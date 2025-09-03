[XRP 뉴스] 일본 게임사 구미, XRP에 1700만달러 투자

일본 게임 개발사 구미가 1,700만 달러 규모의 XRP(엑스알피)를 매입했다.

도쿄 주식 시장에 상장된 게임 개발사 구미(Gumi)가 블록체인 사업 확장을 위해 약 1,700만 달러 규모의 XRP(엑스알피)를 매입하며 최근 이어지는 강세 XRP 전망에 힘을 더하고 있다.

알트코인 시장에 대한 기관 투자 수요는 미국의 제도권 편입 가속화와 구미가 XRP를 블록체인 성장 전략의 핵심으로 선택하는 등 급증하고 있다.

구미는 지난 8월 29일 X(구 트위터)를 통해 약 250만 엔 상당의 XRP 토큰을 신규 매입했다고 공식 발표했다.

구미의 X 게시물

이번 움직임은 규제 불확실성 속에서 5년간 이어졌던 리플-SEC 소송이 마무리되면서 그간 억눌려 있던 투자 수요가 드러난 결과로 풀이된다.

모회사인 SBI 홀딩스가 리플과 긴밀한 협력 관계를 유지하며 국제 결제 시스템에 주력하는 가운데 구미는 현재 비트코인과 XRP를 보유 중이다.

이 전략은 비트코인을 가치 저장 수단이자 스테이킹 수익 자산으로, XRP를 송금 및 유동성 서비스의 핵심 유틸리티 토큰으로 포지셔닝하는 이중 접근법을 취하고 있다.

특히 비금융 기업들까지 암호화폐 비축금을 조성하기 시작하면서 XRP는 기업뿐 아니라 점차 주류 금융 기업의 채택을 받을 가능성을 높이고 있다.

이러한 흐름은 나아가 XRP가 언젠가 국가 차원의 디지털 준비금 자산으로 채택될 수 있는 기반을 마련한다는 점에서 의미가 크다.

기관 채택에 최고가 경신?

전 세계적 차원의 제도권 편입이 지속된다면 XRP는 지난 7월 중순 이후 형성된 강세 깃발 패턴을 실제 상승 모멘텀으로 전환할 수 있을 것으로 기대된다.

XRP / USD 1일 차트, 황소 깃발이 정점에 가까워짐. 출처: 트레이딩뷰.

모멘텀 지표가 초기 반등 신호를 보이면서 깃발형 패턴의 횡보세가 정점에 다다르고 있으며 이는 지난 7월 초 랠리의 지속 가능성을 뒷받침하는 기반이 되고 있다.

상대 강도 지수(RSI)는 과매도 구간인 30선에서 44선으로 회복하며 중립선에 접근 중이다. 이는 매수세가 점차 강화되고 있음을 의미한다.

이동 평균선 수렴 확산(MACD) 막대 또한 최근 2.73달러 반등을 기점으로 지난 7월 이후 처음으로 신호선을 상향 돌파하는 골든크로스를 나타냈다. 일반적으로 이는 새로운 상승 추세의 출발점으로 해석된다.

이 깃발 패턴이 완성될 경우 XRP는 지난 6월 고점을 되찾고 현재 수준 대비 약 75% 상승한 5달러 부근을 향할 가능성이 제시된다.

더 나아가 강세장이 무르익으며 401(K) 편입, 기업 비축금, 현물 ETF 승인 가능성 등 전통 금융과의 융합이 지속될 경우, XRP는 최대 250% 상승해 10달러 선까지 도달할 수 있다는 전망이다.

