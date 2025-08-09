Technische analyse: bulls houden controle over de XRP koers

XRP koers stijgt 10,60% in een week. Sentiment en social dominance nemen toe terwijl Aroon Up op 100% staat, wat wijst op sterke koopdruk.

De XRP koers is in een week tijd met 10,60% gestegen en heeft het hoogste punt in 17 dagen bereikt. Deze beweging komt voornamelijk doordat er een einde komt aan de rechtszaak met de SEC. Door deze ontwikkelingen tonen zowel on-chain gegevens als technische signalen die wijzen op aanhoudende koopdruk. Kan de XRP koers hierdoor binnenkort verder stijgen?

Positieve marktsentimenten rond de XRP koers

Het marktsentiment rond XRP is de afgelopen dagen duidelijk positiever geworden. De weighted sentiment score, die het aantal en de toon van social media-berichten meet, staat nu op 1,17. Dit is de hoogste waarde in twee weken.

Een positieve score betekent dat er meer optimistische berichten over XRP verschijnen. Dat wijst erop dat traders en investeerders bereid zijn om posities te kopen of uit te breiden. Deze ontwikkeling wordt bevestigd door gegevens van Santiment, die laten zien dat de social dominance van XRP is gestegen naar 7,95%.

Dit betekent dat bijna 8% van alle online discussies over crypto op dit moment over XRP gaat. Een toename in zichtbaarheid kan zorgen voor extra interesse vanuit retail investeerders.

Technische indicatoren ondersteunen de opwaartse trend

Op de dagelijkse grafiek laat de Aroon Up indicator een stand van 100% zien. Deze indicator meet hoe recent een asset een hoogste punt heeft bereikt. Een stand van 100% betekent dat XRP onlangs een nieuw hoogtepunt heeft neergezet en nog steeds sterke opwaartse druk ervaart.

Wanneer de Aroon Up hoog blijft, wijst dat meestal op een krachtige trend waarbij bulls de controle hebben. In het geval van XRP bevestigt dit de huidige opwaartse trend. Technische analisten kijken naar weerstanden rond het niveau van $3,39 en een mogelijk scenario waarin de koers richting de eerdere piek rond $3,66 kan bewegen. Als de koopdruk afneemt, ligt er steun rond $3,01.

Meme coins als goed alternatief voor XRP

Voor investeerders die op zoek zijn naar meer volatiliteit en potentieel hoge winsten, bieden meme coins een interessant alternatief. Binnenkort wordt deze sector uitgebreid met een nieuwe veelbelovende crypto: Maxi Doge ($MAXI). Deze opkomende meme coin is sinds kort beschikbaar via een crypto presale, waarmee al bijna $200.000 is opgehaald in slechts enkele dagen. De interesse van particuliere beleggers lijkt snel toe te nemen.

