250 miljoen USDC gemint – komt er verse liquiditeit voor de crypto bull run?

De creatie van 250 miljoen USDC-stablecoins trekt de aandacht in een periode waarin Bitcoin ($BTC) nieuwe recordhoogtes neerzet. Stablecoins zoals USDC spelen een sleutelrol bij het verschuiven van kapitaal binnen de cryptomarkt, en zo’n grote mint kan invloed hebben op de liquiditeit en koopdruk. Hieruit rijst de vraag: zorgt deze verse liquiditeit voor de crypto bull run?

250 miljoen USDC gemint

Een recente ontwikkeling in de cryptomarkt heeft veel aandacht getrokken: de creatie van 250 miljoen USDC-stablecoins bij de USDC Treasury, zo meldt Whale Alert. Dit betekent een forse uitbreiding van het aanbod en weerspiegelt de stijgende marktvraag. USDC, uitgegeven door Circle, is een gereguleerde stablecoin die 1:1 is gekoppeld aan de Amerikaanse dollar en volledig wordt gedekt door reserves, waaronder Amerikaanse dollars en kortlopende staatsobligaties.

Het minten van een stablecoin zoals USDC houdt in dat nieuwe tokens worden gecreëerd zodra een gelijk bedrag in Amerikaanse dollars bij de uitgever wordt gestort. Hierdoor blijft de circulerende hoeveelheid volledig gedekt, wat de dollar-koppeling waarborgt. De toevoeging van 250 miljoen tokens wijst op aanzienlijke kapitaalinstroom in het digitale activumecosysteem en kan verschuivingen in liquiditeit en marktdynamiek signaleren.

Een toename van het USDC-aanbod kan ook een voorbode zijn van hogere koopdruk op grote cryptocurrencies zoals Bitcoin of Ethereum. Institutionele beleggers en grote marktpartijen zetten hun fiatgeld vaak eerst om in stablecoins zoals USDC voordat ze kapitaal inzetten in andere digitale activa, waarbij ze profiteren van de snelheid en efficiëntie van blockchaintransacties. Dit gedrag kan invloed hebben op bredere crypto-marktanalyses en dient als een leidende indicator voor toekomstige handelsactiviteit.

Komt er verse liquiditeit voor de crypto bull run?

De timing van deze mint is opvallend. Bitcoin is namelijk door de grens van $124.000 gebroken en heeft daarmee zijn vierde all-time high van 2025 neergezet. On-chain data van Glassnode suggereert dat dit het begin kan zijn van een aanhoudende bullmarkt.

Een belangrijke indicator die dit beeld ondersteunt, is de realized price, de totale waarde van alle $BTC tegen de prijs waarop ze voor het laatst on-chain zijn verplaatst, gedeeld door het aantal munten in omloop. Deze waarde, nu $51.888, is boven de 200-weekse Moving Average (200WMA) uitgekomen. Deze langetermijntrend wordt vaak gezien als de scheidslijn tussen bear- en bullmarkten.

200WMA Bitcoin. Bron: Glassnode

Tegelijkertijd versterkt de recente creatie van 250 miljoen USDC stablecoins bij de USDC Treasury het bullish momentum in de markt. Deze verse liquiditeit, vaak een voorbode van nieuwe instroom richting cryptocurrencies zoals Bitcoin en altcoins, kan de koopdruk in de komende weken aanzienlijk vergroten.

Historisch gezien, wanneer de realized price boven de 200WMA uitkomt en blijft stijgen, zoals in de cycli van 2017 en 2021, houdt de opwaartse trend doorgaans langer aan. Het 200WMA staat momenteel op $51.344 en fungeert als een belangrijk langetermijnsupportniveau dat in het verleden vaak de bodem van bear markten markeerde.

Kortom, de combinatie van een doorbraak boven de 200WMA en de extra liquiditeit uit de USDC-mint kan de koopdruk de komende weken verder aanjagen.