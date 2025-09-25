Cardano prijs verwachting Q4 2025 – kan ADA nieuwe all-time high bereiken dit jaar?

Cardano ($ADA) prijs verwachting Q4 2025 staat volop in de schijnwerpers. Met een nieuwe roadmap, tientallen miljoenen $ADA aan stablecoin-liquiditeit en inmiddels meer dan 114 miljoen transacties, lijkt het netwerk sterker dan ooit. Ook de kans op een Cardano ETF voedt optimisme. Toch blijft de vraag: kan $ADA in 2025 daadwerkelijk een nieuwe all-time high bereiken? In dit artikel gaan we hier dieper op in.

Nieuwe roadmap: Cardano zet zwaar in op liquiditeit

In de nieuwste roadmap-update heeft de Cardano Foundation bevestigd dat zij aanzienlijke liquiditeit zal verstrekken, ter waarde van tientallen miljoenen $ADA, om meerdere stablecoin-projecten te ondersteunen.

Hoewel zulke financiële toezeggingen oorspronkelijk niet binnen het mandaat van de Foundation vielen, erkent men dat betere on- en off-ramps voor gebruikers noodzakelijk zijn. Volgens de Foundation kan deze stap in de komende zes tot twaalf maanden leiden tot sterkere adoptie.

Naast liquiditeitssteun breidt de Foundation haar focus uit naar community-gedreven initiatieven. Dit omvat onder meer het werken aan voorstellen zoals het Stablecoin DeFi Liquidity Budget, een programma dat is opgezet om de deelname aan DeFi binnen het ecosysteem te vergroten.

Volgens de leidinggevenden zullen de gegevens die voortkomen uit de eigen liquiditeitsinspanningen helpen om toekomstige community-voorstellen verder te verfijnen.

Deze aankondiging volgt op andere ontwikkelingen binnen het stablecoin-ecosysteem. Eerder dit jaar stelde Cardano-oprichter Charles Hoskinson voor om voor $100 miljoen aan $ADA om te zetten in een mix van stablecoins en Bitcoin, om zo de liquiditeit te vergroten en het DeFi-ecosysteem van het netwerk te versterken.

Daarnaast onthulde hij dat er wordt gewerkt aan de integratie van de USD1-stablecoin van World Liberty Financial op Cardano. Deze ontwikkelingen kunnen de blockchain helpen de achterstand op concurrerende layer 1 netwerken te verkleinen.

Cardano passeert 114 miljoen transacties

Vanuit netwerkperspectief blijft Cardano een sterk groeimomentum tonen. Het totaal aantal transacties op mainnet is inmiddels de grens van 114 miljoen gepasseerd, wat wijst op toenemende activiteit van toepassingen. Dit vormt een belangrijke basis voor de uitrol van stablecoins, RWA’s en DeFi-producten met praktische bruikbaarheid in de echte wereld.

Wat betreft een mogelijke Cardano ETF, schatten marktanalisten de kans op goedkeuring relatief hoog in. Dit zou de verwachtingen voor institutionele kapitaalinstroom in $ADA op de middellange tot lange termijn aanzienlijk kunnen verhogen.

Kans op een Cardano ETF in 2025. Bron. Polymarket

Hoewel dit onmiskenbaar een positief signaal is, moeten investeerders het zien als één van de vele beïnvloedende factoren. Maar wat betekent dit allemaal voor de koersverwachting van Cardano?

Kan $ADA nieuwe all-time high bereiken dit jaar?

$ADA nadert een uitbraakzone net boven $0,82, terwijl de Cardano Foundation haar nieuwste roadmap heeft uitgerold.

De recente bounce van de Cardano-koers rond $0,79 suggereert dat kopers een belangrijke supportzone verdedigen, wat de hoop op een uitbraak voedt. De volgende significante weerstand ligt hoger, rond de 9-daagse Simple Moving Average (SMA) op $0,8702.

Een succesvolle uitbraak boven dit niveau kan de weg vrijmaken richting $0,92 en mogelijk de grens van $1,00. Lukt het echter niet om het momentum vast te houden, dan kan de koers terugvallen naar het $0,79-niveau, met diepere steun nabij $0,75.

Cardano koers. Bron: TradingView

De RSI staat momenteel op 41,67, wat wijst op zwak maar herstellend momentum. Een stijging boven 50 zou een bullish vervolg kunnen activeren.

Kortom, op basis van de nieuwe roadmap, groeiende transacties en mogelijke ETF-goedkeuring heeft Cardano een sterke basis, maar een nieuwe all-time high dit jaar lijkt vooralsnog onwaarschijnlijk.

Kortom, op basis van de nieuwe roadmap, groeiende transacties en mogelijke ETF-goedkeuring heeft Cardano een sterke basis, maar een nieuwe all-time high dit jaar lijkt vooralsnog onwaarschijnlijk.