125 beursgenoteerde bedrijven houden nu Bitcoin aan – adoptie groeit onder institutionele spelers

Steeds meer grote bedrijven kiezen ervoor om Bitcoin op hun balans te zetten. Volgens recente data hebben inmiddels 125 beursgenoteerde ondernemingen BTC als onderdeel van hun reserves. Deze trend bevestigt wat veel beleggers al langer aanvoelen: Bitcoin hoort niet langer alleen thuis in de wereld van retailhandelaren en cryptobeleggers. Ook instellingen erkennen de waarde van digitale assets in een snel veranderende financiële wereld.

🔥LATEST: A total of 125 public companies have now added Bitcoin to their holdings. pic.twitter.com/zYWHepzajn — Cointelegraph (@Cointelegraph) July 16, 2025

Van pioniers naar breed gedragen strategie

De beweging begon met bekende namen als MicroStrategy, Tesla en Metaplanet. Zij kochten Bitcoin toen de meeste bedrijven nog aan de zijlijn stonden. Inmiddels volgt een groeiende groep. Niet alleen techbedrijven doen mee, maar ook bedrijven uit de industrie, dienstverlening en zelfs traditionele finance voegen Bitcoin toe aan hun treasury.

Waarom? Omdat de rol van cash verandert. Inflatie tast koopkracht aan, rentestanden schommelen en geopolitieke onzekerheden maken traditionele markten minder voorspelbaar. Bitcoin biedt een alternatief dat wereldwijd beschikbaar is, schaarste combineert met transparantie en buiten het traditionele financiële systeem opereert.

Bitcoin als strategisch bezit

Het beeld van Bitcoin als puur speculatief speeltje verschuift. Grote bedrijven zien het nu steeds vaker als langetermijnbezit. Dat verandert ook de manier waarop ze ermee omgaan. Waar eerst vooral werd gekeken naar koersbewegingen, draait het nu meer om de strategische rol van BTC binnen een breder investeringsbeleid.

Bitcoin stijgt naar $118K met 8,71% winst in 7 dagen. Bron: CoinMarketCap



Deze institutionele instroom creëert een stevige onderlaag onder de markt. Wanneer grote partijen kopen om te houden, verandert dat het dynamiek van vraag en aanbod. Die stabiliteit trekt op zijn beurt weer nieuwe partijen aan, van kleinere bedrijven tot family offices en vermogensbeheerders.

De adoptiegolf versnelt

De trend is duidelijk: Bitcoin beweegt zich richting de kern van het financiële systeem. En die beweging beperkt zich niet tot de beursgenoteerde wereld. Overheden, banken en pensioenfondsen bestuderen actief hoe ze digitale assets een plek kunnen geven in hun strategie. Elke nieuwe toetreding versterkt het netwerk en vergroot het vertrouwen in Bitcoin als serieuze asset class.

Nieuwe projecten liften mee op dit momentum

