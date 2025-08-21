이더리움 전망: 4350달러 저항선 테스트 ··· 이번 사이클에 1만달러 가나

작성자 Hyunsoo Kim 작성자 Hyunsoo Kim 작성자 소개 경영학을 전공한 김현수 작가는 암호화폐 및 블록체인 업계에서 콘텐츠 에디터로 총 5년 이상의 풍부한 커리어를 쌓아온 전문가입니다. 흥미롭고... 작가 정보 공유하기 복사됨 제휴사 면책조항 제휴사 면책조항



크립토뉴스는 독자 여러분과 투명하게 소통하고자 합니다. 크립토뉴스 콘텐츠 중 일부는 제휴 링크를 포함하고 있으며, 이러한 제휴를 통해 커미션을 받을 수 있습니다. 그러나 이는 당사의 분석, 의견, 리뷰에 영향을 미치지 않습니다. 크립토뉴스의 모든 콘텐츠는 당사가 확립한 원칙에 따라 마케팅 파트너십과는 독립적으로 제작됩니다. 크립토뉴스는 독자 여러분과 투명하게 소통하고자 합니다. 크립토뉴스 콘텐츠 중 일부는 제휴 링크를 포함하고 있으며, 이러한 제휴를 통해 커미션을 받을 수 있습니다. 그러나 이는 당사의 분석, 의견, 리뷰에 영향을 미치지 않습니다. 크립토뉴스의 모든 콘텐츠는 당사가 확립한 원칙에 따라 마케팅 파트너십과는 독립적으로 제작됩니다. 더 보기 최종 업데이트: 8월 21, 2025

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

이번 강세 사이클에서 이더리움의 목표가 1만 달러는 다소 비현실적으로 들릴 수 있겠지만 가능성은 존재한다.

작년에 솔라나가 급성장하면서 한동안 이더리움은 어려움을 겪었다. 이더리움의 인기가 감소했으며, 이용자들은 업그레이드 지연에 실망감을 느꼈다. 하지만 비탈릭이 마침내 업무에 복귀하는 모습이다.

최근 상황이 바뀌고 있으며 이더리움은 강세를 보이고 있다. 지난 30일 동안 이더리움은 15% 이상 급등하여 최근 국소 고점인 4,700달러를 기록했다. 이는 암호화폐 시장의 규모가 훨씬 작았던 2021년 이후로는 볼 수 없었던 수준이다.

출처: 샤프링크 X 게시물

최근 이더리움의 급등을 주도하는 핵심 업체 중 하나인 샤프링크(SBET)는 꾸준히 이더리움에 투자하고 있다. 현재 샤프링크는 이더리움 74만 개 이상을 보유하고 있으며 이는 현재 가격으로 31억 달러가 넘는다.

이더리움 사상 최고치 근접 ··· 1만달러 노리나

출처: ETHUSD / 트레이딩뷰

이더리움은 3년 넘게 돌파에 실패했던 4,000달러 저항선을 마침내 지지선으로 전환시켰다. 이제 4,000달러는 강력한 지지선 역할을 하며 이더리움 가격이 근처로 하락할 때마다 반등하는 모습이다.

현재 이더리움은 이전에 거부된 4,350달러(파란색) 저항선을 다시 테스트하고 있다. 이는 곧 돌파가 가능함을 의미할 수 있지만 이 수준을 넘지 못하면 4,000달러 지지선(빨간색)까지 하락할 수 있다.

상대 강도 지수(RSI)는 중립 수준인 55를 기록하고 있어 돌파 가능성이 열려 있다. 이동 평균선 수렴 확산(MACD) 막대 또한 강세를 시사한다: MACD 선(파란색)이 신호선(주황색) 위에 위치해 있고 히스토그램을 상회하는 양봉이 관찰된다.

본 이더리움 가격 전망에 따르면 이더리움은 장기적으로 여전히 강세를 보이고 있으며 개선될 것이라는 전망이다. 지지선과 전반적인 시장 모멘텀을 모니터링하자. 곧 4,000달러를 재테스트할 수 있다.

이더리움 생태계

지난 몇 주 동안 이더리움 생태계와 디파이는 특히 최근 베이스에서 새로운 코인과 유틸리티가 개발되는 추세에 어려움을 겪고 있다. 물론 밈코인도 다시 인기를 얻고 있다.

페페와 같은 원조 밈코인은 이더리움이 다시 활기를 띠면서 막대한 가격 급등을 경험했다. 이로 인해 새로운 밈코인을 찾는 스마트 고래 투자자들이 분주한 모습이다. 그 중 맥시 도지가 빠르게 주목을 받으며 관심을 끌고 있다.

이더리움의 차세대 대형 밈코인 ‘맥시 도지’

현재 주목 받고 있는 맥시 도지는 도지코인에서 영감을 받은 신규 밈코인으로 최근 프리세일을 개시했으며 이미 모금액이 130만 달러를 넘어섰다.

맥시 도지의 마스코트는 고수익 거래에 집착하는 헬스에 빠진 ‘짐 브로’ 버전의 도지견이다. 맥시 도지는 기능성이나 강력한 펀더멘털에 신경쓰지 않는 순수 100% 밈코인이다.

한편 스테이킹 및 사용자 콘테스트와 같은 커뮤니티 중심의 기능을 제공하여 장기적으로 가격을 유지한다.

MAXI 토큰의 총 공급량 중 약 40%가 프리세일에 할당됐으며 비공개 매각이나 내부자 거래가 없기 때문에 거래소 상장 시 투매에 대한 걱정이 없다.

또한 MAXI 보유자를 위한 스테이킹 프로그램도 제공하고 있으며 프리세일 구매자는 연간 최대 222%의 수익을 얻을 수 있다. 프리세일에서 구매 즉시 MAXI를 스테이킹하고 보상을 받을 수 있다.

맥시 도지 X와 텔레그램에서 최신 정보를 확인할 수 있으며 맥시 도지 웹사이트에서 프리세일에 참여할 수 있다. MAXI 구매는 ETH, USDT, BNB 또는 신용카드로 가능하다.

맥시 도지 프리세일 참여하기