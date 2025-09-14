XRP koers stijgt bijna 10% in een week, analist ziet 65% potentieel

De XRP koers blijft boven $3 en nadert $4 weerstand. Technische analyse wijst op een mogelijk uitbreidingsdoel rond $5,10.

XRP brak na maanden zijwaartse beweging door belangrijke weerstanden en liet een duidelijke opleving zien. De token steeg ruim 8% op dagbasis en handelt nu ruim boven het $3-niveau. Dit wijst volgens technische analyse op de start van een nieuwe expansiefase. Kan de XRP koers hierdoor binnenkort richting $5 bewegen?

Belangrijke niveaus voor de XRP koers

De XRP koers heeft een stevige basis gevormd rond $2,50 tot $2,80. Dit consolidatiegebied fungeert nu als steunzone. Boven $3,00 ligt de focus op de eerstvolgende weerstand rond $4,00. Wanneer dit niveau wordt doorbroken, ligt het uitbreidingsdoel rond $5,10.

Crypto analist Kamran Asghar benadrukte dat deze structuur sterk lijkt op eerdere expansiefases van XRP. In die fases leverde een vergelijkbare setup ongeveer 65% stijging op. Volume neemt bovendien duidelijk toe, wat meestal duidt op instroom van institutionele partijen naast retail investeerders.

$XRP is repeating its cycle of accumulation followed by expansion. We are now in a new expansion phase with a clear price target. pic.twitter.com/k2xTarQLfi — 𝐊𝐚𝐦𝐫𝐚𝐧 𝐀𝐬𝐠𝐡𝐚𝐫 (@Karman_1s) September 13, 2025

Altcoin markt ondersteunt de beweging

Niet alleen de XRP koers profiteert. Ook Ethereum, Binance Coin en Solana bewegen dicht bij hun all-time highs. Deze brede altcoin rally brengt extra liquiditeit in de markt en versterkt de opwaartse trend van XRP.

Een bijkomende factor is de verwachting dat de Federal Reserve later dit jaar renteverlagingen doorvoert. Dat stimuleert vaak risk-on gedrag van investeerders, waarbij meer kapitaal richting tokens stroomt.

Naast technische signalen speelt ook de inzet van Ripple een rol. Het bedrijf bouwt verder aan zijn netwerk voor internationale betalingen en breidt samenwerkingen met banken en financiële instellingen uit. Dit geeft de XRP koers extra fundament, omdat de token niet enkel op speculatie leunt maar ook een duidelijke rol heeft in betalingsinfrastructuur.

Zolang de koers boven $3 blijft, ligt de nadruk op de test van $4. Een overtuigende doorbraak opent de weg naar $5,10.

Meme coins als goed alternatief voor XRP

