일론 머스크, 엑스핸들즈 마켓플레이스 공개…도지코인 결제 통합될까

일론 머스크의 소셜미디어 플랫폼 엑스(X, 구 트위터)가 사용자 이름을 거래할 수 있는 엑스핸들(XHandles) 마켓플레이스를 공식 출시했다.​

작성자 Robert Jang 작성자 Robert Jang 작성자 소개 크립토뉴스에서 크립토 콘텐츠 크리에이터로 활동하고 있는 Robert Jang은 MIT 블록체인 교육 과정을 이수한 뒤 자산운용사, 스타트업 등에서 금융, 테크... 작가 정보 공유하기 복사됨 제휴사 면책조항 제휴사 면책조항



크립토뉴스는 독자 여러분과 투명하게 소통하고자 합니다. 크립토뉴스 콘텐츠 중 일부는 제휴 링크를 포함하고 있으며, 이러한 제휴를 통해 커미션을 받을 수 있습니다. 그러나 이는 당사의 분석, 의견, 리뷰에 영향을 미치지 않습니다. 크립토뉴스의 모든 콘텐츠는 당사가 확립한 원칙에 따라 마케팅 파트너십과는 독립적으로 제작됩니다. 크립토뉴스는 독자 여러분과 투명하게 소통하고자 합니다. 크립토뉴스 콘텐츠 중 일부는 제휴 링크를 포함하고 있으며, 이러한 제휴를 통해 커미션을 받을 수 있습니다. 그러나 이는 당사의 분석, 의견, 리뷰에 영향을 미치지 않습니다. 크립토뉴스의 모든 콘텐츠는 당사가 확립한 원칙에 따라 마케팅 파트너십과는 독립적으로 제작됩니다. 더 보기 최종 업데이트: 10월 21, 2025

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

일론 머스크 소유 소셜 미디어 플랫폼 엑스(전 트위터)가 엑스핸들즈(XHandles) 마켓플레이스를 새로 출시했다.

사용자 이름을 수집하는 취미가 있다면 이제 공식적으로 선호하는 사용자 이름을 구매할 수 있게 되었다. X 이전에 텔레그램도 유사한 마켓플레이스를 출시했으며 텔레그램은 플랫폼 내 매매 통화로 TON을 이용하고 있다.

도지코인 지지자들은 텔레그램의 사례를 들며 도지코인이 유사하게 결제 수단으로 통합될 가능성을 기대하고 있다. 일론 머크스는 지금까지 참여한 거의 모든 제품에 도지코인을 통합한 이력이 있어 특히 투자자의 기대감이 고조되고 있다.

crazy how $DOGE went from "haha funny dog money" to payment infrastructure with institutional backing and people STILL call it a meme like that's supposed to be an insult pic.twitter.com/Bh1kpDMIiR — swole dogg (@doggo2swole) October 19, 2025

투자자 관심이 돌아오며 도지코인이 0.20달러 근처까지 회복했다. 지난 몇 주 동안 가상자산 시장이 조정장을 경험할 때에도 DOGE는 0.17달러까지만 후퇴해 인상적 방어력을 보여주었다.

도지코인 가격 예측, 다시 1달러 목표로 상승 준비

출처: 트레이딩뷰

도지코인이 0.20달러를 돌파하는지 주시해야 한다는 이전 분석의 연장선에서 현재 DOGE가 돌파 시험대에 올랐다. 아직 명확한 돌파는 아니지만 모멘텀의 변화를 시사하는 지표가 나오고 있어 애널리스트들이 주목하고 있다.

도지코인 ETF 심사 결정이 임박했기 때문에 이번 반등은 강세 전망을 뒷받침한다고 볼 수 있다. 도지코인 ETF 승인은 도지코인 시세를 0.30달러까지 끌어올리는 데 필요한 촉매제가 될 수 있다.

이와 함께 미중 무역 갈등의 전개, 주요 국가의 통화 정책 등 거시적 시장 환경도 도지코인 시세에 영향을 미칠 수 있다.

현재 상대 강도 지수(RSI)는 61로 강세 모멘텀을 반영하고 있다. 이대로 도지코인이 0.20달러를 지지선으로 삼는다면 강세 구조를 더욱 확신할 수 있다.

이번 사이클의 도지코인은 누구? 맥시 도지 유력한 후보로 부상

출처: 맥시도지 공식 X

도지코인이 부활 조짐을 보이면서 이번 사이클의 차기 도지코인을 찾는 움직임도 분주해졌다. 일부 투자자는 신선한 도지 테마 밈코인을 내세우는 맥시 도지(Maxi Doge, MAXI) 프리세일에 주목하고 있으며 여러 통계가 그 잠재력을 암시하고 있다.

맥시도지는 순수한 밈코인 에너지에 집중하면서도 똑똑한 토크노믹스와 실제 유틸리티를 갖추었다. MAXI 스테이킹 풀은 예상 보상률 APY 82%를 제공하고 있으며 사전 판매는 고래 투자자의 지배를 방지하는 페어런치로 실시된다. 게다가 맥시 도지 커뮤니티도 빠른 속도로 팽창하고 있다.

함께 읽어보기: 맥시 도지 구매방법 – 초보자도 쉽게 MAXI 매수할 수 있는 단계별 가이드

출처: 맥시도지 홈페이지

맥시도지 프리세일은 370만 달러 이상 모금해 소액 투자자와 대형 투자자 모두의 관심을 확인할 수 있다. 일부 지지자들은 도지코인을 전설적 존재로 만들었던 날 것 그대로의 에너지를 가졌다는 점에서 MAXI를 제2의 도지코인으로 부르기도 했다.

인상적 프리세일 성과와 커뮤니티 모멘텀을 기반으로 맥시 도지는 차기 대세 밈코인이 될 잠재력을 가졌다. 도지코인이 다시 상승 랠리를 시작한다면 맥시 도지 역시 그 모멘텀을 활용해 강한 움직임을 보여줄 수 있다.