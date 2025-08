Indy Rottier van Cryptotag over de toekomst van crypto: ‘Iedereen moet zijn eigen bank kunnen zijn’

Zelf verantwoordelijk zijn en blijven over je cryptomunten? Met de producten van Cryptotag kan het. In een exclusief gesprek met Cryptonews gaat Indy Rottier, General Manager van dit bedrijf, uitgebreid in op diverse manieren om je crypto’s op te slaan, inclusief de bijbehorende kansen en risico’s.

Dogecoin te vroeg verkocht

Zoals altijd vragen we de experts die wij interviewen naar hun beweegredenen om elke dag met crypto bezig te zijn, en het moment waarop zij zelf voor het eerst tokens gingen traden.

Indy: “Ik heb in 2017 mijn eerste tokens gekocht, dat ging in die fase echt per dag over de kop. Helaas heb ik mijn Dogecoin uit die tijd voor enkele tientjes verkocht, die zijn nu tonnen waard. Eigenlijk ben ik puur vanuit het financiële met crypto-investeringen begonnen; met de gedachte dat het mij wat kan geld kan opleveren. Pas later ben ik geïnteresseerd geraakt in het verhaal van Bitcoin en het verhaal van crypto.”

De interesse in het behouden van controle over je eigen financiën mondde uit in een nieuwe baan. “In 2019 ben ik aan de slag gegaan bij Cryptotag als social media manager. Van hieruit ben ik uitgegroeid tot general manager.””

Kiezen voor een crypto wallet

Veel traders die op een exchange crypto kopen, laten de tokens in de wallet van de aanbieder zitten. Zo kun je snel bij je tokens komen, en ze direct aanbieden op het moment dat jij de tijd daarvoor rijp acht.

Volgens Rottier zitten er, behalve voordelen, ook risico’s aan crypto opslag op deze manier: “Wanneer een exchange failliet gaat, zeker in Amerika, dan mogen ze coins van gebruikers pakken om bijvoorbeeld een doorstart te maken of de schulden te betalen. Dat houdt dus in dat jij je coins kwijt bent.” Onder meer FTX wordt genoemd als een voorbeeld van een exchange waar dit is misgegaan.

In 2013 kwam Trezor als eerste met een hardware wallet: hiermee kun je tokens veilig opslaan in eigen beheer. Later volgden ook andere aanbieders, zoals Ledger. Deze wallet maakt geen gebruik van een wachtwoord, maar hebben een private key: een string van hoofdletters, kleine letters en cijfers die je toegang tot je wallet geven: heel veilig, maar wel moeilijk op te slaan.

Indy: “Je moet wel je wallet kunnen herstellen, wanneer je bijvoorbeeld je telefoon kwijtgeraakt bent. Daarvoor is de Seed Phrase ontwikkeld: een combinatie van 12 tot 24 willekeurige woorden die je toegang geeft tot je wallet.”

Veel gebruikers hebben hun Seed Phrase ergens op een papiertje in een la liggen, wat vaak niet de beste methode is om dit te bewaren. “Als je huis afbrandt, dan brandt het papiertje natuurlijk weg.” Hierdoor ben jij dan ook de toegang tot je wallet kwijt.

Hier komt Cryptotag om de hoek kijken, want het bedrijf biedt verschillende titanium platen waarmee seed phrases veilig opgeslagen kunnen worden. “Die zijn bestendig tegen vuur, zoutzuur, corrosie, hoge druk. Op sommige kun je zelfs schieten.” Je hoeft alleen dit titanium plaatje veilig te bewaren, om er zeker van te zijn dat je altijd bij je crypto komt.

Hoe werkt opslaan van crypto in een hardware wallet?

“In de basis is het verplaatsen van crypto van een exchange wallet naar een eigen crypto wallet heel simpel, maar je moet het net even weten”, vertelt Indy. “Wanneer je een hardware wallet hebt, maak je hiervoor een adres aan. Vervolgens ga je naar de exchange, en geef je aan dat jij je tokens vanuit je exchange wallet wilt verplaatsen naar het adres van de hardware wallet.”

Een belangrijke tip volgt direct: “Idealiter doe je eerst een testtransactie van 10 euro, mocht het misgaan dan ben je niet direct alles kwijt.”

Het is zaak om de seed phrase van je wallet goed op te slaan, bijvoorbeeld met een titanium plaat van Cryptotag: “Die 12 tot 24 woorden kun je daar letterlijk met een hamer inslaan. We hebben verschillende varianten, waarbij het beveiligingsniveau verschillend is.”

“Idealiter maak je al zo’n back-up voordat je coins opstuurt, maar je kunt natuurlijk ook al van een hardware wallet gebruik maken en pas later onze back-up platen gebruiken.”

De crypto plaat, die kun je vervolgens ergens veilig opslaan. Rottier: “Ik moet nu opletten dat ik geen locaties ga verraden, maar je kunt hem bijvoorbeeld in de tuin begraven, of in de muur metselen. Je kunt hem in een bak rijst in de vriezer stoppen. Hij is bestand tegen water, aarde, lucht en meer.”

De hardware wallet zelf is te vervangen, zo benadrukt Rottier, maar de Seed Phrase niet. Daarom is het zaak deze echt goed te bewaren.

Toenemende interesse door crypto scams

De interesse in de producten van Cryptotag is in de afgelopen jaren flink toegenomen. In het verleden verkochten ze in slechte weken soms maar tien titanium platen, nu gaat het om tientallen per dag. “In 2021 waren we zelfs zonder marketing op sommige momenten helemaal uitverkocht. Grote gebeurtenissen, zoals hacks, crypto scams, de val van FTX en ook corona zorgen er ook voor dat de interesse in de beveiliging van crypto investeringen toeneemt.

Nu Bitcoin op een hoogtepunt staat, neemt de verkoop weer toe: “Mensen denken toch; ‘ik moet het maar eens goed gaan regelen’. Je kunt morgen immers zomaar onder de bus komen of er kan brand uitbreken. Crypto is best wel wat waard.” Met name investeerders die crypto risico’s willen vermijden, voelen zich dus aangetrokken tot Cryptotag.

Voordelen en risico’s van zelfbeheer crypto wallet

Het voordeel van een crypto wallet in eigen beheer? Dat is volgens Rottier simpel: “Niemand anders kan bij je tokens, ze kunnen niet van je gestolen worden bij crypto scams en je kunt ze ook niet kwijtraken wanneer bijvoorbeeld een exchange failliet gaat.”

Hij geeft daarbij aan dat het wel zaak is om je seed phrase niet digitaal op te slaan: “Krijgen hackers op de een of andere manier toegang tot je computer, dan is het voor hen eenvoudig om dit op te zoeken.”

Vaak zijn mensen ook geneigd hun phrase niet goed te onthouden: “Dan schrijven ze alle woorden op, maar vervangen ze de eerste voor hun eigen naam. Onder het motto ‘ik onthoud dat wel’ menen ze dat het allemaal goed komt. Totdat ze onder een bus komen of aan plotseling geheugenverlies lijden. Er zijn geen plekken waar je kunt aankloppen om toegang tot je seedphrase te krijgen, zoals een “ik ben mijn wachtwoord vergeten” functie.”

“Zelfbeheer is iets heel moois”, zo concludeert Rottier: “maar je moet het wel goed doen.”

Barrières voor eigen crypto wallet beheer

In zijn dagelijkse werk komt Rottier regelmatig mensen tegen die de nodige vraagtekens hebben bij het eigen beheer van een crypto wallet. “Mensen vragen zich af of zelfbeheer moeilijk is, weten niet goed waar ze hun titanium plaatje moeten bewaren. Bovendien kosten ze best nog wel wat; vroeger was een hardware wallet van €150 normaal, en met een Cryptotag van destijds €130 ben je al een hoop geld kwijt, nog voordat je crypto hebt gekocht.”

Daarnaast ervaren mensen soms een angst voor de verantwoordelijkheid over het eigen beheer; een angst die je bij een exchange wallet niet hebt, aangezien je daar gewoon een nieuw wachtwoord aan kunt maken als jij je oude inlog vergeten bent.

Zelf crypto risico’s vermijden

