Bitcoin expert Anthony Pompliano voorspelt: ‘VS regering gaat op een gegeven moment Bitcoin kopen’

Laatst bijgewerkt: Juli 29, 2025

Met het langverwachte cryptorapport van het Witte Huis op komst, voorspelt durfinvesteerder Anthony Pompliano dat de Amerikaanse overheid binnenkort Bitcoin ($BTC) aan zal schaffen. $BTC bevindt zich intussen op een belangrijk technisch niveau rond $120.000. Het rapport van woensdag kan bepalend zijn: breekt Bitcoin door, of volgt een correctie richting de support?

Pompliano: VS gaat Bitcoin kopen

Anthony Pompliano, een durfinvesteerder en CEO van ProCap, was onlangs te gast bij CNBC’s Squawk Box om te praten over Bitcoin en de huidige marktsituatie. Zo verwacht hij dat de Amerikaanse overheid op korte termijn zal beginnen met het kopen van Bitcoin. Zo is het volgens hem slechts een kwestie van tijd voordat de VS publiekelijk zal aankondigen: “We are buying Bitcoin”

Toen CNBC-presentator Joe Kernen Pompliano vroeg naar niet alleen Bitcoin, maar ook naar de koersverwachting van Ethereum, dat de laatste tijd veel aandacht en instroom van kapitaal krijgt, antwoordde Pompliano dat Bitcoin zich inmiddels heeft gevestigd als de koning van de markt, en dat dat voorlopig niet zal veranderen. Zo vertelt hij dat instituties en Wall Street zich momenteel vooral richten op $BTC.

Pompliano wees erop dat hoewel ook Ethereum en Solana recentelijk instroom zagen, ze er niet in zijn geslaagd om nieuwe all-time highs te bereiken, in tegenstelling tot Bitcoin. Daarom heeft $BTC zich volgens hem losgemaakt van de rest van de cryptomarkt. Hij erkende dat andere cryptovaluta in de toekomst misschien ook nieuwe pieken kunnen bereiken, maar tot nu toe blijft Bitcoin volgens hem dominant. Deze uitspraak komt op een opvallend moment: het Witte Huis brengt morgen zijn langverwachte cryptorapport uit.

Witte Huis onthult woensdag cryptorapport

De crypto-taskforce van president Donald Trump heeft haar 180 dagen durende evaluatie van het Amerikaanse beleid rond digitale activa afgerond. Het bijbehorende rapport wordt op 30 juli 2025 openbaar gemaakt, waarmee de zes maanden durende opdracht van de nieuw opgerichte Presidential Working Group on Digital Asset Markets officieel wordt afgesloten.

Volgens experts zou het meest opvallende onderdeel van het rapport weleens de lancering van een Bitcoin-reserve kunnen zijn. Daarbij gaat het niet per se om het actief aankopen van Bitcoin op de open markt, maar om het onderzoeken van de haalbaarheid van een nationale cryptoreserve, bijvoorbeeld door gebruik te maken van eerder in beslag genomen digitale activa die al in overheidshanden zijn.

Ondertussen nemen verschillende Amerikaanse staten al het voortouw met eigen wetgeving voor Bitcoin-reserves. Volgens de Bitcoin Reserve Monitor is in drie staten al wetgeving aangenomen, in vijf verworpen, en loopt er nog besluitvorming in zeventien andere. Laten we de koers van $BTC beter bekijken om zo een beter beeld te vormen over de koersverwachting.

Wat gaat Bitcoin doen?

Bitcoin heeft het niveau van $120.000 nu officieel neergezet als een duidelijke weerstand. Na weken van gestage stijgingen en meerdere pogingen om door dit niveau heen te breken, blijft $BTC keer op keer worden afgewezen rond deze technische én psychologische barrière. Daarmee lijkt zich een klassieke horizontale weerstandszone te vormen.

Bitcoin koers. Bron: TradingView

Toch is deze pauze niet per se bearish. Technische indicatoren zoals de RSI, die momenteel op een neutraal niveau van 61 staat, kunnen tijdens zo’n consolidatie worden “gereset”, wat gezond is na een sterke opwaartse trend. Er is nog steeds sprake van momentum: zowel het 50- als het 100-daags Exponential Moving Average (EMA) blijven stijgen en bieden sterke support rond respectievelijk $115.000 en $111.000. Met een positief rapport vanuit het Witte Huis kan $BTC door de weerstand breken richting een all-time high.

Als de markt er echter niet in slaagt om door de weerstand heen te breken door bijvoorbeeld een bearish rapport, is een verdere terugval richting de supportzone van $111.000–$108.000 mogelijk. In grote lijnen blijft de structuur van Bitcoin bullish in afwachting tot het crypto rapport vanuit het Witte Huis op woensdag wordt gelanceerd.