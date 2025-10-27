마이크로소프트 코파일럿 AI가 예측한 11월 솔라나, 리플, BNB 예상 가격

마이크로소프트 코파일럿 AI는 솔라나가 전고점(약 293달러)을 넘어설 가능성과 리플(XRP)이 연말 5~10달러 구간에 진입할 수 있다고 전망했다. 또한 BNB 코인은 11월에 최대 1,600달러까지 상승할 수 있다고 내다보았다.

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

마이크로소프트에서 개발한 챗봇 코파일럿 AI가 솔라나, 리플, BNB 코인에 대한 대담한 전망을 제시해 이목이 집중되고 있다.

업토버에 대한 기대감이 높았던 10월 초반 가상자산 시장은 도널드 트럼프 대통령의 대중 추가 관세 100% 발표에 급락하며 사상 최대 규모의 대량 청산 사태를 경험했다.

연준의 다음 FOMC 회의가 다가오는 가운데 트레이더들은 신중함을 유지하며 위험 선호 심리를 강화할 통화 정책 완화의 신호를 기다리고 있다.

단기 변동성에도 불구하고 애널리스트들은 최근의 후퇴가 건전한 조정이었다고 해석했다. 시장 전체의 하락으로 과도한 레버리지가 제거되어 더욱 지속가능한 장기 성장이 가능하다고 본 것이다.

솔라나: 코파일럿 AI, 전고점 재도전 예측

솔라나(SOL)는 계속해서 선도적 스마트 컨트랙트 프로토콜로 입지를 굳히고 있다. 솔라나 시가총액은 1,097억 달러 정도이며 디파이 생태계의 총 예치 금액(TVL)은 114억 달러이다.

출처: 마이크로소프트 코파일럿

이번 달 안에 규제 당국이 현물 솔라나 ETF를 승인할 수 있다는 기대감이 솔라나 전망에 영향을 미치고 있다. 솔라나 ETF 승인 시 기관 투자 유입이 가속화되며 비트코인, 이더리움 ETF처럼 강한 상승 모멘텀을 제공할 수 있다.

솔라나는 실물자산 토큰화, 스테이블코인 인프라 확장 등의 내러티브에서도 수혜를 볼 수 있다. 이더리움보다 빠른 거래 속도와 낮은 수수료를 제안하는 솔라나는 해규모 채택 가능성이 높은 가장 유망한 생태계 중 하나이다.

출처: 트레이딩뷰

올해 1월 잠시 294달러의 신고가를 기록한 후 SOL 시세는 4월에 100달러까지 급락했다가 회복해 현재 199달러에 거래되고 있다. 상대 강도 지수(RSI)는 45 정도이며 아직 솔라나 시세가 30일 이동평균선 아래에 위치해 저평가 코인 상태라고 할 수 있다.

코파일럿 AI는 강세 깃발 패턴 돌파 후 솔라나 코인이 11월에 최고 290달러까지 도달할 수 있다고 예측하며 1월에 기록한 최고가 293.31달러를 넘을 수도 있다고 덧붙였다.

리플(XRP): 10달러 전망 제시한 코파일럿

코파일럿 AI의 데이터 모델은 리플 네이티브 토큰 XRP가 급격히 상승해 연말에 5달러에서 10달러 사이 구간에 진입할 수 있다고 보았다. 현 시세 2.62달러 기준으로 거의 4배 오르는 셈이다.

출처: 코파일럿

리플은 올해 초 미 증권거래위원회(SEC)와의 소송을 종결하며 기관 투자 심리가 되살아났으며 그 결과 7월 18일에 7년만에 3.65달러까지 상승했다.

XRP 시세는 1년 전 대비 411.82% 상승해 같은 기간 비트코인의 상승률 70.99%, 이더리움의 상승률 67.41%를 추월했다. 차트를 기술적 관점에서 바라보면 2025년 들어 세 차례 강세 깃발 패턴이 나타났으며 이 중 두 개가 여름에 나타났다. 강세 깃발형 패턴은 강한 상승 움직임을 선행하는 패턴으로 알려졌다.

출처: 트레이딩뷰

코파일럿은 앞으로 현물 XRP ETF 승인, 규제 명확화, 새로운 파트너십 등의 호재로 리플이 5달러 위로 오를 수 있다고 예측했다. 10달러 전망은 가능성은 적지만 극도의 강세 시나리오에서 실현 가능하다.

바이낸스 코인(BNB): 지배력 확대 예측한 코파일럿

본래 바이낸스 거래소의 유틸리티 토큰으로 시작했던 바이낸스 코인(BNB)은 이제 NFT, 디앱, 결제 서비스를 포함한 종합 생태계를 지원하는 자산으로 진화했다.

출처: 코파일럿

바이낸스의 주기적 토큰 소각은 BNB 코인의 디플레이션 메커니즘을 뒷받침하며 유통량을 줄여 장기 가격 안정성을 강화한다.

BNB 코인의 유틸리티는 바이낸스 생태계를 벗어나 전 세계로 뻗어나가고 있다. 게이밍부터 여행 등 다양한 산업의 가맹점들이 BNB 코인을 결제 수단으로 지원하고 있다. BNB 코인은 광범위한 채택과 바이낸스의 지배력을 기반으로 시가총액 상위 5위 자리를 굳건히 유지하고 있다.

출처: 트레이딩뷰

이번 달 초 BNB 코인은 강세 패넌트 패턴에서 돌파해 신고가 1,369.99달러를 기록한 후 약 19% 후퇴했다. 현재 상대 강도 지수(RSI)는 50으로 횡보 중이다.

강세 모멘텀이 재개될 경우 코파일럿은 BNB가 11월에 1,600달러를 향해 상승할 수 있다고 예측했다. 다시 조정장이 시작된다면 580달러에서 1,000달러가 주요 지지 구간으로 작용할 수 있다.

