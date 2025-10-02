지캐시 전망(ZEC): 하루만에 두 배 폭등, 올해 1,000달러 가나?

지캐시(ZEC)는 10월 초 강세장에서 3년 만의 고점 153달러를 기록하며 9월 저점 대비 320% 급등했고, 프라이버시 코인 내러티브와 나발 라비칸트의 지지 발언이 주요 상승 요인으로 작용했다.

‘업토버’ 10월이 강세장으로 출발했으며 비트코인은 11만 8,000달러를 회복하며 알트코인도 뒤따르고 있다. 그중에서도 예상치 못하게 시장의 관심을 끈 프로젝트가 하나 등장했으며 바로 지캐시(Zcash, ZEC)이다. 지캐시 코인은 어제 100% 이상 급등하며 시가총액 상위 100위 암호화폐 중 가장 높은 일일 상승률을 기록했다.

ZEC 시세는 어제 3년 고점 153달러에 도달했으며 지난주 상승 추세를 시작한 후 225% 오르고 9월 저점에서 320% 상승했다.

강한 모멘텀이 이어지고 있는 가운데 투자자들은 과연 지금 지캐시 코인을 구매해도 될지 걱정하고 있다. 특히 일봉 차트와 주봉 차트에서 RSI가 과매수 구간에 진입해 조정 가능성을 우려하고 있다.

지캐시 코인 상승 이유

지캐시 코인은 프라이버시 코인에 대한 관심이 부활하며 강한 모멘텀을 보였다.

엔젤리스트 공동창업자이자 연쇄 창업가인 나발 라비칸트(Naval Ravikant)가 소셜 미디어 X에서 “비트코인이 법정 화폐에 대한 보험이듯, 지캐시 코인은 비트코인에 대한 보험이다”라고 지지를 표명하면서 화제를 모았다.

지캐시 코인은 비트코인 코드베이스를 포크한 프로젝트이지만 거래 정보를 숨기기 위해 영지식 증명 기술을 이용하는 등 프라이버시 기능이 강화되었다. 비트코인과 달리 지캐시는 zk스나크 프로토콜을 이용해 이용자가 거래내역을 투명하게 공개할지 비공개로 숨길지 선택할 수 있다.

지캐시 코인은 암호화폐 베테랑 사이에서 선호 프로젝트 중 하나로, 탈중앙화와 프라이버시를 중시하는 이들에게 하나의 상징과도 같은 존재이다. 이들은 비트코인 가격이 상승한 영향을 받았더라도 비트코인에 대한 미국 정부의 통제력 증가, 블랙록 같은 기관의 영향력 증가를 비판적으로 본다.

프라이버시가 중요한 내러티브로 떠오르면서 지캐시 코인은 지금 구매할 만한 최고의 알트코인 중 하나로 부상했다.

지캐시 코인 전망 – 올해 1,000달러 달성 가능성

지캐시 코인은 매우 강한 매수 모멘텀을 보여주고 있다. 어제 하루만에 두 배 오른 지캐시 코인은 8월 저점에서 4배 가까이 상승했으며 24시간 상승률과 주간 상승률 기준으로 코인마켓캡에서 시가총액 100위 암호화폐 중 가장 높았다.

특히, ZEC 시세는 2021년 5월 시작한 거시적 하락 추세선에서 돌파했다.

출처: 트레이딩뷰

또한 월봉 차트에서는 더 높은 고점을 기록하는 상대 강도 지수(RSI)와 더 낮은 고점을 기록한 가격이 강세 다이버전스가 형성했다.

참고로, 월봉 차트에서의 강세 다이버전스는 가장 강력한 매수 신호 중 하나로, 지캐시 코인이 아직 충분한 상승 여력을 가졌다고 시사한다.

다만, 아직 진입하지 않은 투자자라면 FOMO에 휩쓸려 당장 구매하기보다 신중하게 접근할 필요가 있다. 월봉 차트상 RSI가 역대 최고 수준으로 과매수 구간인 70에 있기 때문이다.

마찬가지로 주봉 차트와 일봉 차트에서도 RSI가 과매수 구간에 있어 급격한 하락이 발생할 수 있다. 강세 추세를 지속하려면 앞으로 지캐시 코인인 145달러 및 177달러 저항선을 지지선으로 뒤집어야 한다.

그러나 하락하더라도 저가 매수 기회로 고려할 만하다. 특히, 여러 전문가들이 올해 지캐시 코인이 1000달러까지 도달할 것으로 전망했다.

ZEC/BTC 비율이 2019년 7월 수준인 0.01에만 도달하면 1,000달러를 달성할 수 있다. 2017년에는 이 비율이 최고 0.17까지 상승했다.

ZEC 대안으로 고려할 만한 저시총 비트코인 테마 프로젝트 – 비트코인 하이퍼

지캐시 코인의 성공적 부활은 다시 유틸리티 코인이 대세로 떠올랐다고 보여주었다. 저시총 유틸리티 코인 중 비트코인 하이퍼(Bitcoin Hyper, HYPER)가 프리세일에서 2,000만 달러 이상 모금한 것도 이러한 맥락에서 이해할 수 있다. 비트코인 하이퍼는 높은 성과로 올해 가장 성공적인 ICO 중 하나로 거론된다.

비트코인 하이퍼는 솔라나 가상머신을 기반으로 한 비트코인 레이어 2 네트워크로 비트코인 생태계에 프로그래밍 기능, 높은 속도, 낮은 수수료를 구현하고자 한다. HYPER L2는 비트코인의 실행 레이어가 되어 스마트 컨트랙트를 지원해 디파이, 밈코인, NFT 등 다양한 디앱을 지원하는 동시에 보안과 탈중앙성은 비트코인의 수준을 유지할 수 있다.

고래 투자자들도 비트코인 하이퍼의 성장 잠재력을 알아보기 시작했다. 한 고래 투자자는 월요일에 32만 달러 가까이 투자했으며 이더스캔에서 거래 내역을 확인할 수 있다. 국내 유튜버 재테크의 기술 역시 고래 투자자가 주목한 유망 코인으로 HYPER를 언급했다.

올해 비트코인이 15만 달러를 돌파할 것으로 예상되면서 비트코인 하이퍼 같은 BTC 생태계의 프로젝트가 큰 잠재력을 보일 것으로 기대된다. 더 자세한 내용은 비트코인 하이퍼 공식 텔레그램, X 채널에서 확인할 수 있다.