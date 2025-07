Exclusief: Swing Capital oprichter Thomas Werkman onthult de beste crypto strategie voor beginners

Thomas Werkman rapt positief over het leven, begon in 2019 met het investeren in digitale tokens en wil nieuwe investeerders graag leren wat voor hen de beste crypto strategie is. In een exclusief gesprek met CryptoNews legt de oprichter van Swing Capital graag uit welke crypto voor beginners interessant is.

Instappen in de crypto markt

Het is via de muziek dat Werkman crypto is binnengerold: “In 2019 ging ik met een vriend die al in de crypto zat een avond lekker muziek maken, toen zag ik al die grafieken. Ik vroeg hem: ‘wat is dit?’ en hij antwoordde; ‘hier betaal ik mijn huur van!'” Als armlastige muzikant leek het Werkman zodoende wel een goed idee ook in de crypto markt te stappen.

Zelf veel onderzoek doen leidde tot het kopen en verkopen van de eerste crypto’s. Werkman: “Ik begon eerst met de grote tokens, Bitcoin en Ethereum. Ik heb veel fouten gemaakt in het begin, maar zo ontstond wel de passie voor crypto.”

Swing capital

Om nieuwe crypto investeerders voor dergelijke fouten te behoeden, is Werkman samen met zijn compagnon Christoff Lezaire Swing Capital gestart. Dit is een onderneming waar beginnende traders advies kunnen krijgen om (bijvoorbeeld) hun eigen crypto portfolio strategie vorm te geven.

“De meeste mensen hebben geen duidelijk investeringsplan, geen fundering. Daardoor gooien ze eigenlijk hun geld weg. Wij nemen samen vragen door als ‘wat is een degelijk crypto portfolio?’, ‘wanneer cash je uit?’ en ‘hoe vind je goede projecten?‘”. Daarbij gaat Werkman uit van een langere samenwerking (3 tot 6 maand) zodat traders nadien daadwerkelijk zelfstandig op hoog niveau kunnen traden.

“Ik vind het enorm belangrijk dat mensen goed geïnformeerd zijn, dat ze weten wat ze doen. Ik confronteer mensen liever met de harde realiteit: Je gaat het waarschijnlijk niet binnen één jaar redden. Dat is niet wat mensen willen horen, maar wel wat ik ze wel meegeven.”

Opnieuw beginnen

Stel dat Werkman vandaag opnieuw zou beginnen met crypto, welke tips zou hij zichzelf dan graag als nieuwe investeerder willen geven?

“Heel veel crypto-nieuws is hype driven. Je moet echt de diepere laag opzoeken en eigen onderzoek doen. Dat is echt heel belangrijk. Ook moet je niet een beetje flipfloppen met coins en hopen op succes. Dat is wat 95% van de markt doet. Het is veel beter om een systematisch plan te bouwen.”

Daarbij kan het helpen om niet in de eenzaamheid van je zolderkamer te blijven: “Zoek mensen om je heen, ga het niet alleen doen. Spreek anderen in je omgeving die investeren, sluit je aan bij een community.”

De belangrijkste tip is echter dat je de mogelijkheden die zich nu voordoen moet grijpen: “Wees niet te nonchalant – dit zijn life changing kansen. Neem het serieus, want als je het goed aanpakt kan het je hele toekomst veranderen. Veel mensen zien deze kansen niet, en ik ben bang dat ze daar over tien jaar spijt van gaan krijgen.”

Winstnemen en risicobeheer

Om een goede trader te worden is het volgens Werkman met name belangrijk om je te focussen: “Het lukt wanneer je, naast je job, echt tijd erin steekt om dit goed te leren. Hoe verwacht je iets te kunnen masteren, als je daar niet de tijd in steekt?”

Nieuwe crypto traders vergeten vaak hun winsten te verzilveren, omdat zij weigeren te verkopen zolang een token mogelijk nog verder gaat stijgen. Werkman: “Wij adviseren onze studenten altijd om profits te nemen, secure the bag. Een van de grootste fouten die ik aan het begin heb gemaakt, is geen winst te pakken. In mijn eerste run had ik tonnen aan vermogen opgebouwd, maar het meeste daarvan is verdampt omdat ik veel te hebzuchtig was.“

Er is een crypto strategie om dit te voorkomen, zo weet Werkman nu: “Je kunt bijvoorbeeld een strategie maken waarbij je, elke keer dat je token in waarde is verdubbeld of 30% in waarde is gestegen, je er 20% uit haalt.” Een andere optie is om bij een verdubbeling de helft eruit te halen: “Dan is in ieder geval je inleg veilig.”

Werkman zelf pakt tegenwoordig altijd zijn profits, maar zorgt wel voor een kleine moonbag: “dan laat ik nog 20 tot 30 procent in een crypto zitten. Gaat hij daarna nog 3 keer over de kop, dan is dat een mooie bonus. Gaat het naar beneden, dan heb ik mijn winsten er uit.”

Uitbreiding van crypto portfolio

Twee niches die Werkman als beloftevol beschouwd zijn RWA en DeFi coins. “Steeds meer zaken worden getokeniseerd, dus ik denk dat een crypto als ONDO erg groot kan gaan worden. Tegelijkertijd neemt de centralisatie momenteel toe, waardoor steeds meer traders juist behoefte gaan krijgen aan decentralisatie. Mensen willen toch het beheer over hun eigen geld.”

Ook meme coins worden door Werkman aan zijn crypto portfolio toegevoegd: “Die doen het altijd goed. Je moet er wel op letten dat er voldoende liquiditeit is. Verder kijk ik naar het aantal whales ten overstaan van de market cap.” Het belangrijkste is echter de cultstatus rondom de token: “Als ik geen actief getwitter over de token zie, dan haak ik af.”

Oog op de toekomst

Voor 2025 heeft Werkman de nodige verwachting: “Sowieso denk ik dat er nog een altseason gaat komen, ook omdat de Bitcoin dominantie aan het afnemen is. Er is veel verlangen naar Ethereum. Als Ethereum hard stijgt, stijgen ook altcoins.“

“De markt wordt volwassener, alles lijkt wat meer uitgerekt. Daarmee bedoel ik dat cyclussen langer duren. Bitcoin had met het oog op de traditionele cyclus allang weer moeten dumpen. Die langere cyclussen komen vooral door het feit dat er nu ook institutioneel geld en overheden inzitten. Het gaat meer lijken op de aandelenmarkt en minder volatiel worden.”

Desondanks waakt Werkman voor te veel optimisme: “Er zal een brutale dump volgen, want traders krijgen tijdens het altseason teveel lef. Dat kan aan het eind van dit jaar of begin volgend jaar al zijn. Dan verwacht ik dat het wel even voorbij is.”

Dit wil nog niet zeggen dat het dan ook gedaan is met crypto: “Nee, ik ga uitcashen en een jaartje op stablecoins zitten. Met pools kan ik rente pakken. Op de bodem zal ik dan weer in Bitcoin investeren, en dan begint hetzelfde liedje weer.”

Zelf geeft Werkman aan centrale exchanges (CEX) eigenlijk alleen te gebruiken om te ‘on-rampen’. Traden doet hij doorgaans middels decentrale platformen zoals UniSwap en Raydium.

