DeFi markt van $67 miljard vrij van regulatie na SEC besluit: ‘Liquid staking zijn geen securities’

Auteur Rutger Kant Auteur Rutger Kant Auteursprofiel Delen Gekopieerd Laatst bijgewerkt: Augustus 6, 2025

De Amerikaanse toezichthouder SEC heeft voor het eerst duidelijke richtlijnen gepubliceerd over liquid staking. Bepaalde vormen vallen volgens de verklaring niet onder de effectenwetgeving, een zeldzame overwinning voor de cryptosector. Protocollen zoals Lido kunnen hierdoor aan kracht winnen. De DeFi-markt, goed voor $67 miljard, lijkt klaar voor een nieuwe groeifase. In dit artikel gaan we hier dieper op in.

Liquid staking krijgt groen licht van SEC

De cryptosector verwelkomt het nieuwste standpunt van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) over liquid staking als een zeldzame overwinning op regelgevingsgebied. Verschillende belanghebbenden beschouwen het als een belangrijke stap vooruit voor zowel decentrale financiën als de institutionele adoptie van digitale activa.

Op dinsdag publiceerde het SEC-personeel een richtlijn over liquid staking, waarin staat dat onder bepaalde voorwaarden liquid staking-activiteiten en de bijbehorende receipt tokens niet worden gezien als effectenemissies.

🚨BREAKING: SEC CLEARS THE AIR ON STAKING



The SEC says some liquid staking activities are not securities under U.S. law. 🇺🇸 pic.twitter.com/1cvRvC0MFq — Coin Bureau (@coinbureau) August 5, 2025

“Instellingen kunnen nu met vertrouwen LST’s integreren in hun producten, wat ongetwijfeld zal leiden tot nieuwe inkomstenstromen, een breder klantenbestand en de ontwikkeling van secundaire markten voor gestakete activa,” aldus Mara Schmiedt, CEO van blockchainontwikkelaar Alluvial.

Cryptobedrijven vragen al langer om duidelijke regelgeving van de SEC over liquid tokens. Afgelopen donderdag stuurde een groep Solana-belanghebbenden nog een brief aan de SEC met het verzoek om opname van hun activa in exchange-traded funds (ETF’s).

Liquid staking is het proces waarbij crypto-activa worden gestort bij een externe aanbieder, die in ruil daarvoor staking-receipttokens uitgeeft. Deze tokens kunnen worden verhandeld of gebruikt binnen DeFi-toepassingen, zonder te hoeven wachten op het unstaken van de oorspronkelijke activa.

Liquid staking is na lenen en uitlenen de grootste sector binnen de decentrale financiële wereld (DeFi). Meer dan 66 miljard dollar aan crypto is verspreid over honderden liquid staking-protocollen.

Lido is al geruime tijd het toonaangevende protocol in deze sector. Op dinsdag was Lido goed voor de helft van de totale liquid staking-markt, met meer dan 31,6 miljard dollar aan gestorte activa. Laten we dit protocol wat beter bekijken.

Lido blijft marktleider in DeFi, maar schrapt personeel

DeFiLlama meldt dat de opbrengsten van Lido dit jaar uitkwamen op $41,56 miljoen, waarvan $3,12 miljoen werd uitgekeerd als incentives.

Daarnaast rapporteert DeFiLlama ook de jaarlijkse operationele kosten van Lido. De DAO heeft 83 mensen in dienst, met een gezamenlijk salaris van 2400 $ETH (ongeveer $8,384 miljoen). De overige operationele kosten liggen op een vergelijkbaar niveau: 2424 $ETH (ongeveer $8,449 miljoen). Deze cijfers zijn gebaseerd op het budget van 2022.

De opbrengsten van Lido overtreffen het oorspronkelijke budget dit jaar met maar liefst 147%.

Op het moment van schrijven bedraagt de totale waarde die is gestaked in Lido (TVL) $31,323 miljard, waarmee het protocol op de tweede plaats staat na Aave. Lido is actief op zeven blockchains: Ethereum, Polygon, Optimism, Base, Gnosis Chain, Unichain en Soneium. Volgens DeFiLlama bevindt 99,96% van Lido’s TVL zich op het Ethereum-netwerk. Toch heeft het protocol afgelopen maandag besloten om 15% van het personeel te ontslaan.

Lido Labs is niet het enige DeFi-bedrijf dat heeft besloten om zijn personeelsbestand te verkleinen. Afgelopen maand ontsloeg Eigen Labs 29 medewerkers, wat neerkomt op een vermindering van 25% van het totale personeelsbestand.

De recente richtlijn van de SEC kan liquid staking-protocollen zoals Lido juist versterken, waardoor vertrouwen toeneemt, institutionele toetreding versnelt en DeFi coins een aanzienlijke boost kan krijgen.