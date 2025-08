Crypto liquidaties boven $900 miljoen na Trump tarieven – hoe bescherm je je portfolio?

De cryptomarkt kreeg vorige week harde klappen: meer dan 900 miljoen dollar aan posities werd geliquideerd na nieuwe handelstarieven van Trump en geopolitieke spanningen. Terwijl Bitcoin ($BTC) en Ethereum ($ETH) flink wegzakten, raakten veel beleggers in paniek.

In dit artikel duiken we in de oorzaak van deze correctie én geven we praktische tips over hoe je je portfolio kunt beschermen tegen dit soort onverwachte volatiliteit.

$900 miljoen aan liquidaties in cryptomarkt

Top cryptomunten zijn vrijdag dieper in het rood gedoken na een dagenlange terugval, waarbij meer dan $900 miljoen aan liquidaties werd getriggerd. Wereldwijde onrust en een teleurstellend Amerikaans banenrapport drukten op de markten voorafgaand aan het weekend.

Bitcoin, dat begin vorige week nog bijna de grens van $120.000 aantikte, is inmiddels gedaald naar $113.411, een daling van zo’n 5,6% ten opzichte van de recente piek. Sindsdien is de cryptocurrency vandaag lichtelijk hersteld naar $114.000. Ethereum kreeg een hardere klap te verwerken en zakte van circa $4000 op maandag naar $3518 op het moment van schrijven, een daling van 10,5%.

Bitcoin koers. Bron: TradingView

De dalingen leidden tot de liquidatie van honderden miljoenen dollars aan cryptoderivaten in slechts 24 uur tijd. Volgens gegevens van CoinGlass zijn sinds gisteravond voor zo’n $905 miljoen aan posities geliquideerd. Het overgrote deel hiervan, meer dan $823 miljoen, betrof longposities, oftewel weddenschappen op een stijging van de koers. Maar wat is de reden achter deze sterke correctie?

Trump gooit olie op het vuur

Verschillende factoren spelen vermoedelijk een rol bij de recente cryptodaling, allemaal verbonden aan politieke en economische spanningen op mondiaal niveau. Vrijdagochtend publiceerde het Amerikaanse ministerie van Arbeid een nieuw banenrapport dat de verwachtingen zodanig niet waarmaakte, dat president Donald Trump binnen enkele uren de verantwoordelijke ambtenaar ontsloeg.

Enkele uren daarvoor had het Witte Huis al een nieuwe reeks ingrijpende handelstarieven opgelegd aan landen wereldwijd, wat de markten, zowel traditioneel als crypto, opschrikte. Alsof dat nog niet genoeg wereldwijde onrust veroorzaakte op een vrijdagmiddag, maakte Trump daarna bekend dat hij opdracht had gegeven om meerdere nucleaire onderzeeërs richting Russische wateren te sturen. Die beslissing volgde op dreigementen eerder in de week van een hoge Russische functionaris.

Analisten vertelden verder dat de huidige prijsdruk op Bitcoin mogelijk ook te maken heeft met een langdurige strijd tussen winstnemende whales en langetermijnhouders.

Volgens diezelfde analisten verwachten veel marktdeelnemers dat de koersverwachting van Bitcoin in augustus en september verder zal dalen, mogelijk tot wel $80.000, voordat er in Q4 weer een sterke stijging volgt. Dit roept de vraag op hoe je jezelf hiertegen kunt beschermen.

Hoe bescherm je je portfolio?

Je beschermt je portfolio door goed na te denken over hoeveel risico je neemt per aankoop. Zet nooit meer geld in dan je bereid bent te verliezen, en bepaal vooraf bij welke koers je zou verkopen als het misgaat. Dit heet een stop-loss. Zorg er ook voor dat je je geld spreidt over meerdere munten, zodat je niet alles kwijtraakt als één munt hard daalt.

Een slimme manier om in crypto te investeren is door gebruik te maken van DCA, oftewel ‘Dollar Cost Averaging’. Hierbij investeer je elke maand een vast bedrag, ongeacht de koers. Zo voorkom je dat emoties je beslissingen beïnvloeden. Kies vooraf een vaste dag en een bedrag om te investeren, en bepaal ook wanneer je tevreden bent en winst neemt. Kortom, het hebben van een plan is belangrijk in het investeren en beschermen van je portfolio.