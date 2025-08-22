OKB 코인 전망: 계속되는 랠리 ··· 오늘 220달러 갈까

크립토뉴스는 독자 여러분과 투명하게 소통하고자 합니다. 크립토뉴스 콘텐츠 중 일부는 제휴 링크를 포함하고 있으며, 이러한 제휴를 통해 커미션을 받을 수 있습니다. 그러나 이는 당사의 분석, 의견, 리뷰에 영향을 미치지 않습니다. 크립토뉴스의 모든 콘텐츠는 당사가 확립한 원칙에 따라 마케팅 파트너십과는 독립적으로 제작됩니다. 최종 업데이트: 8월 22, 2025

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

OKB 코인은 대규모 토큰 소각을 진행해 유통 공급량이 3억 개에서 2,100만 개로 감소한 후 지난 7일 동안 100% 상승률을 기록했으며 최근 200달러를 돌파하면서 OKB에 대한 강세 전망이 나오고 있다.

소셜미디어 X에서 ‘X 레이어’ 가 대규모 소각을 발표한 지 하루 만에 거래소 토큰인 OKB는 46달러에서 105달러로 상승하자 OKB 투자자들은 열광하고 있다.

90%+ of $OKB has successfully transitioned to its new home on X Layer from the Ethereum L1.



One token. One chain. 21M fixed supply. $OKB is the native gas token driving The New Money Chain. pic.twitter.com/1BGtkJXLOs — X Layer (@XLayerOfficial) August 19, 2025

이번 대규모 소각은 현재 진행 중인 이더리움 메인넷에서의 마이그레이션의 일환으로 X 레이어가 OKB 토큰으로 구동되는 독립형 블록체인으로 재런칭됐다.

OKB 코인 가격은 약 90달러로 소폭 후퇴했다가 며칠 만에 폭발적으로 상승하여 현재 최고가인 205달러까지 올랐다. OKB는 주로 OKX 암호화폐 거래소 사용자들이 거래 수수료 할인을 받기 위해 구매한다.

이번 랠리 동안 토큰을 보유한 투자자들은 이미 350% 수익률을 기록하고 있다.

OKB 가격 전망: OKB 거래량 높지만 RSI는 경고

OKB의 거래량은 지난 24시간 동안에만 394% 증가했으며 같은 기간 동안 13억 달러 상당의 토큰이 거래되었다. 이는 자산 유통 공급량의 30%를 차지한다.

미국 세션이 시작되면 OKB는 오늘 220달러에 도달할 가능성이 높다는 전망이다.

일일 차트는 OKB 이번 대규모 소각 이후 급등했음을 보여준다. 하향조정이 발생할 시 주목해야 할 지지선들이 있다. 이 지지선들은 후발 투자자들에게 매력적인 진입점 역할을 할 수 있다.

아마도 123달러가 기술적 관점에서 가장 관련성이 높을 것이다. 이 가격에 도달하면 OKB의 시가총액이 대규모 소각 시가총액와 거의 같아지기 때문이다. 그러나 이를 위해서는 OKB가 현재 가격 대비 40% 하락해야 하기 때문에 가능성이 매우 낮다.

상대 강 도지수(RSI)는 강력한 과매수 구간에 진입하면서 하향조정이 임박했음을 암시한다. OKB가 123달러까지 하락하지는 않더라도 유의미한 하락이 발생한다면 OKB 가격 전망이 여전히 낙관적이기 때문에 저점 매수 기회로 간주될 수 있다.

거래소 토큰들이 긍정적인 모멘텀을 받으면서 베스트 월렛(BEST)과 같은 이 부문 최고의 암호화폐 프리세일이 가속화될 가능성이 높아졌다.

베스트 월렛(BEST) 프리세일 1500만달러 돌파

베스트 월렛(BEST)은 무려 60개 블록체인의 자산을 지원하고 낮은 스왑 수수료를 제공하는 혁신적인 암호화폐 지갑이다.

이 프로젝트는 이미 얼리어답터들로부터 긍정적인 평가를 받고 있는 사용자 친화적 iOS와 안드로이드 앱을 출시했다.

BEST 토큰은 베스트 월렛 생태계를 구동하며 수수료 할인과 새로운 기능에 대한 조기 액세스 등에 사용될 예정이다. 베스트 월렛 앱의 인기가 높아짐에 따라 유틸리티 토큰인 BEST에 대한 수요가 급증할 것이다.

또한 베스트 월렛 앱이 제공하는 ‘출시 예정 토큰(Upcoming Tokens)’ 페이지는 사용자에게 시장에서 최고의 암호화폐 프리세일에 대한 정보를 제공한다. 개발팀의 야심찬 로드맵은 곧 자체 탈중앙화 거래소와 사용자가 암호화폐를 실생활 결제 수단으로 사용할 수 있는 직불카드를 출시할 예정이다.

프리세일이 종료되기 전에 BEST를 구매하려면 베스트 월렛 웹사이트로 이동하여 지갑을 연결하자. 지갑이 없는 경우 여기에서 앱을 다운로드하면 된다. BEST 토큰 구매는 USDT, ETH, 또는 카드로 가능하다.