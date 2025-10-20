비트코인 ETF 5억 3,600만 유출… 이더리움 3,930달러 유지 가능할까

지난 16일 현물 비트코인 ETF에서 5억 3,600만 달러가 순유출되며 2025년 중반 이후 일일 규모로 최대를 기록했지만 이더리움이 주요 지지선을 유지하고 있어 ETH 강세 전망 기대감이 커졌다.

이더리움(ETH)이 3,930달러 지지선을 유지하고 있다. 지난 16일 현물 비트코인 ETF에서 5억 3,600만 달러가 순유출되며 2025년 중반 이후 일일 규모로 최대를 기록했음에도 불구하고 ETH는 강한 모멘텀을 보여주고 있다. 최근의 ETF 자본 유출은 투자 심리의 변화를 보여주었으며 비트코인과 이더리움 시장 모두에서 유동성을 일부 제거했다.

우 블록체인에 공유한 데이터에 따르면 12개의 미국 현물 비트코인 ETF 중 어느 펀드도 이날 순유입을 기록하지 않았다. 반면 현물 이더리움 ETF도 같은날 순유출액 5,688만 달러를 기록했으며 블랙록의 ETHA 펀드는 소액의 순유입을 기록했다.

이러한 차이는 디지털 자산에 대한 엇갈린 투자자 선호도를 보여준다. 트레이더들은 장기적으로 보유하며 변동성을 견딜지 혹은 변동성을 활용해 트레이딩할지 사이에 고민하고 있는 것으로 보였다.

시장 참여자들은 ETF 순유출이 증가할 경우 특히 그 규모가 크다면 가상자산 시장의 유동성이 부족해질 수 있다고 경고했다. 이 경우 악재로 볼 수 있다. 반면 이더리움이 주요 지지선을 유지한 점은 아직 투자자들이 프로젝트에 대한 믿음을 유지하고 있다고 시사했다.

이더리움, 주요 지지선 방어

ETF발 매도 압력에도 불구하고 이더리움은 계속해서 3,930달러에서 3,950달러 지지선을 유지하고 있다. 이 가격대는 10월 초부터 강한 방어선으로 작용했다. 최근 ETH 시세는 대칭 삼각 패턴에서 돌파했다. 대칭 삼각 패턴은 큰 방향성을 선행하는 횡보 패턴으로 알려졌다.

또한 ETH가 50EMA와 200EMA 위에서 명확히 캔들스틱을 마감하며 새로운 강세 모멘텀의 형성을 암시했다. 이 돌파 캔들로 강세 장악형 패턴도 나타나 이전의 약세를 극복하는 매수 강도가 커지고 있다고 반영했다.

한편 RSI는 65로 건전한 회복세를 나타내면서 아직 과매수 구간에 닿지 않아 추가 상승 여력이 있다고 암시했다. 2시간봉 차트에서 연이어 나타나고 있는 더 높은 저점 역시 강세 구조를 뒷받침하고 기술적 매수자들의 매집을 보여준다.

이더리움 기술적 전망: 4,300달러 강세 전망

이더리움이 3,930달러 지지선을 유지하면 다음 주요 저항선은 현재 시험 중인 4,093달러에 있다. 이를 돌파할 경우 4,299달러까지 상승할 수 있으며 그마저 성공한다면 4,554달러까지 재시험할 수 있다.

출처: 트레이딩뷰

그러나 방어선을 유지하지 못한다면 하락 본격화에 따라 3,713달러 혹은 3,510달러까지 미끄러질 수 있다.

이더리움 주요 가격대:

지지선 : $3,930 / $3,713 / $3,510

: $3,930 / $3,713 / $3,510 저항선: $4,093 / $4,299 / $4,554

잠재적 거래 기회 및 전망

단기 거래 기회를 찾는다면 3,950달러 위에 롱 포지션을 잡고 3,710달러 근처에 손절매를 설정한 후 모멘텀 유지 시 4,299달러, 4,554달러를 목표 가격으로 삼을 수 있다.

앞으로 ETF 유출에도 불구하고 이더리움이 얼마나 강하게 지지선을 유지하는지에 따라 다음 행보가 결정될 수 있다. 3,930달러선을 유지한다면 자본 로테이션이 본격적으로 진행하며 알트코인의 회복세를 이끌 수 있다. 이더리움의 회복에 소형 신규 프로젝트를 향한 관심도 다시 커졌다. 특히, 프리세일 시장에서는 비트코인 하이퍼가 주목받고 있다.

