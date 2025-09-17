최초 마인투언 밈코인 ‘페페노드’ 프리세일 120만달러 돌파

최초의 ‘마인투언’ 밈코인인 페페노드(PEPENODE)가 진행 중인 프리세일이 지난주 100만 달러를 돌파한 뒤 20만 달러가 추가되어 총 120만 달러의 투자금을 확보했다.

이 프로젝트는 투자자가 가상 채굴 설비를 만들고 업그레이드하면서 밈코인을 채굴할 수 있는 게임화된 채굴 모델을 선보인다. 채굴 보상으로는 페페코인·파트코인 등이 지급된다.

현실적으로 불가능에 가까운 ROI를 내세우는 의심스러운 ‘클라우드 마이닝’ 업체들과 달리 페페노드는 지속 가능한 토크노믹스 구조를 기반으로 한다. 채굴 장비 업그레이드에 쓰이는 페페노드 토큰의 70%가 소각되며 채택이 늘어날수록 장기 가격 상승을 유도하는 디플레이션 구조가 형성된다.

프리세일 참여자 이미 기사 작성 당시 1,123%의 동적 연간 수익률(APY)로 스테이킹이 가능해 게임이 정식 출시되기 전에도 수익을 창출할 수 있다.

현재 페페노드 토큰의 가격은 개당 0.0010617달러이며 이는 1일 12시간 후 인상될 예정이다.

클라우드 마이닝의 과장된 수익률

지난 8월에는 구글 트렌트에서 수동적 수익 창출 수단으로 거론되는 ‘스테이킹 암호화폐’과 함께 ‘클라우드 마이닝’의 검색량이 급격히 늘어나며 관심이 재점화됐다.

하지만 두 개념은 본질적으로 다르다. 스테이킹은 토큰을 네트워크에 예치해 보상을 얻는 방식인 반면 클라우드 마이닝은 채굴 장비를 빌려 채굴 수익을 분배받는 구조다.

클라우드 마이닝은 그 역사 자체가 논란으로 팽배하다. 지난 10년 동안 비트클럽 네트워크와 마이닝맥스 같은 조직은 폰지 사기로 드러났고 아비스타와 해시오션 같은 플랫폼은 투자자들에게 확실한 수익을 보장하겠다고 약속한 뒤 결국 붕괴했다.

이로 인해 투자자들은 수억 달러 규모의 손실을 입었고 지금도 뿌리 깊은 불신이 남아 있다.

이 불신은 근거 없는 것이 아니다. 예를 들어 8000 달러짜리 앤트마이너 계약으로 일주일 만에 1000 달러의 순이익을 낼 수 있다는 식의 약속은 현실적이지 않다. 전기 요금과 채굴 난이도, 그리고 지속 가능성을 고려하면 현실적으로 불가능에 가깝다.

이 때문에 가상 채굴 모델은 신뢰를 잃었지만 페페노드는 이 구태를 과감히 벗어던졌다.

불투명한 계약 대신 투명하고 게임화된 채굴 방식을 도입해 모든 업그레이드가 토큰 소각으로 이어지고 모든 과정이 공개되며 사용자의 채굴 전략에 따라 효율성이 오르도록 설계했다.

세계 최초 ‘마인투언’ 밈코인 페페노드

페페노드는 클라우드 마이닝이나 단순한 패시브 스테이킹이 아니다. 수익률이 플레이어의 전략에 따라 달라지는 가상 채굴 게임이다.

참여자는 노드부터 서버룸까지 자신만의 채굴 인프라를 구축하고 업그레이드할 수 있으며 적절한 조합을 통해 페페코인이나 파트코인 등 다양한 밈코인을 더 효율적으로 채굴하고 추가 보상을 얻는다.

즉, 해시파워를 빌리는 클라우드 마이닝과 달리 사용자들은 직접 장비를 설계하고 운영 전략을 세운다.

가장 큰 차이는 페페노드가 확정적인 수익을 약속하지 않는다는 점이다. 대신 채굴은 게임화되어 있으며 플레이어는 대시보드를 통해 가상 운영을 관리하고 최적화할 수 있는 완전한 제어권을 가진다.

페페노드는의 토크노믹스는 디플레이션을 촉진한다. 업그레이드에 사용되는 페페노드 토큰의 70%가 자동으로 소각되며 공급량이 지속적으로 줄어든다.

채택이 늘어날수록 이 디플레이션 구조는 수요를 끌어올리고 장기적인 가치 상승을 이끄는 동력이 된다.

페페노드 동적 스테이킹

프리세일 단계에서 페페노드는 일반적인 프로젝트와 다른 길을 가고 있다. 대부분의 신규 토큰은 구매자가 TGE(토큰 생성 이벤트)까지 기다리는 것 외에는 할 수 있는 게 없으며 이 공백기는 인기를 식히고 상장 후 토큰 가치에 부담을 주곤 한다.

하지만 페페노드는 이미 동적 스테이킹 보상을 제공하고 있으며 현재 연 1,132% APY로 설정되어 있어 조건이 충족되면 약 3개월 만에 투자금을 두 배로 늘릴 수 있다.

참여자는 기다릴 필요 없이 즉시 보유 자산을 불려 나갈 수 있다. 이 구조는 참여도를 높이고 얼리어답터들에게 확실한 우위를 제공한다.

또한 스테이킹된 토큰은 이후 가상 채굴 게임으로 전환되어 첫날부터 장비 구축과 업그레이드에 바로 활용될 수 있다.

페페노드 프리세일 참여 방법

암호화폐 채굴의 개념 자체를 새롭게 정의하는 게임화된 플랫폼 페페노드는 기존 모델의 부정적인 요소를 걷어내고 플레이어의 전략이 생태계의 핵심이다.

따라서 페페노드의 잠재력은 단순히 디플레이션 토큰 설계에 그치지 않고 암호화폐 채굴 전반에 새로운 표준을 제시할 수 있다는 데 있다.

인플루언서 보흐 크립토(Borch Crypto) 역시 페페노드를 100배 성장 가능성을 가진 프로젝트로 주목하고 있다.

프리세일에 참여하려면 페페노드 프리세일 사이트를 방문해 ETH, BNB, USDT(ERC-20 및 BEP-20) 또는 신용·체크카드로 손쉽게 구매할 수 있다.

페페노드의 스마트 계약은 코인설트의 감사를 받아 코드의 보안성을 입증했다.

페페노드 X와 텔레그램에서 최신 정보를 확인할 수 있다.