lijkt $AVAX klaar om opnieuw uit te gaan breken. In dit artikel gaan we hier dieper op in.

Avalanche interesse keert terug

Avalanche staat plotseling weer op de radar van particuliere handelaren, aangezien Google Trends-data een scherpe piek in wereldwijde zoekinteresse naar $AVAX laat zien. De grafiek toont een duidelijke uitbraak in zoekactiviteit na maanden van relatief vlakke niveaus, wat erop wijst dat er opnieuw nieuwsgierigheid rond de token ontstaat.

Historisch gezien valt een stijging in zoekvolumes van retail vaak samen met hogere handelsdeelname, waardoor dit datapunt een belangrijke voorlopende indicator is voor mogelijke marktactiviteit.

Deze opleving komt op een moment dat het bredere altcoin-momentum begint toe te nemen, met kapitaalrotatie die liquiditeit richting secundaire layer-1’s stuwt. Voor $AVAX kan een nieuwe golf van retailinteresse het zetje zijn dat nodig is om opnieuw bullish te worden. Daarnaast lijkt het ecosysteem ook sterk te groeien.

Avalanche-transacties schieten met 715% omhoog

Een opvallende statistiek betreft de groei van stablecoins, een sector die naar verwachting versneld zal groeien sinds Donald Trump de GENIUS Act ondertekende.

Uit cijfers van Artemis blijkt dat de stablecoin-voorraad op Avalanche in de afgelopen 30 dagen met 14% is gestegen tot 1,5 miljard dollar. Belangrijker nog: het aangepaste transactievolume steeg met maar liefst 715% tot 131 miljard dollar. Deze groei maakt Avalanche tot een van de meest actieve blockchains in de stablecoin-sector.

Aanvullende gegevens van Nansen laten zien dat het aantal transacties op het Avalanche-netwerk sterk in de lift zit. In de afgelopen zeven dagen werden er 4,5 miljoen transacties verwerkt, een stijging van 55%.

Ook in de wereld van gedecentraliseerde exchanges speelt Avalanche een steeds grotere rol. Protocollen op de chain, waaronder Blackhole, LFJ en Uniswap, verwerkten in juli voor meer dan 7,7 miljard dollar aan transacties en zitten deze maand al op 5,8 miljard dollar.

Daarnaast floreert het NFT-netwerk van Avalanche: de wekelijkse verkopen stegen met 52% tot meer dan 1,42 miljoen dollar. Dit werd vooral gedreven door veBlack, waarvan het verkoopvolume met 72% toenam. Laten we het technische plaatje beter bekijken en wat dit betekent voor de koersverwachting van Avalanche.

Wat gaat Avalanche doen?

Crypto-analist Neenja Trader ziet dat $AVAX opnieuw een belangrijke kantelzone nadert, waarbij de koers direct tegen de weerstand net onder de wekelijkse EMA50 drukt. Deze regio heeft tijdens eerdere rally’s vaak als plafond gefungeerd, waardoor de huidige test cruciaal is voor het momentum.

De Bollinger Bands op de daily laten zien dat de koers richting de bovenste band knijpt, een signaal dat vaak wijst op mogelijke toename in volatiliteit. Als $AVAX deze weerstand weet om te zetten in steun, kan dit de deur openen richting de midden- tot hoge $30.

Avalanche koers. Bron: TradingView

De algehele marktstructuur toont veerkracht, met hogere bodems die de afgelopen weken consistent zijn gevormd. In combinatie met stijgende zoekinteresse en optimistische cyclusdoelen lijkt $AVAX zowel technisch als qua sentiment stilletjes momentum op te bouwen. Het lijkt dan ook een van de beste altcoins te gaan worden voor de crypto bull run.