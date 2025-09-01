[XRP 뉴스] 강세 패턴과 고래 매수세, 하락세 상쇄되나

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

XRP는 현재 시가총액 1,675억 달러, 일일 거래량 31억 9,000만 달러로 전체 암호화폐 중 3위를 지키며 282달러에 거래되고 있다. 지난 24시간 동안 0.49% 소폭 상승했지만 표면 아래에서는 중요한 힘겨루기가 진행 중이다.

온체인 분석업체 크립토퀀트(CryptoQuant)에 따르면 올해 내내 대형 보유자(‘고래 투자자’)들은 꾸준히 XRP 보유량을 줄여왔다. 분석가 마르툰(Maartunn)은 이를 “대형 보유자에서 개인 투자자로 토큰이 이전되는 분배 단계”라고 설명한다. 올해 중반부에는 일시적으로 유출이 멈췄지만 이후 다시 가속화되며 꾸준한 매도 압력을 형성하고 있다.

반면 개인 투자자들의 심리는 여전히 낙관적이다. 코이널라이즈(Coinalyze)에 따르면 현재 펀딩 금리는 0.0114로, 곧 0.0159까지 오를 가능성이 있으며 미결제 약정은 28억 7000만 달러 규모로 트레이더들은 추가 상승 모멘텀을 노리고 있다. 그러나 새로운 자금 유입이 충분하지 않으면 고래들의 매도와 개인 투자자들의 매수세가 충돌하면서 변동성이 급격히 커질 수 있다.

채택과 기관 움직임

투자 자산적 측면 외에도 XRP의 활용도는 꾸준히 향상되고 있다. 제미나이와 리플은 최근 캐시백 리워드 신용카드를 출시했으며 연료와 전기차 충전 같은 카테고리에서 4%, 일부 판매자에게는 최대 10%까지 돌려주는 혜택을 제공한다. 이는 XRP의 실용성을 높이고 예상을 넘어서는 채택을 촉진하는 요인으로 평가된다.

기관 투자자 차원에서 XRP는 선물 시장에서 빠르게 입지를 넓히고 있다. CME 계약은 거래소 역사상 최단 기간 안에 미결제 약정 10억 달러를 돌파하며 새로운 이정표를 세웠다. 이 흐름은 올해 말까지 승인될 확률이 82%로 나온 XRP 현물 ETF에 대한 논의를 재차 불러일으켰다.

시장 심리를 움직이는 핵심 요인:

고래들은 보유 비중을 줄이며 분배 단계를 이어가고 있다.

개인 투자자들의 레버리지가 늘고 펀딩 비율 역시 상승세다.

미결제 약정은 28억 7,000만 달러에 달하며 투기 열기가 고조되고 있다.

CME 선물 성장과 ETF 기대감.

새로운 XRP 신용카드 출시로 실용성 강화.

일각에서는 XRP가 본래 목표했던 ‘국제 결제 통화’의 지위를 상실하고 더 효율적인 경쟁 솔루션에 자리를 내줬다고 주장한다. 그러나 파생상품 시장에서의 성장세와 개인 투자자의 활발한 참여는 여전히 XRP의 위치를 지탱하는 동력이 되고 있다.

기술적 분석

차트 흐름을 보면 XRP는 여전히 하방 압력을 받고 있다. 가격은 지난 8월 고점에서 이어진 하락 추세선 아래에 머물러 있으며 50일 단순 이동 평균선(SMA) 2.94달러와 200일 SMA 2.88달러가 상단 저항선 역할을 하고 있다.

모멘텀은 신중한 기조를 유지한다. 상대 강도 지수(RSI)는 39로 수요 약세를 시사하고 이동 평균선 수렴 확산(MACD) 막대는 중립선 바로 밑에서 정체 중이다. 캔들은 저항 구간 인근에서 형성된 팽이형 패턴을 형성했다. 이는 추세 전환이나 돌파 가능성을 시사하는 신호로 해석된다.

핵심 가격대:

저항선 : 2.99달러, 3.25달러, 3.43달러.

: 2.99달러, 3.25달러, 3.43달러. 지지선 : 2.79달러, 2.58달러, 2.43달러.

: 2.79달러, 2.58달러, 2.43달러. 2.99달러 돌파 시 3.43달러까지의 상승할 수 있음.

하락세 발생 시 2.28달러까지 밀리며 하방 쐐기 패턴이 지속될 수 있음.

충분한 거래량이 뒷받침되면 2.99달러 돌파 후 단기적으로는 3.43달러, 중기적으로는 3.67달러 돌파를 노릴 수 있다.

큰 흐름에서 보면 XRP의 통합은 붕괴라기보다 기반 다지기에 가깝다. 채택이 이어지고 ETF 승인 기대감이 힘을 얻는다면 이번 분배 단계는 XRP의 다음 주요 상승 국면을 위한 초석이 될 수 있다.

비트코인의 보안성과 솔라나의 속도를 겸비한 ‘비트코인 하이퍼(HYPER)’

비트코인 하이퍼(HYPER)는 최초로 솔라나 가상 머신(SVM)으로 구동되는 비트코인 네이티브 레이어 2로 비트코인 네트워크에 빠르고 저렴한 스마트 컨트랙트, 디앱, 밈코인 런칭 기능을 제공하기 위해 설계됐다.

비트코인의 높은 보안성과 솔라나의 빠른 거래 처리 속도를 결합한 비트코인 하이퍼 프로젝트는 원활한 비트코인 브릿징과 확장 가능한 디앱 개발 환경 등 다양한 기능을 제공할 것으로 기대된다.

프로젝트 팀은 신뢰와 확장성을 우선순위로 하고 있다. 비트코인 하이퍼 프로젝트는 코인설트의 감사를 진행·통과해 투자자 신뢰도를 높였다.

모멘텀이 빠르게 형성되고 있다. HYPER 프리세일 모금액은 1,220만 달러를 돌파했으며 남은 물량은 제한적이다. 하이퍼 토큰은 현재 개당 0.012805달러에 판매되고 있지만 이는 19시간 후 인상될 예정이다.

구매는 공식 비트코인 하이퍼 웹사이트에서 암호화폐 또는 카드로 가능하다.