MapMetrics CEO onthult hoe jij geld verdient door deel te nemen aan het verkeer: ‘Data is goud waard’

Gratis data leveren aan Google? Dat zag Brent van der Heiden niet langer zitten. De voormalige data analist bedacht met MapMetrics zijn eigen alternatief voor Google Maps; een slimme DePIN oplossing waar gebruikers betaald worden voor de data die zij leveren. Een slim Map-to-Earn crypto programma, waar de privacy van gebruikers niet geschonden wordt. CryptoNews ging in gesprek met de crypto data ondernemer.

MapMetrics – kaarten met privacy

Het idee van MapMetrics is ontstaan nadat Brent meerdere digitale kaarten, zoals Google Maps, gebruikte om op zijn motor door woonplaats Londen te rijden: “Deze apps werken supergoed, maar je betaalt met je data. We hebben geen idee hoeveel onze data waard is, en dat is gevaarlijk.” De ondernemer dook de rabbit hole in: “En ik schrok toch wel een beetje. Eigenlijk zijn wij op het gebied van privacy niet veilig. Google weet altijd waar je bent en wie je bent, ze weten jouw betalingsgegevens. Al die datapunten bij elkaar zorgen ervoor dat ze jou heel specifiek kunnen targetten voor bijvoorbeeld marketing.”

“Het gevaar zit hem vooral in de privacysector. Er zijn zoveel datapakketten van mensen beschikbaar dat alles over je bekend gemaakt kan worden. Je inkomen, waar je woont, wat voor werk je doet. Dat is een probleem. Bovendien zorgt AI ervoor dat het naast elkaar leggen en analyseren van verschillende datapakketten nog sneller gaat.”

De oplossing zag Brent in het opzetten van een eigen gedecentraliseerde kaart. MapMetrics is een navigatie app die privacy vooropstelt, waarop gebruikers zelf Points of Interest (restaurants, flitspalen, openingstijden) toe kunnen voegen. Ook wanneer je gewoon deelneemt aan het verkeer kun je geld verdienen met je data. “En daar betalen we gebruikers voor. Hierdoor kunnen we snel groeien en zeer accurate kaarten maken. Zo ga je ook zien hoeveel je data waard is.” Hiermee ben je niet langer afhankelijk van Google Maps en kun je ook nog eens geld verdienen met crypto.

Overigens hebben niet alle gebruikers van MapMetrics een kaart nodig, het is ook mogelijk om een bepaalde dataset (bijvoorbeeld alle restaurants in Eindhoven) op te vragen; handig wanneer je zelf een restaurant in de Lichtstad wilt beginnen. “Al die mappen en data verkopen wij, en het geld dat we daarmee maken stoppen we terug in onze eigen token.”

Geld verdienen met crypto

Met behulp van MapMetrics kun je dus geld verdienen met crypto. Opvallend is dat Brent eigenlijk helemaal geen crypto-trader was voordat hij met het project begon: “Ik had het niet zo heel erg op crypto. Ons probleem lag bij internationale betalingen voor de dataservice, waarvoor we eerst naar de mogelijkheden in gewone valuta keken.” Transactiekosten en wisselkosten zouden er echter voor zorgen dat gebruikers nauwelijks nog wat konden verdienen. Brent: “Zo zijn we uiteindelijk bij crypto terechtgekomen, omdat hier maar heel weinig extra kosten aan zitten.”

Het doel van MapMetrics was dan ook niet zozeer om een move to earn crypto te starten, of om geld verdienen met crypto mogelijk te maken. Brent: “Wij willen gewoon de meest accurate data leveren.”

Gebruikers kunnen door datapunten toe te voegen de $MMAPS token ontvangen. Dit is de utility token van het DePIN platform. Daarnaast is er een tweede token, $VALT, die gebruikt wordt als een soort loterij om de $MMAPS token te verdienen. “Daarmee kun je tickets krijgen voor hogere beloningen voor je data. Dit maakt het interessant om informatie toe te voegen.”

In totaal kun je zodoende dankzij MapMetrics goed geld verdienen met crypto; de meest gelukkige data-toevoegers ontvangen tot wel €5000 per maand.

Eigen blockchain voor DePIN oplossingen

“Wij zijn MapMetrics begonnen op Solana, waarbij we alle toevoegers van data elke minuut een klein bedrag uitbetaalden.” Het succes van meme coins op deze blockchain zorgde er echter voor dat DePIN oplossingen als MapMetrics in het nauw kwamen. Brent: “Transacties kwamen niet meer tijdig rond, wat zorgde voor gefrustreerde gebruikers.”

Gelukkig werd MapMetrics benaderd door Peaq, een Layer-1 die gespecialiseerd is in de ondersteuning van DePIN projecten. “We hebben de stap gemaakt, en gaan volgende maand live met een megacampagne waardoor je niet alleen onze token verdient, maar ook hun token.”

DePIN staat voor ‘Decentralized Physical Infrastructure Network’, als collectief verzamel je data waar je vervolgens een reward (tokens) voor krijgt. Er zijn veel verschillende mogelijkheden op dit gebied, bijvoorbeeld weerstations, rekenkracht van computers en back-ups van harde schijven. Je deelt informatie of diensten met een netwerk, en als beloning hiervoor deel je mee in de inkomsten die het netwerk heeft.

MapMetrics; uitdagingen en oplossingen

Het opzetten van een eigen DePIN oplossing klinkt simpel, maar Van der Heiden heeft ondervonden dat het geen gemakkelijke klus was: “Als je een start-up begint loop je elke dag wel tegen een muur aan, helemaal als je het opneemt tegen Tech-giganten. Doorzetten wanneer het tegenzit is de grootste uitdaging. Je moet de juiste mensen weten te vinden; we werken met acht verschillende codes, die elkaar allemaal moeten verifiëren. Er is ontzettend veel kennis voor nodig.”

“De map die wij nu live hebben is eigenlijk een soort van Beta, we zoeken nu naar een timeframe om onze ICO te starten. Daarnaast gaan we live met onze Peaq-campagne, waarmee je zowel $MMAPS als $PEAQ kunt verdienen. Ook komt er een nieuwe website, en zijn we acht grote klanten aan het onboarden. Ook komt er een upgrade waarmee je comments achter kunt laten bij Points of Interest.”

Wanneer je $MMAPS en $PEAQ verdient met de datapunten die jij creëert, wil je deze tokens zo veilig mogelijk opslaan. Dit levert je bij veel gecentraliseerde wallets problemen op, aangezien deze vaak geen tokens van kleinere netwerken accepteren.

