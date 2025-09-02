Cryptoanalist verwacht tijdelijke piek naar $4900 voor Ethereum koers

De Ethereum koers bereikte $4953 in augustus en staat nu rond $4385. Cryptoanalist voorziet korte piek van $4900, gevolgd door 21W EMA test.

Ethereum bereikte in augustus 2025 een nieuwe all-time high van $4953. Kort daarna waarschuwde cryptoanalist Benjamin Cowen dat de ETH koers kan terugvallen naar de 21-weekse Exponential Moving Average (21W EMA). Dit is een gemiddelde lijn die tijdens bullmarkten vaak als steun dient. De huidige koersbeweging lijkt op eerdere patronen sinds april, waarbij ETH eerst een all-time high neerzette en daarna terugviel naar dit niveau.

De Ethereum koers kan een korte piek meemaken

Volgens Cowen is een tijdelijke koersstijging richting ongeveer $4900 mogelijk voordat er een correctie volgt. Deze opwaartse beweging kan kort duren en technische traders aantrekken die vooral op candles en weerstanden letten. Het idee van een snelle opleving gevolgd door een terugval sluit aan bij eerdere cycli waarin ETH meerdere keren de 21W EMA testte.

De 21W EMA wordt door veel traders gezien als een soort ‘thuisbasis’ van de koers. Zodra ETH daar na een sterke stijging op terugvalt, ontstaat er vaak een periode van consolidatie. Dit geeft ruimte voor de bulls en bears om opnieuw een balans te vinden.

Now that Ethereum has run the prior All Time Highs in August, I think ETH will drop back to its 21W EMA.



A lot of people will get upset with this idea, but this has been the plan since ETH went home in April (new ATH, then pullback to 21W EMA and find support). https://t.co/WLPBK3mHJ3 pic.twitter.com/2AalzbsMdb — Benjamin Cowen (@intocryptoverse) September 1, 2025

Ethereum in het licht van markttrends en macrofactoren

De voorspelling van Cowen kwam op een moment van gemengde signalen in de ETH markt. De Ethereum koers daalde de afgelopen week licht. Op maandbasis staat er echter nog altijd een winst van 27,83% voor ETH.

Tegelijkertijd spelen macrofactoren een rol. De Amerikaanse Federal Reserve bespreekt mogelijke renteverlagingen. Lagere rentes beïnvloeden de lange rente op staatsobligaties en kunnen zo de liquiditeit in de markt veranderen.

Het beleid van Trump rond kapitaalstromen en regelgeving voegt een extra laag onzekerheid toe. Deze combinatie van interne en externe factoren maakt de Ethereum koers gevoeliger voor prijsschommelingen.

Meme coins als goed alternatief voor Ethereum

