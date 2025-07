Amerikaanse crypto wetgeving triggert wereldwijde rally – hoe Trump’s beleid de sector verandert

Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: Juli 21, 2025

Betrouwbaarheid Advertentiebeleid Wij hechten veel waarde aan transparantie voor onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten affiliate links, waarmee we mogelijk een commissie verdienen via deze samenwerkingen. Met meer dan tien jaar ervaring in het verslaan van crypto nieuws biedt Cryptonews gezaghebbende inzichten waar je op kunt vertrouwen. Ons ervaren team van journalisten en analisten combineert diepgaande marktkennis met praktische tests van blockchain-technologieën. We hanteren hoge redactionele standaarden om feitelijke nauwkeurigheid en onpartijdige berichtgeving te waarborgen, zowel over gevestigde cryptocurrencies als opkomende projecten. Onze langdurige aanwezigheid in de industrie en toewijding aan kwaliteitsjournalistiek maken Cryptonews een betrouwbare bron in de dynamische wereld van digitale activa. Lees meer over Cryptonews

De Amerikaanse crypto wetgeving triggert een wereldwijde rally. Met de ondertekening van de GENIUS Act door president Trump verandert zijn beleid de sector ingrijpend. Het markeert een historische koerswijziging: voor het eerst komt er duidelijke regelgeving voor stablecoins. De markt reageert euforisch, met een totale waardestijging tot $4 biljoen en optimisme over de toekomst van digitale valuta.

Amerikaanse wetgeving triggert wereldwijde rally

Al jarenlang hanteerde de Amerikaanse overheid een terughoudende houding tegenover cryptovaluta. Ze werden als te gevaarlijk beschouwd voor de gewone Amerikaan en te risicovol voor het financiële systeem van het land. Maar dat is nu veranderd.

Eerder deze week stemde het Huis van Afgevaardigden in met de eerste grote cryptowetgeving in de Verenigde Staten. Deze historische stemming markeert een koerswijziging in het Amerikaanse beleid ten aanzien van digitale valuta.

Kort na de stemming steeg de totale marktwaarde van cryptocurrencies naar een recordhoogte van $4 biljoen, wat de enorme opwinding in de sector weerspiegelt.

Tijdens een ceremonie op vrijdag ondertekende president Trump, die eerder al beloofde om van Amerika het ‘crypto capital of the world’ te maken, de wet, onder luid applaus van Republikeinse congresleden.

Deze wet introduceert nieuwe regels voor een specifiek, maar veelbelovend, segment van de cryptomarkt: stablecoins. Daarmee wordt ook de weg vrijgemaakt voor verdere wetgeving. Twee andere wetsvoorstellen met betrekking tot crypto zijn inmiddels ook in behandeling bij het Congres.

Maar er is één wet waar de cryptosector in het bijzonder naar uitkijkt: de zogeheten CLARITY Act. Deze werd donderdag eveneens aangenomen door het Huis, als onderdeel van wat Republikeinse wetgevers ‘crypto week’ noemen. Deze wet zou de regulering van de cryptosector overdragen aan een kleinere toezichthouder, de Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Stablecoins veroveren de financiële wereld

Voor voorstanders van crypto was het een week om van te genieten. De cryptosector gelooft al lange tijd dat digitale valuta de toekomst van financiën vormen.

Hoewel ze erkennen dat er ook minder serieuze kanten aan de sector zijn, zoals de zogeheten ‘meme coins’, oftewel cryptomunten gebaseerd op grappige internettrends, stellen zij dat crypto echte waarde kan bieden.

Stablecoins zijn daar een goed voorbeeld van. Deze worden gezien als een veiliger type cryptovaluta, omdat elke stablecoin gedekt moet zijn door dollars of een andere valuta, zoals de euro. Lees hier wat de beste stablecoins zijn. Dat betekent dat als je voor $1 aan stablecoin koopt, de uitgever daarvan verplicht is om ook daadwerkelijk $1 in reserve te houden.

En bedrijven achter stablecoins zien enorm potentieel. Omdat stablecoins gekoppeld zijn aan bestaande valuta, worden ze praktisch gezien als net zo betrouwbaar als contant geld.

Sleutelfiguren binnen de industrie geloven dat stablecoins het voor mensen en bedrijven mogelijk maken om wereldwijd onmiddellijk geld over te maken in digitale vorm, zonder lastige of dure bank- of overschrijvingskosten.

Een bedrijf dat bijvoorbeeld $100 in stablecoins ontvangt, kan die simpelweg omzetten in $100 aan echte dollars, omdat elke stablecoin gedekt moet zijn. Binnen de sector ziet men dat als een fundamentele verandering.

Een crypto die nu al sterk aan het profiteren is van deze ontwikkelingen is Ethereum ($ETH). Veel stablecoins zijn namelijk gebouwd op het Ethereum-netwerk. Dat vertaalt zich ook direct naar de koers: de prijs van Ethereum is de afgelopen weken met maar liefst 45% gestegen. Kortom, deze eerste duidelijke wetgeving zorgt voor een domino-effect op de wereldwijde financiële markten en kan op lange termijn erg positief uitpakken voor crypto.