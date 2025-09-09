Assad Crypto onthult zijn geheime strategie – van student tot succesvolle crypto trader

“Crypto is niet zomaar iets, het is iets speciaals, unieks, futuristisch. Elke crypto investeerder verdient respect, of het nu laagdrempelig of hoogdrempelig is”. aldus Assad Saleemi. Om traders te helpen hun weg te vinden in de wereld van digitale investeringen richtte hij AC Wealth op. Cryptonews ging in gesprek met de bevlogen ondernemer.

Van muntjes kopen tot crypto expert

Het crypto-avontuur van Assad begon op de hogeschool van Rotterdam, toen vrienden van hem in de mediatheek bezig waren met de aankoop van digitale tokens. Ondanks zijn eigen bescheiden budget (Assad leefde op StuFi) besloot hij toch mee te doen: “Ik hield altijd wel van risico’s nemen. Ik dacht ook; wat als ze mij rijk zouden maken?”

Crypto miljonair worden zat er met de eerste aankopen echter nog niet in: “Ik stapte overal in zonder na te denken. De muntjes die ik haalde waren niks waard; 5 nullen achter de komma, en dan hopen dat ze de 1 halen en je voor de rest van je leven binnen bent.”

Een van zijn eerste successen was de cryptomunt Verge, die in 2017 een enorme explosie kende: “Dat waren soms meerdere x’jes erbij per dag. Het was een hele mooie tijd, die niet meer terug zal komen.” Razendsnel crypto miljonair worden met behulp van enkele tientjes zal niet meer lukken, zo stelt de expert: “Het kost nu meer tijd, moeite en extra skills. De markt raakt verzadigd, en je moet 90% beter traden dan de anderen.”

Markt raakt verzadigd volgens crypto expert

“Crypto is al meer dan 10 jaar de best presterende markt”, zo begint crypto expert Assad zijn uitleg over het verzadigd raken van de markt; “Hij kan niet altijd de multipliers geven en duizenden procenten omhoog gaan. Elke cyclus wordt het wat minder. Mensen moeten gewoon nuchter naar de markt kijken.”

Zelfs de verwachtingen van de crypto expert komen immers niet altijd uit; “Ik heb geïnvesteerd in fundamenteel hele sterke munten, die helemaal niets hebben gedaan. Ik heb fouten gemaakt bij het traden, maar dat is iets waar ik graag van leer. Ik ben niet iemand die keer op keer dezelfde fouten op elkaar stapelt. Waarom heb ik verloren, of waarom zijn dingen anders gedaan dan verwacht?”

Data en de sentimenten op de markt zijn volgens Assad dan ook de belangrijkste graadmeters: “We moeten heel nuchter kijken naar de markt, en als je het goed doet valt er veel te verdienen.”

Hulp voor nieuwe en ervaren traders

Na bijna 10 jaar in de crypto wil Assad anderen helpen om hun trading game te verbeteren, en (als het even kan) crypto miljonair te worden. De community bestaat inmiddels al uit meer dan 2000 members. “Alles wat ik doe, is natuurlijk geen financieel advies. Het is hulp van broeder tot broeder of broeder tot zuster.”

Crypto experts die zich bij Assad’s AC Wealth aanmelden krijgen onder meer een live sessie, waarin basisbegrippen worden besproken. “Wat is Bitcoin, wat is blockchain, wat zijn slimme contracten? Je moet dit soort zaken eerst begrijpen voordat je überhaupt je geld in crypto gaat zetten.” Het klinkt logisch, maar veel traders die crypto miljonair willen worden verdiepen zich volgens Assad niet in de materie: “Maar de basis kennen kost echt niet veel tijd.”

Bij nieuwe traders benadrukt Assad bovendien altijd het belang van risico-beheer en een goed plan: “Zonder kom je nergens in de huidige markt. Bovendien wil ik dat je in onze community altijd 100% tot 200% geeft. Bij de baas kun je immers ook niet op halve kracht aan het werk.”

Assad geeft gebruikers van AC Wealth onder meer toegang tot zijn Blueprint: “Dit is mijn 9-jarige ervaring als crypto trader. Hierin beantwoord ik vragen over onder meer werk en sparen.” Want, zo benadrukt Assad: “Succesvol crypto traden is meer dan alleen muntjes kopen.”

Crypto miljonair worden in 2025

In 2022 mocht Assad op FunX vertellen over zijn crypto investeringen, meer specifiek over hoe hij van €200 naar €53.000 ging. Is crypto miljonair worden ook in 2025 nog steeds mogelijk?

“Ja, dat is nog wel mogelijk! Je moet alleen wel verschillende ‘plays’ gaan doen en denken in een iets groter timeframe. Je kunt bijvoorbeeld x10 of x20 uit een token halen en dit herinvesteren. Als je echt het geluk hebt dat je heel vroeg bij een opkomende crypto bent, dan is 150x misschien nog wel mogelijk”

Rijk worden met crypto is echter niet het enige positieve aspect dat digitale tokens volgens de crypto expert hebben: “crypto heeft een verbindende werking, je kan naar events gaan en je netwerk uitbreiden, in contact komen met anderen.” Binnenkort trekt hij bijvoorbeeld naar Singapore, waar hij (op uitnodiging van de grote exchange BloFin) is voor Token2049. “Een superleuke kans om met crypto experts en traders te gaan praten. We zitten immers samen op de markt, en zijn geen concurrenten.”

Toch schaamt Assad zich er niet voor om te zeggen dat voor hem rijk worden met crypto in eerste instantie wel het doel was: “Ik ben gek op werken, maar ik zie het niet zitten om 50 jaar voor een baas aan de slag te gaan.”

Af en toe denkt Assad nog terug aan het leven voordat hij de mogelijkheid kreeg om crypto miljonair te worden: “Ik had een Nederlands studentenleven, heb heel lang op het HBO gezeten. In het weekend ging ik uit met vrienden, en ik speelde veel cricket in die tijd.” Hij kijkt niet met spijt terug op die tijd, maar heeft inmiddels wel de conclusie getrokken dat het anders moet: “Als je elke maand met bijna niks moet overleven, dan kom je toch aan het twijfelen.”

Nieuwe run op altcoins?

Hoe kijkt de crypto expert naar het aankomende kwartaal? “Ik geloof dat Bitcoin richting een top gaat, of daar misschien al wel aan zit. In Q4 wil ik een run zien op altcoins – geen altseason zoals in 2017 of 2021, maar wel dat bepaalde altcoins flink gaan stijgen.”

“Het is heel lastig om een timeframe te bepalen. Ik bouw door met de verwachting dat de tokens waarin ik investeer veel hoger zullen staan – en wanneer die uptrend is boeit mij dan niet zoveel.”

Wat betreft de narratives, die in de huidige markt steeds belangrijker worden, ziet Assad één duidelijke topinvestering: AI. “AI is groter dan het internet – iedereen gebruikt ChatGPT. Wat als ChatGPT een knopje zal krijgen om functies over te nemen? Dat wordt gigantisch.” Ook tokenisation is volgens de crypto expert een groeimarkt: “vergelijkbaar met Solana en Ethereum in de early stages.”

