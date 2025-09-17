Altcoin seizoen barst los: breekt Ethereum koers door naar $5.000?

Ethereum koers is bullish door altcoin season, sterke holder retentie en $639 miljoen ETH ETF instroom, die het pad naar $5000 kan openen.

Auteur Dirk van Haaster Auteur Dirk van Haaster Over de schrijver Met vier jaar crypto-ervaring en een cum laude master in Strategic Management (Erasmus Universiteit) combineert Dirk strategisch inzicht met analytische scherpte om diepgaande Web3-content te... Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: September 17, 2025

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

Nieuwe data laat zien dat de altcoinmarkt momenteel sterker presteert dan Bitcoin. Volgens Blockchain Center heeft 80% van de top 50 altcoins Bitcoin in de afgelopen 90 dagen voorbijgestreefd. Dat betekent officieel dat de markt zich in een altcoin season bevindt. Tijdens eerdere altcoin seasons kreeg de Ethereum koers vaak extra momentum. Kan de ETH koers hierdoor binnenkort verder stijgen?

De Ethereum koers profiteert van een altcoin season

Een altcoin season ontstaat wanneer minimaal 75% van de belangrijkste altcoins beter presteren dan Bitcoin over een periode van drie maanden. Dit keer ligt het percentage met 80% duidelijk boven die grens. Daarmee is bevestigd dat de altcoins de leiding hebben genomen in deze fase van de cryptomarkt.

Historisch gezien heeft de Ethereum koers in zulke periodes vaak meer kopers aangetrokken. Omdat Bitcoin tijdelijk minder rendement oplevert, zoeken investeerders naar alternatieven. ETH behoort daarbij meestal tot de eerste keuzes vanwege de liquiditeit en de sterke positie binnen de markt.

De institutionele instroom versterkt de vraag naar ETH

Naast retail investeerders tonen ook grote marktpartijen weer meer interesse. Uit cijfers van SosoValue blijkt dat de ETH ETF’s vorige week een instroom van $639 miljoen zagen. Dat is een scherp herstel na de week ervoor, toen de uitstroom een all-time high van $798 miljoen bereikte.

Deze omslag wijst erop dat institutionele beleggers opnieuw ETH kopen. Deze trend zette zich deze week voort, met al $360 miljoen aan extra instroom. Dergelijke acties zijn vaak een belangrijke graadmeter voor het vertrouwen van professionele partijen.

Holder activiteit van Ethereum wijst op vertrouwen

Niet alleen grote fondsen zijn actief, ook de holder basis van Ethereum laat een duidelijk patroon zien. De Holder Retention Rate, die meet hoeveel adressen hun ETH vasthouden over opeenvolgende periodes van 30 dagen, staat momenteel op 96,13%.

Dat betekent dat bijna alle wallet adressen hun ETH vasthouden ondanks korte termijn schommelingen. Dit gedrag toont aan dat investeerders vertrouwen hebben in de lange termijn. Hoge retentie percentages geven vaak een stabiele basis waarop de Ethereum koers kan voortbouwen.

Belangrijke niveaus voor de Ethereum koers

Technisch gezien ligt er een weerstand rond $4957. Een doorbraak boven dat punt opent de weg richting de $5000, een psychologisch en historisch belangrijk niveau. Aan de onderkant zien analisten $4211 als eerste steunpunt.

Het huidige samenspel van een altcoin season, instroom in Ethereum ETF’s en hoge holder retentie geeft de Ethereum koers meerdere pijlers om deze niveaus te testen.

Innovatieve Layer 2 voor Bitcoin: Maak kennis met Bitcoin Hyper

Bitcoin Hyper ($HYPER) is een gloednieuwe Layer 2 oplossing die de beperkingen van de oorspronkelijke Bitcoin blockchain weet te omzeilen. Door een directe koppeling met het Bitcoin netwerk kun je je BTC gebruiken binnen het Hyper ecosysteem en ermee investeren in meme coins, DeFi projecten, real-world assets (RWA), NFT’s en meer.

Transacties verlopen razendsnel en tegen minimale kosten, in vergelijking met de trage en dure Bitcoin blockchain. De $HYPER token fungeert als middel voor het netwerk én geeft gebruikers stemrecht bij belangrijke beslissingen binnen het ecosysteem. Tijdens de huidige crypto presale is $HYPER beschikbaar tegen een vaste, lage instapprijs en levert het aantrekkelijke stakingbeloningen op.

Wie nu instapt, profiteert van extra korting, want zodra de funding boven de $6,2 miljoen komt, zal de tokenprijs binnen 10 uur stijgen.

Doe mee aan de crypto presale en claim je $HYPER vandaag!