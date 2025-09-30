Ethereum koers verliest steun nu OBV blijft dalen en de bears de spotmarkt domineren

De Ethereum koers blijft zwak door $389 miljoen uitstroom uit ETH ETF’s, oplopende supply en een dalende OBV die op afnemende vraag wijst.

Auteur Dirk van Haaster Auteur Dirk van Haaster Over de schrijver Met vier jaar crypto-ervaring en een cum laude master in Strategic Management (Erasmus Universiteit) combineert Dirk strategisch inzicht met analytische scherpte om diepgaande Web3-content te... Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: September 30, 2025

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De Ethereum prijs staat momenteel rond $4200. In de afgelopen 24 uur steeg de koers met ongeveer 2%, terwijl deze over de afgelopen maand meer dan 5% daalde. Daarmee blijft ETH ver onder het all-time high van $4953. Ondertussen steeg de supply sterk, terwijl de ETH ETF’s juist een grote uitstroom lieten zien. Wat betekent deze extra druk voor de Ethereum koers?

Ethereum koers en de stijgende supply

On-chain data van Ultrasound.money laat zien dat er in de afgelopen maand meer dan 76.000 ETH aan de circulerende supply is toegevoegd. Dat kwam doordat de activiteit op de blockchain lager lag dan eerder dit jaar.

Het mechanisme van Ethereum zorgt ervoor dat er meer ETH wordt verbrand naarmate het netwerk intensiever wordt gebruikt. Daardoor worden deze tokens permanent uit omloop gehaald, wat de supply verlaagt. Vinden er minder transacties plaats, dan daalt de burn rate juist en neemt de circulerende supply toe.

De huidige situatie laat zien dat er te weinig vraag is om de groeiende supply op te vangen. Hierdoor wordt het voor bears eenvoudiger om druk op de Ethereum koers te houden.

ETH ETF uitstroom verzwakt de Ethereum koers

Naast de oplopende supply speelt ook de uitstroom uit ETH ETF’s een grote rol. In september trokken institutionele beleggers bijna $389 miljoen terug uit deze producten. Volgens crypto-analisten is dat een duidelijk teken van afnemend vertrouwen.

In eerdere periodes liet de Ethereum koers vaak een sterke samenhang zien met de instroom of uitstroom van ETH ETF’s. Wanneer grote beleggers kopen, vergroot dat meestal ook het vertrouwen bij retail investeerders. Nu is het omgekeerde zichtbaar, met negatieve gevolgen voor de ETH koers.

Het gebrek aan institutionele vraag kan er bovendien toe leiden dat ook kleinere partijen minder snel instappen, waardoor de liquiditeit verder opdroogt.

Technische signalen bevestigen zwakkere vraag naar ETH

Op de daggrafiek van ETH USD liet de On-Balance Volume-indicator sinds 12 september een dalende lijn zien. Deze indicator meet of er meer volume zit achter stijgende of juist dalende candles.

Een dalend verloop betekent dat er meer verkoopvolume aanwezig is dan koopvolume. Dat versterkt het beeld dat de vraag naar ETH op de spotmarkt afneemt. Voor de bulls is dit een belangrijk nadeel, omdat er geen krachtig volume achter de koersstijgingen zit.

Meme coins als goed alternatief voor Dogecoin

Voor investeerders die op zoek zijn naar meer volatiliteit en potentieel hoge winsten, bieden meme coins een interessant alternatief. Binnenkort wordt deze sector uitgebreid met een nieuwe veelbelovende crypto: Maxi Doge ($MAXI). Deze opkomende meme coin is sinds kort beschikbaar via een crypto presale, waarmee al bijna $200.000 is opgehaald in slechts enkele dagen. De interesse van particuliere beleggers lijkt snel toe te nemen.

Maxi Doge richt zich op de echte risiconemers, traders die houden van powerliften én handelen met extreme leverage tot wel 1000x. Investeer vandaag nog in $MAXI om te profiteren van een voordelige instapprijs vóór de verwachte prijsverhoging op dinsdag. Extra rendement behalen? Zet je tokens vast en ontvang een jaarlijkse opbrengst (APY) van maar liefst 1420%.

Doe mee aan de crypto presale en claim je $MAXI vandaag!