[XRP 뉴스] 리플 모든 지표가 ‘강세’ 시사 – 8월 125% 랠리 시작 임박

리플(XRP)은 5년간 이어진 SEC와의 소송 종결, 투자자 매집, 미결제약정 급증 등 펀더멘털/기술적 호재로 강한 투자 심리를 보이고 있다. XRP 가격이 컵앤핸들 패턴 돌파로 7달러까지 오를 수 있다는 전망이 나왔다.

작성자 Robert Jang 작성자 Robert Jang 작성자 소개 크립토뉴스에서 크립토 콘텐츠 크리에이터로 활동하고 있는 Robert Jang은 MIT 블록체인 교육 과정을 이수한 뒤 자산운용사, 스타트업 등에서 금융, 테크... 작가 정보 공유하기 복사됨 제휴사 면책조항 제휴사 면책조항



크립토뉴스는 독자 여러분과 투명하게 소통하고자 합니다. 크립토뉴스 콘텐츠 중 일부는 제휴 링크를 포함하고 있으며, 이러한 제휴를 통해 커미션을 받을 수 있습니다. 그러나 이는 당사의 분석, 의견, 리뷰에 영향을 미치지 않습니다. 크립토뉴스의 모든 콘텐츠는 당사가 확립한 원칙에 따라 마케팅 파트너십과는 독립적으로 제작됩니다. 크립토뉴스는 독자 여러분과 투명하게 소통하고자 합니다. 크립토뉴스 콘텐츠 중 일부는 제휴 링크를 포함하고 있으며, 이러한 제휴를 통해 커미션을 받을 수 있습니다. 그러나 이는 당사의 분석, 의견, 리뷰에 영향을 미치지 않습니다. 크립토뉴스의 모든 콘텐츠는 당사가 확립한 원칙에 따라 마케팅 파트너십과는 독립적으로 제작됩니다. 더 보기 최종 업데이트: 8월 15, 2025

크립토뉴스를 신뢰할 수 있는 이유 광고 공개 정책 크립토뉴스는 소중한 독자에게 완전한 투명성을 약속합니다. 일부 콘텐츠에는 제휴 링크가 포함되어 있으며, 크립토뉴스는 이러한 파트너십을 통해 수수료를 받을 수 있습니다. 10년 이상 암호화폐 소식을 전해온 크립토뉴스는 업계에서 오랜 기간 쌓아온 입지와 양질의 저널리즘을 위한 노력 덕분에 급변하는 디지털 금융 세계에서 신뢰할 수 있는 매체로 자리매김했습니다. 베테랑 저널리스트와 애널리스트로 구성된 크립토뉴스 보도팀은 심도 있는 업계 지식과 블록체인 기술에 대한 실무 경험을 접목합니다. 또한, 엄격한 편집 기준 을 유지하여 기존의 암호화폐뿐만 아니라 새롭게 떠오르는 프로젝트에 대해서도 사실에 입각한 정확성과 공정한 보도를 약속합니다. 크립토뉴스에 대해 자세히 알아보기

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

차근 차근 쌓이는 펀더멘털 호재와 기술적 강세 지표가 리플 전망을 나날이 강화하고 있다.

엑스알피(XRP)는 투기성 수요도 급증하고 있다. XRP 미결제약정은 한 주 새 20% 증가해 트레이더들이 활발하게 시세 움직임에서 거래 기회를 찾고 있다고 추측할 수 있다.

출처: 코인글래스

선물 트레이더들은 리플 코인이 강세를 이어갈 것이라고 믿는 듯하다. 바이낸스 엑스알피 롱숏 비율을 보면 3.1이기 때문에 약 75%의 트레이더가 가격 상승에 기대를 걸고 있다.

스마트 머니의 매입도 이어졌다. 지난 72시간 동안 고래 투자자들이 3억 2,000만 XRP 이상을 매집했다. 이는 아직도 추가 상승 여력이 남았다는 증거가 되기도 한다.

320 million $XRP bought by whales in the last 72 hours! pic.twitter.com/i1Hx6qNKMq — Ali (@ali_charts) August 13, 2025

리플 코인 투자 심리가 이토록 강한 배경에는 5년 동안 이어졌던 리플랩스와 미 증권거래위원회(SEC)의 소송 공식 종결이 있다.

예상보다 높았던 미국 생산자물가지수(PPI) 데이터는 미국 관세가 도매 가격에 미친 영향을 보여주었음에도 불구하고 미국 기준 금리 인하 기대감은 커지고 있다.

시장은 이르면 9월부터 금리가 인하될 수 있다고 내다보고 있다. 기준 금리를 인하하면 자금 조달 비용이 감소하며 암호화폐 같은 위험 자산으로 유동성이 대거 유입될 수 있다. 다만, 공격적 금리 인하 가능성은 아직 불투명하다.

"Checks Sept rate cut odds" –> still good for a 25 BP cut 😌 pic.twitter.com/b44XAuhRB2 — Satoshi Flipper (@SatoshiFlipper) August 14, 2025

리플 코인 전망: 125% 상승 가능성 시사하는 차트

9월 미국 기준 금리 인하가 기대대로 이루어진다면 리플 코인이 8개월 동안 형성한 컵앤핸들 패턴을 드디어 돌파하는 데 필요한 연료가 될 수 있다.

출처: 트레이딩뷰

급등한 PPI 데이터가 차익 실현을 촉발한 가운데 리플 코인이 여전히 3달러 지지선을 유지하고 있어 앞으로 강세가 이어질 여지가 남아있다.

모멘텀 지표도 약세로 전환하지 않았다. RSI는 50 근처까지 둔화해 성장을 위한 더욱 탄탄한 기반을 제공했다.

MACD선은 신호선 바로 아래에 있어 약세 압력이 존재한다고 암시했다.

앞으로 엑스알피 가격이 상승 움직임을 지속한다면 2018년 사상 최고가 5.56달러에 도전해 가격 발견 구간으로의 진입을 노릴 수 있다.

엑스알피 차트의 컵앤핸들 패턴이 완전히 실현된다면 7달러까지 오를 가능성이 있으며 이는 현 시세 $3.11 대비 125% 오르는 셈이다.

그러나 단기간에 이 상승 잠재력을 실현하려면 새로운 수요를 유발하는 촉매제가 필요할 수 있다. 가령, 401(k) 퇴직연금의 암호화폐 채택 같은 트래드파이 수요나 조기 현물 XRP ETF 승인, 기준 금리 등이 촉매제로 작용할 수 있다.

리플 코인보다 더 큰 잠재력 가진 프로젝트 찾는 법

알트코인 시장에서 급등 코인이 매일 나타나는 가운데 엉뚱한 프로젝트를 선택하면 개인 투자금의 유입에 따른 상승 효과를 제대로 이용하지 못할 가능성이 있다.

리플 코인이 불장 전개에 따라 2배 오를 수 있다는 전망이 있지만 밈코인 시장에서는 하루만에 2배 상승하는 경우도 허다하다. 트롤 코인(TROLL), 유스리스(USELESS) 등이 최근 펌핑 움직임을 보여준 대표적 사례라고 할 수 있다. 투자자들이 유망 코인을 초기에 발견할 수 있는 도구를 찾으면서 스노터 토큰(Snorter Token, SNORT)이 하나의 대안으로 떠오르고 있다.

스노터 토큰은 유망 코인을 초기에 발견할 수 있도록 도와주는 트레이딩봇을 개발 중이다.

스노터 봇은 거래의 정확성을 높일 수 있도록 지원한다. 지정가 주문은 투자자가 원하는 가격에 진입하고 엑싯할 수 있도록 도우며 MEV 보호 스왑은 다른 트레이더가 끼어들어 손실이 발생하지 않도록 보호한다. 스나이핑 도구는 네트워크에 신규 코인이 상장하자마자 자동 매수하여 낮은 진입 가격을 확보할 수 있도록 한다.

초보 투자자라면 카피 트레이딩으로 수익률 높은 다른 지갑의 거래를 모방할 수 있다. 러그풀 탐지 기능은 미리 악의적 토큰을 발견해 차단한다.

스노터 봇은 텔레그램을 기반으로 작동한다. 여러 텔레그램 방에서 얻은 정보를 바로 텔레그램 채팅창 속 명령어로 거래로 실행할 수 있어 빠른 속도로 움직이는 알트코인 시즌에서 최적화된 트레이딩 경험이 가능하다.

출처: 스노터 토큰 웹사이트

스노터 봇은 경쟁 트레이딩봇의 시장 점유율을 확보하고자 SNORT 보유자 대상으로 거래 수수료 할인 혜택을 제공하고 있다. 일반 거래 수수료는 1.5%이지만 SNORT 보유자는 0.85%에 스노터 봇을 이용할 수 있다. 이는 봉크봇이나 마에스트로, 바나나건 등의 경쟁 트레이딩봇 대비 낮다.

스노터 토큰 프리세일은 300만 달러 이상 모금했으며 기사 작성 시점 기준 SNORT을 $0.1013에 구매할 수 있다. 관심 있는 투자자는 스노터 토큰 웹사이트에 방문해 프리세일에 참여할 수 있다. 구매한 SNORT을 스테이킹하면 APY 141%의 토큰 보상도 꾸준히 얻기 시작할 수 있다.

스노터 토큰 팀의 최신 업데이트는 공식 X, 인스타그램 채널에서 확인할 수 있다.