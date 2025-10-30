파이코인, 메인넷 마이그레이션 소식에 30% 급등 ··· 11월 0.50달러 도달?

파이코인(PI)이 하루 새 약 15% 급등하며 0.26달러선에 근접했다. 상승 배경에는 ‘가짜 뉴스’가 있었다. OKX 뉴스 피드에 ‘파이코인 SWIFT 도입: 국제 결제 활성화’라는 제목의 게시물이 올라오며 파이코인이 ‘ISO 20022’를 준수하게 됐다는 루머가 퍼진 것이다.

이 게시물은 실제 보도나 공식 발표가 아닌 단순 커뮤니티 게시물로 확인됐지만 시장의 반응은 즉각적이었다.

거짓 정보에도 불구하고 파이코인 네트워크의 실질적 성장세는 뚜렷하다. 메인넷에 최근 300만 명의 신규 사용자가 온보딩되며 커뮤니티 규모가 2,400만 명에 달했다.

파이코인, 메인넷 마이그레이션에 급등?

파이코인 가격은 메인넷 마이그레이션 기대감 속에 27일 한때 0.2933달러까지 상승했다. 이는 월간 최저치 대비 거의 두 배 오른 수치로, 6일 연속 37% 이상 상승세를 기록했다.

상승세는 0.20~0.21달러 구간의 지지선을 강하게 돌파하는 대형 양봉에서 시작됐다. 현재의 소폭 하향조정은 자연스러운 흐름으로 분석된다.

기술적으로 주요 지지선은 0.25달러이며 강세장이 이를 지지선으로 전환할 경우 다음 목표가는 0.294달러, 이어 0.34달러 부근의 유동성 구간이 거론된다. 모멘텀이 유지된다면 다음 저항선은 0.38~0.42달러 구간으로 이는 과거 파이코인이 돌파에 실패했던 지점이다.

상대 강도 지수(RSI)는 70에 근접해 단기 과열 신호를 보이고 있으나 이는 오히려 건강한 하향조정의 가능성을 시사한다. 전문가들은 “파이코인이 0.25달러 지지선을 유지하는 한 이번 상승은 단순한 반짝 상승이 아닌 추세 반전의 시작으로 볼 수 있다”고 분석했다.

제2의 도지코인으로 주목받는 ‘맥시 도지’

파이코인이 가짜 뉴스에도 급등했다면 더 큰 호재가 발생했을 경우의 랠리는 어떨까. 통상 알트코인 시장이 강세를 보일 때 밈코인이 먼저 급등하는 경향이 있다.

최근 급부상 중인 맥시 도지(Maxi Doge)는 그 유력한 경쟁자로 꼽힌다. 도지코인의 폭발적 성장세를 이끌었던 밈 에너지를 계승하면서도 더 개선된 토큰노믹스를 탑재했다.

또한 스테이킹 서비스를 제공하고 있으며 보유자에게 연간 수익률 80%를 제공한다. 현재 진행 중인 프리세일의 모금액은 이미 380만 달러를 돌파했으며 커뮤니티가 빠르게 성장 중이다.

이 랠리가 지속된다면 맥시 도지는 밈코인 시즌의 재개와 함께 크게 성장할 것이라는 전망이다.