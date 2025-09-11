Michaël van de Poppe onthult 3 altcoins voor de grootste gains in 2025 – APT, SUI en ADA

Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: September 11, 2025

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

Michaël van de Poppe onthult drie altcoins die volgens hem in 2025 voor de grootste gains kunnen zorgen: Aptos ($APT), Sui ($SUI) en Cardano ($ADA). Terwijl Bitcoin-dominantie terrein verliest en de TOTAL3-index een mogelijke uitbraak nadert, ziet de analist sterke signalen dat een altcoin season pas net op gang begint te komen. In dit artikel gaan we hier dieper op in en wat dit betekent voor de koersverwachting van crypto.

Michaël van de Poppe onthult 3 altcoins voor de grootste gains in 2025

Om te beginnen, wees analist: Michaël van de Poppe, Aptos op als een opvallende kandidaat. Hij merkte op dat de munt al bijna drie jaar in een consistente neerwaartse trend zat, maar nu consolideert op een sterk supportniveau.

Aptos koers. Bron: Michaël van de Poppe/X

Met accumulatiepatronen die zich vormen en een koers die dicht bij een uitbraak boven de 20-weekse Exponential Moving Average (EMA) komt, ziet hij de omstandigheden samenkomen voor een grote opwaartse beweging.

De analist wees ook Sui aan als ‘een om in de gaten te houden’. Hij legde uit dat de token nog steeds op een stevige support staat en, ondanks dat er nog geen significante opwaartse trend is ingezet, veel potentie heeft zodra belangrijke weerstandsniveaus doorbroken worden.

Sui koers. Bron: Michaël van de Poppe/X

Volgens hem kan een doorbraak boven de 20-weekse EMA substantiële winstkansen in de komende maanden ontgrendelen.

Tot slot keek Van de Poppe naar Cardano, waarvan hij vindt dat het al veerkracht begint te tonen. $ADA handelt momenteel boven de 20-weekse EMA op beide paren en heeft cruciale supportniveaus behouden, een signaal dat hij interpreteert als het begin van verder opwaarts momentum.

Cardano koers. Bron: Michaël van de Poppe/X

Voor Van de Poppe is de conclusie duidelijk: altcoins zoals $APT, $SUI en $ADA bereiden de weg voor een breder marktherstel, waarbij technische indicatoren suggereren dat de échte altcoinrally misschien juist nog maar net begonnen is.

Bitcoin dominantie wijst op altcoin season

De Bitcoin-dominantie staat momenteel op 58,14%, een daling ten opzichte van de piek van 66% in juni. Dit betekent een terugval van 8% en duidt op een duidelijke verschuiving in de marktdynamiek. Volgens analist Rekt Capital verloor Bitcoin-dominantie een cruciaal ‘lower high’ weerstandsniveau na de afwijzing in juni.

Daarnaast is de dominantie onder het niveau van 63,96% gezakt, waardoor de kans kleiner wordt dat Bitcoin-dominantie nog richting de 71% stijgt. Met deze doorbraak zien experts een altcoin season dichterbij komen, nu de dominantie van Bitcoin blijft afnemen.

De trend wijst erop dat de Bitcoin-dominantie mogelijk overgaat van een opwaartse naar een neerwaartse beweging.

Meerdere indicatoren versterken dit beeld. Zo wees macro-investeerder Raoul Pal recent nog op een belangrijke setup voor de TOTAL3-marktkapitalisatie, die de waarde meet van alle cryptocurrencies behalve Bitcoin en Ethereum.

Zo nadert de TOTAL3-index een uitbraak uit een meerjarige driehoek, wat wijst op een mogelijke versterking van altcoins. Als de uitbraak daadwerkelijk plaatsvindt, zullen altcoins waarschijnlijk nieuwe momentum krijgen, waarbij $APT, $SUI en $ADA mogelijk de leiding nemen.

Bitcoin Hyper brengt Web3 naar Bitcoin

Een andere opkomende crypto die er interessant bij ligt, is Bitcoin Hyper ($HYPER). Dit project wil Bitcoin echt functioneel maken. Zo is het grootste probleem dat het netwerk nog steeds niet betrouwbaar toegankelijk is voor Web3-innovatie. Dat verklaart deels waarom institutionele spelers hun geld steken in blockchainleiders zoals Ethereum en Solana.

Bitcoin Hyper zou daar binnenkort bij kunnen horen, aangezien het project werkt aan een layer 2 solution voor Bitcoin met behulp van de Solana Virtual Machine (SVM). Het doel: meer programmeerbaarheid en snelheid toevoegen aan het netwerk, tegen vrijwel nul kosten en zonder concessies te doen aan veiligheid.

De groeiende belangstelling voor de virale $HYPER presale is dus niet vreemd, wat terug te zien is in de $15 miljoen die al is opgehaald.