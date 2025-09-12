[도지코인 뉴스] 비트코인 파트너십 & 최초 ETF 출시

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

도지코인은 최근 발표된 비트코인 파트너십과 최초로 ETF 상품 출시해 전망이 밝다.

또한 이번 주 미국의 금리 인하 기대감을 반영한 매수세와 함께 10% 상승하며 밈코인 시장에서 두각을 나타냈다.

거시경제 환경 또한 빠르고 폭넓은 금리 인하 가능성을 높이고 있다. 이번 달 발표된 인플레이션 수치는 시창 예상보다 낮아 미국 연방준비제도의 주요 부담 요인이 완화되었음을 시사한다.

💥BREAKING:



PPI (MoM): Actual 2.6% vs. Expected 3.3%



Core PPI (MoM): Actual 2.8% vs. Expected 3.5%



RATE CUTS INCOMING! 🚀 pic.twitter.com/ou5goqDYb8 — Crypto Rover (@rovercrc) September 10, 2025

도지코인, 최초 ETF 출시 & 비트코인 파트너십

비트코인이 롬바드 파이낸스(Lombard Finance)와 도지OS의 파트너십을 통해 사상 처음으로 도지코인 커뮤니티에 합류했다는 소식이다.

For the first time ever, Bitcoin is joining the Dogecoin community 🐕⚡



Bitcoin's trillion-dollar liquidity is flowing into DogeOS.



Deeper markets. More capital for builders. Financial firepower for mainstream Doge apps.



Much collaboration, very bullish! pic.twitter.com/HFdVOz3K56 — DogeOS (@DogeOS) September 9, 2025

롬바드는 현재 15억 달러 규모의 총 예치 자산(TVL)을 보유하고 있으며 LBTC의 82%가 디파이 프로토콜에 할당되어 수십억 달러 상당의 비트코인을 수익성 자본으로 전환했다.

이 LBTC는 도지코인 생태계에 도입되어 애플리케이션을 구동하고 개발자들에게 보다 높은 유동성을 제공할 전망이다.

이번 조치로 도지코인은 비트코인의 1조 달러 규모 유동성 풀에 접근할 수 있게 되어 주류금융 채택과 금융 경쟁력을 한층 강화하게 되었다.

또한 롬바드 외에도 주류금융 시장을 통해 새로운 자본이 도지코인으로 유입될 것으로 기대된다.

여기에 사상 최초의 도지코인 현물 ETF인 ‘렉스-오스프리 도지 ETF(REX-Osprey DOGE ETF)’가 티커명 DOJE로 오늘 거래를 개시하며 기관 수요의 새로운 물결을 촉발하고 있다.

#Dogecoin ETF under the ticker $DOJE is expecting to launch on September 11.



Would be the first US ETF tied to an asset. pic.twitter.com/MsZtrajAro — dogegod (@_dogegod_) September 10, 2025

제도권 편입을 기다리며 묶여 있던 기관 자본을 활성화할 수 있는 미국의 ‘클래리티 법안(CLARITY Act)’은 단기적으로 도지코인 상승세를 더욱 가속화시킬 가능성이 제시된다.

미국 자본 시장과의 깊은 관계는 도지코인이 단순한 밈코인의 이미지를 넘어 제도권에서 인정받는 자산으로 자리 잡게 하며 이번 사이클에서 최고의 성과를 거둘 수 있는 위치에 올려놓고 있다.

도지코인 랠리하나

펀더멘털 관련 호재는 도지코인이 지난 2개월간 형성한 강세 페넌트 패턴의 모멘텀을 본격적으로 실현할 수 있는 동력을 제공할 수 있다. 이는 도지코인 가격이 횡보권을 돌파하고 지난 7월의 상승세를 다시 이어갈 수 있음을 시사한다.

DOGE / USD 1일 차트, 강세 페넌트 돌파. 출처: 트레이딩뷰.

모멘텀 지표들 또한 강세 흐름을 뒷받침하고 있다. 상대 강도 지수(RSI)는 현재 62다. 이는 일반적으로 랠리 정점을 가리키는 과매수 기준선인 70에 도달하기까지 충분한 여지를 남겨두고 있다.

이동 평균선 수렴 확산(MACD) 막대 역시 신호선 위에서 확대세를 이어가며 지난 7월 이후 가장 강한 상승폭을 기록 중으로 상승 추세가 견고하게 유지되고 있음을 반영한다.

다만 0.25달러 부근의 저항선이 여전히 강력하게 작용해 오늘 돌파 시도 이후 모멘텀이 다소 둔화된 모습이다.

이 구간이 지지선으로 전환된다면 도지코인은 결정적인 돌파를 통해 현재 수준에서 약 50% 오른 0.38달러를 목표로 할 수 있다는 진단이다.

그리고 강세장이 성숙 단계에 접어들수록 이 상한선은 더욱 높은 수준까지 확장될 가능성이 크다.

ETF에 대한 주류금융 시장의 지속적인 수요와 기업 디지털 자산 비축금에 도지코인이 편입된다면 현재 가격 대비 약 300% 상승해 1달러에 도달할 수 있는 잠재력을 지니고 있다.

투자자들이 주목하는 도지코인 상승세 수혜 코인

도지OS는 비트코인이 “암호화폐에서 가장 환영받는 커뮤니티”에 합류했다고 말한다. 도지 테마 토큰만큼 강력한 사회적 모멘텀을 가진 사례는 드물다.

역사 역시 이를 입증한다. 2021년 도지코인을 시작으로 시바이누, 플로키, 봉크, 도그위프햇, 네이로, 그리고 가장 최근의 다우지까지 코인 불장에서 복수의 도지 테마 코인들이 급등한 바 있다.

이번에는 차기 ‘투더문 코인’으로 맥시 도지(MAXI)가 투자자들의 시선을 끌고 있다.

맥시 도지는 헬스장 문화에 대한 풍자와 순수 밈코인 정신을 융합했다. 이는 단순히 또다른 도지 테마 밈코인을 넘어서서 하나의 라이프스타일 자산으로 자리매김하고 있다.

커뮤니티의 반응도 뜨겁다. MAXI는 보유자에게 스테이킹 시 연간수익률 155%를 제공하며 현재 진행 중인 프리세일에서 모금액 200만 달러를 돌파했다.

맥시 도지 프리세일 사이트에서 최고의 암호화폐 지갑 중 하나인 베스트 월렛 등 지갑을 연결하자. MAXI 토큰 구매는 ETH, BNB, USDT, USDC, 또는 카드로 가능하다.

맥시 도지 X와 텔레그램에서 최신 정보를 확인할 수 있다.