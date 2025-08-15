Coinbase ziet altseason aankomen – kansen voor altcoins zoals voor XRP en Solana?

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

Coinbase ziet altseason aankomen en wijst op kansen voor altcoins zoals XRP en Solana ($SOL), die beide sterke technische signalen laten zien. Met de Bitcoin ($BTC) dominantie op het laagste punt sinds januari, toenemende institutionele interesse en doorbraken van cruciale weerstanden, lijkt een altcoin season dichterbij dan ooit. In dit artikel gaan we hier dieper op in.

Coinbase ziet altseason aankomen

David Duong, hoofd research bij Coinbase, stelt dat de huidige marktomstandigheden erop wijzen dat er binnenkort een verschuiving kan plaatsvinden richting digitale activa buiten Bitcoin. Zijn opmerkingen komen te midden van de recente groei van altcoins dit jaar.

In het maandelijkse rapport van Coinbase van donderdag gaf Duong aan dat september mogelijk de aftrap kan zijn voor een volledig altseason. Volgens Coinbase is er sprake van een duidelijk altseason wanneer driekwart van de top 50 altcoins Bitcoin overtreft over een periode van 90 dagen.

Duong verwacht dat retaildeelname nabij is, mede door de kans op een versoepeling van het beleid van de Federal Reserve in de komende maanden. Zijn opmerkingen volgden op het CPI-rapport van juli, dat een gematigde inflatie van 2,7% op jaarbasis liet zien.

Hij gaf ook aan dat de dominantie van $BTC een rol kan spelen bij de start van een altcoinrally. De $BTC-dominantie is sinds mei met 10% gedaald, van boven de 65% naar ongeveer 59% in augustus.

$BTC-dominantie op laagste punt sinds januari

Op het moment van publicatie staat de $BTC-dominantie op 59,36%, het laagste niveau sinds januari. Duong gelooft dat de huidige marktdominantie van Bitcoin wijst op de vroege fase van een kapitaalrotatie naar altcoins.

Bitcoin dominantie. Bron: TradingView

Afgelopen donderdag merkte analist Ito Shimotsuma ook op dat de Bitcoin-dominantie net zijn eerste maandelijkse bearish cross heeft gevormd sinds januari 2021. Hij stelde dat altcoins in het verleden slechts vier maanden lang een rally kenden wanneer dit scenario zich voordeed. Volgens hem is een vergelijkbaar scenario nu waarschijnlijk, wat zou kunnen leiden tot een altcoinrally tot aan december.

Op het moment van schrijven stond de Altcoin Season Index van CoinMarketCap op 45, een stijging ten opzichte van onder de 25 in juli. De index van CryptoRank staat op 50, terwijl die van Blockchain Center neutraal bleef op 53.

Kansen voor altcoins zoals XRP en Solana?

Altcoins zoals XRP en Solana lijken zeker te kunnen gaan profiteren van een altcoin season. Crypto-analist Crypto King stelt dat XRP uit de accumulatie- en manipulatiefases is gebroken. Volgens hem is de volgende fase, de expansie, nu begonnen, met een koersdoel van $7 in deze cyclus. Zijn analyse is gebaseerd op de grafiekstructuur en de toenemende interesse van grote spelers.

$XRP is heating up and institutions are stepping in.



We are now entering the phase I have been waiting for:



Manipulation done

Accumulation done

Expansion loading…



The chart and fundamentals are lining up for something massive.

My target this cycle is $7.00



If you ignore… pic.twitter.com/RcK5D3mcEJ — Crypto King (@CryptoKing4Ever) August 14, 2025

De prijsstructuur van XRP toont een duidelijke verschuiving na een overtuigende uitbraak medio juli. Sindsdien is de koers met meer dan 66% gestegen, waarna een zijwaartse beweging volgde. De grafiek van Crypto King onderscheidt drie fases: accumulatie, manipulatie en expansie. De huidige koersbeweging suggereert dat XRP mogelijk aan de derde fase is begonnen.

Ook Solana heeft een sterke stijging doorgemaakt en is overtuigend boven de grens van $200 uitgebroken. $SOL, dat nu rond de $209 noteert, probeert door een belangrijke weerstand op $205 te breken, een niveau dat historisch gezien vaak een grote hindernis is geweest. Het feit dat de koers boven dit punt blijft, wijst op toenemend bullish momentum.

De volgende belangrijke weerstand ligt op $238, een niveau dat in het verleden vaak tot scherpe koersdalingen leidde. Een duidelijke doorbraak boven dit punt, met significant handelsvolume, zou de weg vrijmaken voor een veel grotere stijging. In dat geval wordt het technisch mogelijk voor Solana om richting $300 te bewegen.