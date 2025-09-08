[XRP 뉴스] 7억 달러 이동한 고래 지갑, 월가에서 조용히 매집 중일까

리플 고래 투자자가 약 7억 달러 규모의 XRP를 콜드 월렛에서 거래소 지갑으로 이동시키면서 대형 투자자들의 매집 가능성이 제기됐다. 전문가들은 XRP가 3달러 아래로 떨어졌지만 강세 패턴이 형성되고 있어 5달러까지 상승 여력이 있다고 전망했다.

한 리플 고래 투자자가 단일 거래에서 수백만 달러를 옮기면서 대형 투자자들이 다음 상승 랠리 시작 전 XRP 코인을 매집하고 있다는 추측이 나왔다. 이러한 소식은 리플 코인 전망 기대감을 높이고 있다.

X 팔로워 수가 1만 8,000명 이상인 유명 코인 트레이더 사이프 크립토(Xaif Crypto)가 가장 먼저 리플 고래 움직임을 포착해 전했으며 이후 가상자산 커뮤니티 전체가 대형 투자자의 행보에 주목했다.

블록체인 분석가들은 뒤이어 해당 지갑이 가상자산 거래소 크라켄과 연관 있다고 밝혔다. 이번 거래는 콜드 월렛에서 핫월렛으로의 송금인 것으로 추정된다. 전문가들은 이러한 움직임이 거래소 내 특정 토큰의 수요가 급증할 때 나타날 수 있다고 주장했다.

약 7억 600만 달러 상당의 XRP가 콜드 스토리지에서 핫월렛으로 이동하며 거대한 거래 규모에 모두가 주목하고 있다.

리플 코인 전망: 3달러 아래로 하락한 XRP, 강세 전망은 유효

최근 가상자산 시장을 강타한 약세 모멘텀으로 리플 코인이 심리적 지지선 3달러 아래로 떨어졌다. 암호화폐 공포탐욕지수의 하락은 투자자의 신중한 접근 태도를 반영했다.

전문가들은 미 연방준비제도(Fed)가 이번 달에 금리를 인하할 것이라고 기대 중이지만, 이더리움(ETH)과 바이낸스 코인(BNB) 등 주요 알트코인이 신고가를 경신한 후 매도 압력이 증가했다.

리플 코인 일봉 차트를 보면 하락 쐐기형 패턴에서의 돌파 완성을 확인할 수 있다. 이는 대형 상승 전에 나타나는 전형적 강세 패턴 중 하나이다.

리플 코인은 3달러 저항선 밑에서 횡보 중이지만, 이 가격을 다시 회복한다면 빠른 속도로 5달러까지 상승하는 길이 열릴 수 있다.

계속되는 고래 투자자의 활동과 최근의 대형 이체는 매집 가능성을 시사하며 이는 몇 주 안에 공급 쇼크를 유발할 가능성이 있다.

리플 상승 등 알트코인 시즌 기대감과 함께 맥시 도지(Maxi Doge, MAXI) 같은 프리세일 밈코인도 덩달아 관심을 받고 있다. 맥시 도지는 이더리움 네트워크의 밈코인으로 거래소 상장 전부터 높은 관심을 받고 있어 최초 상장 후 대세 밈코인으로 성장할 잠재력이 돋보인다.

맥시 도지(MAXI) 190만 달러 모금, 알트코인 시즌 기대주

맥시 도지는 폭발적 잠재력을 가진 밈코인으로 코인 불장을 정의하는 혼돈, 열기, FOMO 속에서 빛을 발하도록 설계되었다.

출처: 맥시 도지 공식 X

맥시 도지는 평범한 시바이누 강아지가 아니다. 대신 그는 부모님댁에서 독립하고자 하는 열망으로 가득하며 이번 코인 불장만 기다려온 Z세대 디젠 트레이더 버전의 도지이다. 맥시 도지는 수익 극대화를 추구하며 24시간 차트를 모니터링하고 레드불로 카페인을 충전한다.

맥시도지 프로젝트는 전체 사전 판매 조달금의 25%를 맥시 펀드에 할당했으며 선물 트레이딩 플랫폼과 제휴를 맺는 등 고위험 고수익 디젠 트레이딩 커뮤니티에 맞는 각종 혜택과 기능을 제공할 계획이다.

맥시 도지 구매방법은 간단하다. 공식 맥시 도지 홈페이지에 방문해 코인지갑을 연결한 후 암호화폐로 원하는 수량만큼 MAXI 토큰을 구매하면 된다. 아직 코인지갑이 없는 경우 프리세일 추적 및 토큰 클레임이 간편한 멀티체인 지갑 베스트 월렛을 고려할 만하다. 베스트 월렛은 비트코인, 이더리움, 솔라나를 포함해 60개 이상의 체인을 지원한다.

더 자세한 맥시 도지 소식은 공식 X, 텔레그램 채널에서 확인할 수 있다.