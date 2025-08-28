ADA de volgende XRP? Cardano koers stijgt boven $0,87 na grote whale accumulate

De Cardano koers is deze ochtend boven $0,87 geklommen, nadat Cardano whales massaal ADA hebben ingekocht. De invloed van deze whale levert een sterke druk op short-posities, wat kan leiden tot een short-squeeze en verdere koersstijgingen. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor Cardano en kan de altcoin exploderen in september?

In het Cardano nieuws van vandaag kijken we naar de hoge activiteit onder whales en hoe dit kan leiden tot hoge short-liquidaties.

Cardano whales kopen $170 miljoen ADA

Cardano whales hebben in een week tijd $170 miljoen ADA verplaatst van exchanges naar privé wallets. Dit weerspiegelt hoge koopdruk onder deze grote investeerders, wat druk zet op traders die koersdalingen verwachten.

Over $170M worth of Cardano $ADA has been withdrawn in the past 7 days from centralized exchanges like Upbit, Binance or Coinbase. That usually signals holders are moving their coins into self-custody.



— Cardanians (CRDN) (@Cardanians_io) August 25, 2025

Ondanks dit positieve signaal, blijven traders nieuwe short-posities openen. Dat blijkt uit de stijging in de long/short ratio van Cardano.

Cardano futures traders verwachten koersdalingen

Gegevens van Coinglass wijzen op een long/short ratio van 0,85. Dat houdt in dat short-posities bijdragen aan 54% van het totaal. Cardano Futures traders rekenen er dus op dat Cardano gaat dalen op korte termijn.

Cardano long/short ratio – Bron: Coinglass

Deze activiteit neemt niet het feit weg dat whales de afgelopen periode meer interesse in Cardano tonen. Als een whale besluit ADA te kopen, dreigen short-posities geliquideerd te worden, waardoor de koers juist weer zou stijgen.

Cardano is gegroeid in populariteit na de aankondiging van een partnerschap met Ripple. Sommige investeerders verwachten dan ook dat ADA dezelfde soort beweging gaat maken zoals XRP deed aan het eind van 2024.

Analyse Cardano koers

De Cardano koers is sterk gedaald aan het begin van de week, maar krijgt extra ondersteuning van zijn 30-daagse moving average (geel) bij $0,83. Hierdoor wist ADA eerder in de ochtend boven $0,87 te klimmen, terwijl hij later onder dit niveau consolideerde. De beperkte verkoopdruk bij $0,83 laat zien dat dit niveau dient als sterke ondersteuning.

Een breuk onder dit niveau kan daarom leiden tot paniek en verdere dalingen richting de 200-daagse moving average (blauw) bij $0,72. In dat geval daalt Cardano met zo’n 16%. Een behoud van $0,83 volgt mogelijk met een consolidatie, of een test van de weerstanden bij $0,93, $0,96 en het psychologische niveau van $1.

Cardano koers grafiek – Bron: TradingView

Cardano’s Relative Strength Index (RSI) blijft neutraal, wat suggereert dat bulls en bears geen zekerheid hebben over waar de koers heen kan gaan op korte termijn. Dit versterkt de kans op een consolidatie of koersschommelingen rond $0,90.

De activiteit van grote Cardano whales kan voor verrassingen zorgen, met name in september. Daarom verwachten we dat het een volatiele maand wordt voor Cardano en andere bekende cryptomunten. Investeerders gebruiken september dan mogelijk als punt om in te stappen bij Cardano en andere veelbelovende altcoins.

Alternatief voor Cardano

Crypto traders schenken massaal hun aandacht aan een alternatief voor Cardano, met meer risico, maar ook kans op hogere winst.

