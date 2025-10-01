ADA koers onder druk: analist waarschuwt voor dip onder $0,30

De ADA koers is vandaag boven de $0,80 gestegen door een vlaag van optimisme onder crypto investeerders. Maar kan hij deze stijging in stand houden, of zakt hij terug onder de $0,80? Een analist waarschuwt dat als Cardano onder $0,78 breekt, hij op weg is naar een crash richting $0,30. Stijgt Cardano in oktober of volgt er een dip voor de altcoin?

In het Cardano nieuws van vandaag kijken we naar de recente koersontwikkelingen van ADA en waarom analisten vrezen voor een crash richting $0,30.

Crash richting $0,30 mogelijk – Wat gaat Cardano doen?

Over het algemeen zijn Cardano verwachtingen positief, zo is er een grote voorspelde kans dat de Cardano ETF binnenkort wordt goedgekeurd, naast andere altcoin ETF’s. Toch zijn er sommige analisten die denken dat de ADA koers terug kan zakken naar $0,30, door een gebrek aan interesse in deze altcoin.

Ze kijken dan vooral naar de ondersteuning bij $0,78. Hoewel er geen direct gevaar is dat Cardano hieronder daalt, is het belangrijk dat dit wordt voorkomen. Vanuit $0,78 kan Cardano dalen naar $0,75 en $0,71. Als het bearish sentiment te hoog wordt, kan ADA crashen naar $0,30. Maar de kicker is dat de analisten zo’n daling verwachten in 2026, in een bearish scenario.

Maar ondanks deze negatieve verwachtingen, zijn investeerders juist veel positiever dat ADA op middellange termijn kan stijgen. Sommigen denken zelfs dat de altcoin $10 waard kan worden in de bull run. Vanuit hier is dat een explosieve stijging van ongeveer 1100%. Maar ook een stijging naar de all-time high van $3,10 zou ruim 260% bedragen.

People laughed when $ADA was under $0.02



My view: #ADA can hit $10 in this bull run if the market stays healthy.



NFA & DYOR@Cardano pic.twitter.com/MivGpJHSSb — Crypto Patel (@CryptoPatel) September 27, 2025

Al met al lijkt een crypto crash voor Cardano naar $0,30 erg onrealistisch in de komende weken en maanden. Maar als we een euforische bull run krijgen, kunnen altcoins naar zwaar overgewaardeerde niveaus stijgen. De crash die na de tijd kan volgen, is wellicht genoeg om ADA naar $0,30 te brengen in 2026.

Maar wat kunnen we in oktober verwachten voor Cardano, vooral nu crypto stijgt?

ADA koers verwachting oktober 2025

De Cardano koers stijgt vandaag richting zijn 30-daagse moving average (geel) bij $0,85. Dit is een belangrijke weerstand om te doorbreken en terug te klimmen naar de september highs van $0,95. Verwachtingen zijn positief dat Cardano dit gaat lukken in oktober. Maar het sentiment van de markt bepaalt hoe lang dit kan duren.

Het psychologische niveau van $0,80 dient mogelijk als sterke ondersteuning om de volgende stijging van Cardano in stand te houden. Weerstand is te vinden op $0,85, $0,89 en $0,95. Bij deze niveaus kan de verkoopdruk stijgen, waardoor voldoende bullish druk nodig is om de koers verder omhoog te duwen.

Cardano koers grafiek – Bron: TradingView

Cardano’s Relative Strength Index (RSI) heeft bijna de neutrale 50 bereikt. Daarmee geeft de RSI aan dat bulls weer vertrouwen krijgen in de altcoin. Een hogere RSI vergroot de kans dat Cardano door weerstanden kan breken. Let er echter op dat deze niet te hoog wordt, want boven 70 en vooral boven 80, neemt het risico op een technische correctie toe.

Onze ADA verwachting voor oktober is optimistisch, zo denken we dat de altcoin boven $1 kan breken en misschien zelfs een jaarlijkse piek kan neerzetten boven $1,32. Ook dit hangt af van het marktsentiment en of de interesse vanuit retail investeerders weer groeit.

Ondanks de hoge verwachtingen voor Cardano, zijn er kleinere altcoins die meer kunnen profiteren als de nieuwe bull run binnenkort begint. Zo is er een nieuw project dat massaal de aandacht krijgt van crypto investeerders. Hiermee is het namelijk mogelijk om meme coins, zoals Dogecoin, Shiba Inu en Pepe mee te minen, maar dan virtueel en zonder de aanschaf van dure apparatuur.

Beste crypto om nu te kopen?

PEPENODE ($PEPENODE) is een nieuw crypto mining project, die specifiek in het thema staat van meme coins. Met de aankoop van virtuele mining nodes kun je passief meme coins verzamelen. Dit is goed nieuws, want meme coins presteren vaak erg sterk tijdens een bull run, aangedreven door crypto hype. Elke transactie binnen het ecosysteem wordt voor 70% uit de circulatie gehaald, wat de token steeds schaarster maakt.

