Koopactiviteit onder Ripple whales neemt af: Gaat de XRP koers dalen?

De XRP koers daalde 10% door whale verkoop en liquidaties. Blijft $2,64 als steun behouden of volgt een trendomslag naar beneden?

De XRP koers sloot vorige week voor het eerst boven de $3,45 en bereikte daarmee een all-time high op de dag- en weekgrafiek. Kort daarna daalde de koers flink. De daling van de XRP koers ging gepaard met een forse afname in open interest van XRP futures. Deze daalde van 10,94 miljard naar $9,10 miljard. Dat is een daling van 16,8%. Dit betekent dat traders met leverage mogelijk hun posities moesten sluiten of werden geliquideerd. Wat zegt dit over de Ripple koers?

Derde grootste long liquidatie van het jaar

De plotselinge daling leidde tot één van de grootste long liquidaties van 2025. In totaal werd er voor ongeveer $86 miljoen aan long posities geliquideerd op Binance. Dit was de derde grootste XRP liquidatie op dat platform dit jaar.

Volgens analist Darkfost zorgde een wallet die gelinkt wordt aan Ripple oprichter Chris Larsen voor extra verkoopdruk. Deze wallet stuurde meer dan 50 miljoen XRP naar beurzen, met een totale waarde van $140 miljoen. Alleen al op donderdag werden er 42 miljoen XRP verkocht. Dat is veel, maar nog minder dan de 84 miljoen XRP van de vrijdag ervoor.

Deze verkoopactiviteit heeft het vertrouwen onder traders verder verzwakt, zeker nu ook andere grote wallets tokens lijken te verkopen.

Minder koopactiviteit onder whales

Data van CryptoQuant laat zien dat het 90 daags gemiddelde van whale activity voor XRP negatief is geworden. Grote holders lijken dus eerder te verkopen dan te kopen. In mei draaide deze trend juist positief, vlak voor de stijging van de XRP koers. De omslag nu kan wijzen op een lokale top.

Belangrijke prijszones voor XRP koers

Hoewel de XRP koers flink is gedaald, blijft het grotere plaatje bullish. De trend op de hogere tijdsframes blijft stijgend zolang XRP boven belangrijke niveaus blijft.

Een belangrijk gebied ligt net boven de grens van $3,00. De zone rond $2,95 fungeert als liquiditeitspunt en werd tijdens de dip van donderdag getest. Als de koers weer boven $3,25 komt, zou dat een positieve verandering zijn op lagere tijdsframes. Dan kan $2,95 als lokale bodem worden gezien.

Als de verkoopdruk toeneemt, ligt er een volgende zone tussen $2,66 en $2,86. Daaronder ligt nog een sterk steunniveau op $2,64. Dit was eerder een weerstandszone en kan nu mogelijk als vraaggebied dienen.

