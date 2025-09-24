[XRP 뉴스] 리플 로드맵 업데이트에 고래 투자자 3,000만 XRP 매입

리플 코인이 2.81달러에 거래되며 단기 약세를 보이고 있지만 새로운 XRP 레저 로드맵 발표와 함께 고래 투자자들이 3,000만 개 이상의 XRP를 매집한 것으로 나타났다.

리플 코인이 24시간 전 대비 2.08% 하락해 기사 작성 시점 기준 2.81달러에 거래되고 있다. 하지만 가격 움직임 이면에서는 리플의 새로운 XRP 레저 로드맵 발표에 따라 고래 투자자들이 매집을 시작한 것으로 보인다.

X 팔로워 수가 15만 7,000명 이상인 암호화폐 애널리스트 알리 마르티네즈는 고래 투자자들이 24시간 동안 3,000만 XRP 이상을 매입했다고 주장했다.

30 million $XRP bought by whales in the past 24 hours! pic.twitter.com/DVWZyalNAC — Ali (@ali_charts) September 22, 2025

리플이 X에서 다음 로드맵 단계를 발표한 가운데 대형 투자자들이 움직인 것으로 나타나 특히 투자자의 이목이 집중되었다. 리플은 XRP 레저(XRPL)이 업그레이드되어 은행과 규제받는 기업들이 안전하게 디파이(DeFi)를 이용할 수 있게 될 것이라고 발표했다.

또한 네이티브 렌딩 프로토콜, 컴플라이언스 도구, 프라이버시 보호를 위한 계획을 제시하며 미국 달러 연동 스테이블코인 RLUSD가 기관 이용자의 결제 및 렌딩을 지원할 것이라고 밝혔다.

매월 XRP 레저 위 스테이블코인 거래대금이 10억 달러를 넘는 리플은 전통 금융 기관을 위한 신뢰받는 블록체인 플랫폼으로 자리매김하고 있다.

1/ Institutional DeFi is here and the XRP Ledger has solidified its position as the trusted open source settlement layer for global institutions.



The next phase of the roadmap starts now. Explore it below and read the full blog for details 🧵⬇️ https://t.co/YLQ9Po8xMQ — RippleX (@RippleXDev) September 22, 2025

XRP 뉴스: 골든 크로스 후 회복 시도 중인 리플 코인… 돌파 가능성은

리플 코인은 6월에서 7월까지 포물선 곡선을 그린 후 급격한 상승 랠리를 경험하며 시세가 200일 단순이동평균선(SMA)을 넘고 7월 말에 골든 크로스도 발생했다. 이 골든크로스는 50일 SMA가 200일 SMA를 교차하며 나타났다.

그러나 8월 초 고점을 기록한 리플 코인 시세는 이후 하락 채널 안에서 거래되고 있으며 점점 더 낮은 고점과 저점을 기록하고 있다. 최근의 캔들스틱이 하락 채널의 윗 경계선을 시험하는 것처럼 보여 돌파 시도 가능성을 시사했다.

리플 코인 현 시세는 2.81달러로 50일 이동평균선 2.99달러 아래에 있다. 이 이평선을 회복하면 새로운 강세 모멘텀을 시사할 수 있으며 특히 채널 저항선을 유지하는 경우 강세 전망을 강화할 수 있다. 반대로 2.53달러 근처에 있는 200일 이동평균선은 강한 지지 구간으로 가격을 받쳐주고 있다.

상대강도지수(RSI)는 42.6으로 XRP가 중립에서 약세 구간에 있다고 나타냈다. 아직 과매도 상태는 아니지만 RSI의 움직임은 약세 모멘텀의 둔화를 시사해 상승 여지를 남겼다.

만약 리플 코인이 하락 채널을 성공적으로 돌파하고 50일 이동평균선을 탈환한다면 다음에 지켜볼 만한 저항선은 이전 공급 구간이었던 3.20달러와 3.60달러가 될 것이다.

출처: 트레이딩뷰

반대로 리플 코인이 채널 저항선 돌파에 실패하고 2.80달러 아래로 떨어지면 약세 압력이 2.60달러 혹은 200일 이동평균선 2.53달러까지 엑스알피 시세를 끌어내릴 수 있다.

알리 마르티네즈는 리플 코인이 2.71달러선을 유지한다면 매도압력 소진에 따라 매수자가 다시 나타나며 리플 코인 전망 가격이 2.6달러까지 상승할 수 있다고 예측했다.

If $XRP holds above $2.71, buying pressure could build for a rebound to $3.60. pic.twitter.com/fVY5voAuux — Ali (@ali_charts) September 22, 2025

리플 코인의 반등 가능성이 보이고 하락 모멘텀이 조금씩 둔화하면서 투자자들은 다음 상승 랠리에 대비할 프로젝트로 시선을 돌렸다. 특히, 프리세일 코인은 아직 최초 상장을 앞두고 있어 상장 후 폭발적 모멘텀을 보여줄 수 있어 투자자 사이에서 인기를 끌고 있다.

