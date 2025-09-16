Bearmarkt tips: Rowan van der Voort onthult zijn succesgeheim in crypto

Auteur Sander Overmars Auteur Sander Overmars Over de schrijver Sander Overmars is bij Cryptonews de man achter al het nieuws over nieuwe ontwikkelingen in de blockchain en Web3-sector. Met de overtuiging dat de toekomst van het internet rondom deze twee... Auteursprofiel Delen Gekopieerd Laatst bijgewerkt: September 16, 2025

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

Rowan van der Voort is niet alleen een expert op het gebied van gezondheid en lifestyle, ook op het gebied van crypto heeft de ondernemer zijn strepen wel verdiend. Sinds 2017 beleefde hij de nodige bull- en bearmarkten, en de ervaringen en lessen die hij als trader heeft opgedaan deelt hij graag met volgers op zijn populaire crypto Youtube kanaal. Cryptonews ging met Van der Voort in gesprek.

Lessen uit 8 jaar crypto trading

Van der Voort: “begin 2017 kwam crypto trading op mijn pad, het was iets wat mij direct aansprak. Zoals veel anderen heb ik even een mooie bull markt meegemaakt, en ben ik in 2018 de boot ingegaan.” Met gevoel voor humor: “Toen kwam ik erachter wat een bearmarkt is, daar had ik nooit van gehoord.”

Ondanks het aanvankelijke verlies bleef de trader op de markt: “Na een dure les begint het leven pas echt.” Enkele lessen die hij uit de periode 2017-2018 kan trekken zijn onder meer het gegeven dat je je nooit moet laten leiden door FOMO, en dat je op je hoede moet zijn voor projecten die niet deugen.

Een van de projecten waar hij tot zijn spijt ingestapt is, is Bitconnect. “Dat was een soort piramide; nieuwe leden betaalden in feite de rendementen voor de bestaande leden. Je kon Bitcoin omzetten in Bitconnect tokens en deze vervolgens voor een periode vastzetten. Hier kreeg je dagelijks een 3 tot 5 procent rendement.” Het verhaal was dat geavanceerde tradingbots achter de schermen voor deze winsten zorgden. Van der Voort: “dat was achteraf natuurlijk allemaal bullshit.”

Ondanks de tegenslag liet Van der Voort zich niet uit het veld slaan. Een halfjaartje had hij zich teruggetrokken uit de investeringswereld: “maar ik bleef de markt wel volgens en was mij aan het inlezen. Wat is Bitcoin nu eigenlijk, hoe werkt blockchaintechnologie?” Door te leren over crypto kreeg hij ook weer het vertrouwen om in te stappen.

Van trader naar crypto Youtuber

Twee jaar geleden besloot Van der Voort zijn opgedane kennis over crypto trading te delen met anderen. Vanuit zijn auto maakt Van der Voort tegenwoordig video’s over crypto voor Youtube: “Ik ben bijna twee jaar terug begonnen met Youtube video’s over crypto. Ik ben in het dagelijks leven veel op pad, voor afspraken of met m’n gezin. Content maken leek me leuk, maar het moest wel zo efficiënt mogelijk zijn.” Zodoende filmt de influencer vanaf willekeurige snelwegparkeerplaatsen.

De eerste video’s werden goed opgepikt, waardoor Van der Voort doorging met filmen. “Ik haal koffie bij het tankstation en zet de camera aan.” De vaste begroeting bij zijn video’s kunnen volgers inmiddels dromen: “Dag mooie mensen, cappuccino én weer tijd voor een nieuwe video!” Bijzonder voor een crypto Youtuber is dat Van der Voort zijn video’s niet edit, en zijn boodschap in 1 take opneemt. “Op een gegeven moment had ik bijna elke dag wel een video, omdat het zo efficiënt is.”

Geld verdienen met crypto

Toen de Bitcoin koers in 2018 rond de $3000 stond, kocht Van der Voort in de bearmarkt weer crypto. “Ik had me voorgenomen om alleen in Bitcoin en Ethereum te stappen. In de cycle van 2017 was ik immers helemaal natgegaan, en dat stond nog in mijn geheugen gegrift.” Toch ondervond hij dat geld verdienen met crypto ook kan door in altcoins te investeren.

“In 2021 heb ik het redelijk goed gedaan met een rendement van 1200%. Vrienden die volop in de altcoins zaten hadden soms een rendement van wel 25x hun inleg.” Van der Voort zorgt er daarom voor dat ook hij in de huidige cycle een breder portfolio aanhoudt dan alleen BTC en ETH. “Ik heb Solana op gemiddeld $17 gekocht, dus daar heb ik een mooi rendement bij.”

Naast traden aan de hand van de theorie van de verschillende cycles, waarbij de cryptomarkt elke vier jaar een min of meer vast patroon volgt, investeert Van der Voort ook voor de lange termijn. “Ik heb een long-term Bitcoin strategie, die probeer ik bij te stacken en zal ik de eerste 20 jaar niet verkopen.”

Op de kortere termijn is hij echter niet aan het HODL’en, maar doet hij aan actieve crypto trading: “De moneyflow is bij elke cycle relatief hetzelfde, dus ook deze keer zal het geld van Bitcoin naar Ethereum, en dan naar de top 5 en top 100 stromen.” Als voorbereiding stort Van der Voort zich zodoende nu al in de mid-cap altcoins. “Ik denk dat we daar nog een feestje gaan meemaken.”

Het gevaar van narratieven bij crypto trading

Van der Voort waarschuwt voor het gevaar van narratieven. Hij signaleert dat door de komst van verschillende ETF’s en andere institutionele interesse gedacht wordt dat de markt alleen maar zal stijgen: “Eind 2017 en eind 2021 waren dit soort verhalen er ook. Denk je echt dat een hedgefund met miljarden winst dit rendement niet zal verzilveren? De cycle zal zich gewoon weer verder uitspelen.”

“Ik denk dat Bitcoin voor het einde van dit jaar zal stijgen naar $155.000 tot $209.000, gebaseerd op de VIP-niveaus in het high time frame doorgetrokken vanaf de top van 2021.” Daarna is de top echter wel (voorlopig) bereikt: “het narratief van Bitcoin ETF’s en institutionele adoptie volgen lijkt mij gevaarlijk, want ook ETF’s kun je verkopen.”

Volgens Van der Voort komt er na de voorlopige top ook een bearmarkt. Deze is mogelijk minder hevig dan normaal, maar: “Ik zie Bitcoin echt nog wel zakken naar $70.000. Daar is een heel plateau omheen gebouwd, maar bij een doemscenario kan dit zomaar gebeuren.”

Uiteindelijk zal Bitcoin echter wel de $1.000.000 aantikken, daarvan is Van der Voort overtuigd: “Maar dit zal niet in een rechte lijn gaan, zo sta ik niet in de wedstrijd.” Het volgen van de vierjaarlijkse crypto cycles is zodoende belangrijker.

Zelf geld verdienen met crypto

Wil jij zelf nog meeprofiteren van het hoogtepunt van de huidige altcoin cycle? Dan is het zaak om nu in te stappen bij Bitcoin, Ethereum en kleinere altcoins. Een goed platform om dit te doen is Best Wallet, omdat deze gedecentraliseerde wallet tokens van meer dan 60 L1 chains ondersteunt en dankzij een geïntegreerde onramper de laagste tarieven rekent.

Daarnaast krijg je door tokens te kopen met $BEST, de eigen crypto van het platform, toegang tot nog hogere rendementen op staking. Anders dan bij Bitconnect, dat een piramidespel bleek, kun je bij Best Wallet bovendien wel altijd bij je eigen tokens en verkopen wanneer je wilt.

Bereid je dus goed voor op de aanstaande maanden en jaren, en koop nu al je crypto – bij voorkeur met Best Wallet!