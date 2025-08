AEX opent fors hoger na rebound op Wall Street – beleggers optimistisch over renteverlaging

Na de scherpe daling van vrijdag op zwakke Amerikaanse banencijfers en tariefzorgen, opende de AEX maandag fors hoger. De opleving volgde op een rebound op Wall Street, gedreven door hoop op een renteverlaging door de Fed. Toch bleek het herstel van korte duur: in de ochtendhandel leverde de AEX zijn winst alweer grotendeels in.

In dit artikel gaan we dieper in op deze recente ontwikkelingen en bekijken we het technische plaatje van de AEX.

De daling van vrijdag lijkt verleden tijd

Aandelen stonden vrijdag onder druk omdat de banengroei in juli tegenviel. Bijgestelde cijfers lieten de zwakste aanwas zien sinds de coronapandemie, wat de vrees aanwakkerde dat Trumps tarieven beginnen door te werken.

Trump reageerde op het banenrapport door de commissaris van arbeidsstatistieken te ontslaan, met de beschuldiging dat ze de cijfers politiek gemanipuleerd zou hebben.

Dit leidde tot een verkoopgolf op Wall Street op vrijdag, als reactie op diezelfde banenrapporten en het nieuws dat tientallen landen te maken krijgen met Amerikaanse importtarieven van 10 tot 41 procent. Toch lijkt begin deze week een ‘miraculeus’ herstel plaats te vinden.

Beleggers optimistisch over renteverlaging

De markten reageerden maandag positiever, omdat de terugvallende werkgelegenheid de hoop aanwakkerde op renteverlagingen door de Fed om de economie te ondersteunen.

Volgens de FedWatch-tool van CME schat de markt de kans op een renteverlaging van een kwart procentpunt bij de volgende vergadering in september op 94,1 procent.

“Beleggers lijken optimistisch te zijn… en gokken op een grotere kans op verdere monetaire versoepeling door de Fed na de werkgelegenheidscijfers van vrijdag,” aldus John Plassard, hoofd beleggingsstrategie bij de Zwitserse private bank Cité Gestion.

Ook de AEX-index ging verder omhoog na het stevige herstel op Wall Street. Toch lijkt vandaag de AEX deze winsten weer in te leveren, wat opvallend is. Zo leverde de index een openingswinst in en noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent lager op 887,65 punten, terwijl de rest van de Europese beurzen verder lijkt te herstellen. Dit roept de vraag op of het misschien beter is om crypto in te ruilen voor aandelen. Laten we het technische plaatje van de AEX beter bekijken:

Verkoopdruk houdt aan bij AEX

De Nederlandse beurs vertoont een dalende trend. De support rond 900,89 (de bodem bereikt op 22 juli) is doorbroken en het correctiepatroon van lagere toppen zet zich voort.

Het technische patroon van de Nederlandse beurs is een vlagpatroon. Lagere toppen in de afgelopen weken duiden op een gematigde verkoopdruk. De verkoopdruk is beperkt door de overlapping van toppen en dalen, wat wijst op dit technische patroon.

Het zogenaamde patroon begon op 7 april met een intraday dieptepunt van ongeveer 784,66. Sindsdien is de index sterk gestegen en bereikte een piek van 940,40 op 11 juni.

AEX koers. Bron: TradingView

Het eerste weerstandsniveau is gevestigd op 940,40 (gevormd op 11 juni). De opwaartse trend zal worden hervat zodra de AEX de bovenste stippellijn doorbreekt. Het volgende koersdoel kan dan worden berekend op 1040. Dit getal wordt berekend door de lengte van de vlaggenmast op te tellen bij het laagste punt van het patroon.

De 26-daagse Exponential Moving Average (EMA) vertoont een dalende trend. Dit duidt op verdere technische zwakte. Deze EMA wordt weergegeven door een rode, hellende lijn. Kortom, het is dus afwachten of de AEX het patroon waar kan maken; of er zoals verwacht een renteverlaging zal plaatsvinden. Het kan dan ook een interessant moment zijn om juist interessante cryptomunten te ontdekken.