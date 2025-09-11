파이코인 전망: 사상 최저가 근처로 하락한 PI

파이코인(PI)은 상장 이후 지속적인 하락세를 이어오며 현재 $0.3457에 거래되고 있고, 비트코인 등 주요 코인과의 상관관계 약화로 회복 동력이 부족한 상황이다. 단기적으로 $0.30 이하, 나아가 $0.20대까지 하락할 수 있다는 전망이 나왔다.

파이코인(PI) 가격이 기사 작성 시점 기준 $0.3457에 거래되고 있으며 전일 대비 0.34% 상승률을 기록했다. 파이코인은 한 달 전보다 9.87% 하락해 반등 기미를 보이지 않아 단기 약세 파이코인 전망을 강화하고 있다.

더 우려스러운 점은 파이코인 가격이 2주 전 기록한 사상 최저가 $0.3312에서 회복조차 못하고 있다는 점이다. 파이코인은 상장 직후 달성했던 2월 26일 최고가 2.99달러에서 88.4% 하락한 상태다.

지속적 하락 추세는 회복 모멘텀의 둔화를 시사하며 매수 관심이 극히 저조하다고 나타냈다.

불확실성을 가중하는 요소 중 하나로 최근 며칠 사이 파이코인이 비트코인과 가진 상관관계가 크게 약화되었다. 이에 따라 비트코인 회복 및 전체 가상자산 시장의 반등에 따른 회복 효과에도 의문이 제기되고 있다.

파이코인 전망: 새로운 최저가 임박했나

상장 후 파이코인의 가격 움직임을 거시적 관점에서 들여다보면 2월 고점 이후 꾸준히 하락하기만 한 점이 극명하게 보인다.

5월의 상승은 당시 시장 전체가 대형 상승 랠리를 경험한 점을 감안해 제외하면, 6개월 내리 하락한 셈이다.

일반적으로 자산 가격이 이 정도로 과매도 상태를 나타내면 반등이 머지 않았다는 신호로 해석할 수 있다.

하지만 파이코인의 경우 하락 추세가 끊임없이 이어진 만큼 반등 가능성을 장담하기 어렵다.

비트코인, 이더리움 등 다른 암호화폐가 몇 개월 사이 큰 폭으로 오르는 동안 파이코인은 하락만 했다는 점은 기이하기까지 하다.

파이네트워크 팀이 앱 스튜디오 발표, 파이 노드 리눅스 버전 출시 등 중요한 업데이트를 몇 가지 발표한 데도 불구하고 투자 관심이 저조한 점도 우려스럽다.

파이코인이 몇 개월 동안 계속 하락한 영향으로 비트코인과의 상관계수는 0.10까지 떨어졌다.

Pi Network is facing a serious dilemma! Has everyone noticed? Recently, the Pi testnet (see: Figure 1) is almost unused. Before the open mainnet launch, each block on the testnet had dozens of transactions! Now the testnet usage rate is almost the same as the mainnet (Figure 2).… pic.twitter.com/q7eSLw0uiL — Dr. Pi (@Pi_Coins) September 7, 2025

이는 상당히 중요한 의미를 가진다. 비트코인이 회복하더라도 파이코인은 남겨둔 채 출발할 수 있다는 의미가 되기 때문이다.

따라서 다음주 안에 파이코인 가격이 $0.30 아래로 하락하고 4분기에 $0.20까지 떨어질 수 있다고 예측했다.

파이코인이 하락 추세를 돌파한다면 개발팀의 업데이트 호재에 힘입어 4달러 목표 가격도 가능하다.

